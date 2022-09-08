Sau vụ lùm xùm tình cảm với Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát, nhà sản xuất của Take It, Till You Make It đã quyết định chọn một diễn viên khác vào vai của Từ Khai Sính.

Sohu đưa tin, đoàn làm phim Take It, Till You Make It đã quyết định loại bỏ Từ Khai Sính sau bê bối tình ái với Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát. Theo đó, người sẽ thay thế anh là diễn viên Hàn Đông Quân và đã bị bắt gặp có mặt tại phim trường vào sáng ngày 7/9 vừa qua.

Từ Khai Sính bị loại khỏi dự án Take It, Till You Make It

Tác phẩm Take It, Till You Make It đã được khởi quay từ đầu tháng 7 nhưng kể từ khi Từ Khai Sính vướng vào lùm xùm tình ái vào cuối tháng 9 thì anh không còn đến phim trường nữa. Hơn một tuần qua, chỉ có nữ chính Thái Văn Tịnh là xuất hiện tại địa điểm quay.

Vì sự việc đổi diễn viên nam chính, Thái Văn Tịnh sẽ phải kéo dài thời gian quay cho Take It, Till You Make It thêm khoảng 15 ngày để hoàn thành các cảnh quay với Hàn Đông Quân.

Sau bê bối tình cảm với Trương Thiên Ái và Cổ Lực Na Trát, Từ Khai Sính đã bị giới giải trí tẩy chay. Hình tượng nam thần bị hoen ố, nam diễn viên bị nhiều thương hiệu và đối tác hủy bỏ hợp đồng, đòi bồi thường thiệt hại.

Ngoài Take It, Till You Make It, Từ Khai Sính hiện còn có 4 bộ phim khác đang chờ được phát sóng gồm tác phẩm điện ảnh Vua Bầu Trời, phim cổ trang Hoa Khê Ký, Soi Sáng Em và dự án mới hoàn thành Quyến Luyến Hồng Trần. Trong đó, Quyến Luyến Hồng Trần có khả năng thiệt hại nhiều nhất vì còn có thêm sự tham gia của Cổ Lực Na Trát.

Quyến Luyến Hồng Trần có khả năng thiệt hại nhiều nhất vì còn có thêm sự tham gia của Cổ Lực Na Trát

Ảnh: Internet

Nóng hổi và đầy hồi hộp khi "tra nam" mới nổi Từ Khai Sính có nguy cơ bị đưa vào danh sách đen Khi ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc không khoan nhượng với những nghệ sĩ có giá trị đạo đức đáng ngờ, sự nghiệp của Từ Khai Sính có thể sẽ chấm dứt sau bê bối ngoại tình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-be-boi-ngoai-tinh-tu-khai-sinh-bi-cat-vai-khong-thuong-tiec-500645.html