Bảo quản ngô tươi trong ngăn mát hay ngăn đá thì mới ngon? Làm ngay cách này giữ được vị ngọt ngon, hạt không bị móp

Chính vì thế nên ngô non khi mua về mà chưa ăn ngay, cất tủ lạnh sẽ giảm vị ngọt, hạt bị móp teo tóp không còn căng mẩy nữa. Nếu mua ngô non về, chưa kịp dùng đừng cho ngay vào tủ lạnh vì để tới hôm sau ngô sẽ giảm đi nhiều phần ngọt rồi, ăn ngô sẽ nhạt vị và không còn ngon nữa.

Ngô là một trong những loại lương thực bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe. Riêng ngô non là dạng ngô thu hoạch sớm khi phần sữa trong ngô chưa đặc, hạt còn mềm, búng ra vẫn còn nhiều nước được rất nhiều người yêu thích. Ngô có thể chế biến thành các món hấp dẫn như luộc, nướng, xào, nấu súp, nấu canh...

Trước tiên, để bảo quả ngô được ngon và để lâu thì bạn cũng nên chú ý tới khâu chọn ngô. Ngô tươi non mua về để luộc, nướng hoặc xào... thường nên chọn những bắp non vừa phải không già quá cũng không non quá. Chỉ cần bấm nhẹ vào thấy hạt ngô mềm vừa phải, chảy sữa ra là được. Chọn những bắp có hạt dày, đầy đủ hạt và các hàng. Không chọn bắp bị sâu, hỏng. Bạn hãy chú ý mẹo sau để giữ ngô ngon hơn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Với ngô còn để cả bắp