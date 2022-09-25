Những cảnh phim Hoa ngữ “ảo hơn cả phim Ấn Độ”, xem thường IQ khán giả

Trong những năm gần đây, phim Hoa ngữ không được đánh giá cao vì kỹ xảo tệ hại cùng kịch bản phim phi logic và quá vô lý. Không hiểu lý do vì sao các nhà sản xuất phim xứ tỷ dân lại cho ra những cảnh quay đi ngược lại các định luật vật lý.
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Kéo dây áo vòng 1 để đỡ nữ chính
Ở bộ phim Các Quý Ông Khu Đông Bát, nữ chính Hứa Đa (Vương Hiểu Thần) đang đi thì bị trượt chân ngã về phía sau. Đúng lúc này, nam chính Đồng Ngữ (Trương Hàn) đang đứng ở bên cạnh liền vội vàng cầm dây áo con của nữ chính để đỡ cô khỏi ngã.
Theo đánh giá của khán giả, cảnh quay này hoàn toàn không hợp lý. Bởi khi ngã về phía sau nam chính không thể nào cầm được dây áo con của nữ chính được, điều này chỉ đúng khi cô ngã cúi đầu về phía trước. Hơn nữa, cách quay còn thô vụng, quay chậm vào hành động của nam chính khiến cho cảnh mang đến tác dụng ngược. Thay vì hài hước ở bản Hàn thì đến bản Trung lại bị cho là rẻ tiền, không hợp logic.
Nụ hôn xích đu khi đang quay trên không
Nhị Thập Tứ Vị Noãn Phù Sinh vừa được lên sóng vào tháng 5 vừa qua có một phân cảnh cũng khiến nhiều khán giả “á khấu”. Cụ thể, khi nữ chính đang chơi xích đu thì nam chính bất ngờ bay lên và sau đó cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn. Cảnh quay này bị đánh giá quá khôi hài, vì xích đu luôn luôn di chuyển, nam chính không thể nào có thể giữ được thăng bằng và hôn nữ chính dễ dàng như vậy được.
Nhậm Gia Luân mặc áo cơ bắp giả
Ngự Giao Ký với sự tham gia đóng chính của Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không thể thiếu trong danh sách này. Trong phân cảnh người cá Trường Ý (Nhậm Gia Luân) bay từ dưới nước lên, khán giả đã soi ra được nam diễn viên đang mặc áo cơ bắp giả. Điều này khiến khán giả khó chịu, chê Nhậm Gia Luân lười biếng, không chịu tập thể hình để chuẩn bị cho vai diễn.
Màn xích tay hời hợt trong phim Cửu châu thiên không thành của Quan Hiểu Đồng
Màn bị trói tay vào chiếc xích “siêu to siêu khổng lồ” của Quan Hiểu Đồng trong phim Cửu châu thiên không thành còn lộ liễu, kệch cỡm hơn cả Cúc Tịnh Y và Trương Nhất Sơn.
Với màn trói tay này, đến trẻ lên ba còn có thể thoát ra được huống hồ chi là một người đã trưởng thành như Quan Hiểu Đồng.
Tay không sửa mái nhà
Một cảnh khiến nhiều khán giả màn ảnh phải “la ó” chính là nam chính đứng tại chỗ và dùng võ thuật để sửa mái nhà mặc cho mái nhà không bị hư hỏng gì. Cảnh quay ở bộ phim Nhân Duyên Đại Nhân Xin Dừng Bước bị chê bai quá bất hợp lý, phải chăng nam chính đã tốt nghiệp trường Hogwarts?
Thấy nữ chính ôm người khác, nam chính tiến đến cưỡng hôn
Ở bộ phim Song Thế Sủng Phi, ngay khi vứa thấy nữ chính Khúc Tiểu Đàn (Lương Khiết) đang ôm người đàn ông khác, nam chính Mặc Liên Thành (Hình Chiêu Lâm) liền tiến đến gạt nam phụ sang một bên và cưỡng hôn cô. Với hành động này, khán giả “đề cao” trí óc sáng tạo của biên kịch vì quá biến thái.