Những hình ảnh muốn xóa cũng không được của các mỹ nhân hàng đầu Hoa ngữ

Giờ đây, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh , Phạm Băng Băng … đều là những ngôi sao hàng đầu của Cbiz. Thế nhưng trong quá khứ, họ cũng có những khoảnh khắc xấu hổ không bao giờ muốn nhìn lại. Có những hình ảnh mà dù chi tiền tỷ họ cũng không thể xóa bỏ được.

Một lần Lưu Phẩm Ngôn đến trễ trong một sự kiện nên đã bị đạo diễn phạt. Hình phạt mà ông ta đưa ra đó là cởi đồ. Thậm chí vị đạo diễn còn đích thân làm chuyện này khiến Lưu Phẩm Ngôn cố gắng miễn cưỡng từ chối trong nước mắt. Đây có lẽ là tấm hình mà Lưu Phẩm Ngôn muốn xóa nhất trong đời.

Lưu Phẩm Ngôn là một diễn viên vô cùng xinh đẹp. Cô từng nổi tiếng với vai A Nô trong bộ phim “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp”. Sau khi nổi tiếng, Lưu Phẩm Ngôn nhận được nhiều lời mời hợp tác từ các đạo diễn vậy nhưng có một sự việc ảnh hưởng đến danh tiếng khiến cô ám ảnh suốt đời.

Dương Mịch

Nữ diễn viên Dương Mịch bị fan nam ôm từ phía sau mà Phùng Thiệu Phong không thể giúp đỡ

Khi mới nổi tiếng, nữ diễn viên Dương Mịch cũng phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” trong một sự kiện khi bị một fan hâm mộ nam bất ngờ ôm từ phía sau. Lúc đó cô vô cùng bị động nhưng không thể làm được gì trong khi Phùng Thiệu Phong ngồi bên cạnh chỉ biết đưa mắt nhìn sang đồng nghiệp đầy cảm thông. Có lẽ khi đó cả hai đều mới vào nghề nên đành chấp nhận “chịu thiệt” để nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ.

Triệu Lệ Dĩnh

Dù là hi sinh cho nghệ thuật nhưng đây là hình ảnh mà Triệu Lệ Dĩnh không muốn xem lại

Hiện nay Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Vậy nhưng trong quá khứ, có những tấm hình khiến nữ diễn viên họ Triệu sẽ ngượng chín mặt khi phải xem lại. Trong một cảnh quay của bộ phim “Lão Cửu Môn”, Triệu Lệ Dĩnh đè lên bạn diễn ở một tư thế vô cùng nhạy cảm khiến người xem phải đỏ mặt.

Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng giữa vòng vây của rất nhiều đấng mày râu

Trong showbiz Hoa ngữ, “nữ hoàng thị phi” Phạm Băng Băng là người có nhiều tấm hình đáng quên nhất. Có lẽ vì sức hút của cái tên Phạm Băng Băng nên mọi thứ liên quan đến cô đều nhận được sự quan tâm cũng như đánh giá hai chiều từ người hâm mộ. Bức ảnh bị đông đảo đàn ông bao vây, đụng chạm phía trên có lẽ là tấm hình mà Phạm Băng Băng muốn xóa bỏ nhất.