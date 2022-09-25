Những cảnh phim Hoa ngữ “ảo hơn cả phim Ấn Độ”, xem thường IQ khán giả

Ngay khi nữ chính ngã, nam chính tức tốc đỡ lấy cô. (Ảnh: Baidu)

Ở bộ phim Các Quý Ông Khu Đông Bát, nữ chính Hứa Đa (Vương Hiểu Thần) đang đi thì bị trượt chân ngã về phía sau. Đúng lúc này, nam chính Đồng Ngữ (Trương Hàn) đang đứng ở bên cạnh liền vội vàng cầm dây áo con của nữ chính để đỡ cô khỏi ngã.

Nhưng vô tình cầm vào áo con của nữ chính, cảnh quay bị cho là thiếu hợp lý. (Ảnh: Baidu)

Theo đánh giá của khán giả, cảnh quay này hoàn toàn không hợp lý. Bởi khi ngã về phía sau nam chính không thể nào cầm được dây áo con của nữ chính được, điều này chỉ đúng khi cô ngã cúi đầu về phía trước. Hơn nữa, cách quay còn thô vụng, quay chậm vào hành động của nam chính khiến cho cảnh mang đến tác dụng ngược. Thay vì hài hước ở bản Hàn thì đến bản Trung lại bị cho là rẻ tiền, không hợp logic.

Chất lượng phim có nhiều điểm bất hợp lý, dự án ấp ủ suốt mấy năm của Trương Hàn chỉ giành về 2.2 điểm Douban. (Ảnh: Baidu)

Nụ hôn xích đu khi đang quay trên không

Nhị Thập Tứ Vị Noãn Phù Sinh vừa được lên sóng vào tháng 5 vừa qua có một phân cảnh cũng khiến nhiều khán giả “á khấu”. Cụ thể, khi nữ chính đang chơi xích đu thì nam chính bất ngờ bay lên và sau đó cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn. Cảnh quay này bị đánh giá quá khôi hài, vì xích đu luôn luôn di chuyển, nam chính không thể nào có thể giữ được thăng bằng và hôn nữ chính dễ dàng như vậy được.

Nhị Thập Tứ Vị Noãn Phù Sinh với sự tham gia của Đổng Tư Di và Lý Ca Dương. (Ảnh: Sohu)

Nữ chính đang hét lên vì bất ngờ chơi trò đu xích đu trên cao. (Ảnh: Sohu)

Thì bất ngờ nam chính bay lên và hôn nữ chính, lúc này cô đã quên mất cảm giác sợ, thay vào đó là tận hưởng nụ hôn ngọt ngào. (Ảnh: Sohu)

Nhậm Gia Luân mặc áo cơ bắp giả

Ngự Giao Ký với sự tham gia đóng chính của Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không thể thiếu trong danh sách này. Trong phân cảnh người cá Trường Ý (Nhậm Gia Luân) bay từ dưới nước lên, khán giả đã soi ra được nam diễn viên đang mặc áo cơ bắp giả. Điều này khiến khán giả khó chịu, chê Nhậm Gia Luân lười biếng, không chịu tập thể hình để chuẩn bị cho vai diễn.

Ngự Giao Ký cũng bị chê vì sử dụng đạo cụ quá giả. (Ảnh: Sohu)

Phân cảnh người cá Trường Ý lộ nửa người trên mắt nước đã tố cáo sự cẩu thả của nhà sản xuất phim. (Ảnh: Weibo)

Nhậm Gia Luân mặc áo tạo cơ bắp giả cho cảnh quay này. (Ảnh: Sohu) Điều này thể hiện rõ ở phần hậu trường phim. (Ảnh: Sohu)

Màn xích tay hời hợt trong phim Cửu châu thiên không thành của Quan Hiểu Đồng

Màn bị trói tay vào chiếc xích “siêu to siêu khổng lồ” của Quan Hiểu Đồng trong phim Cửu châu thiên không thành còn lộ liễu, kệch cỡm hơn cả Cúc Tịnh Y và Trương Nhất Sơn.

Với màn trói tay này, đến trẻ lên ba còn có thể thoát ra được huống hồ chi là một người đã trưởng thành như Quan Hiểu Đồng.

Tay không sửa mái nhà

Một cảnh khiến nhiều khán giả màn ảnh phải “la ó” chính là nam chính đứng tại chỗ và dùng võ thuật để sửa mái nhà mặc cho mái nhà không bị hư hỏng gì. Cảnh quay ở bộ phim Nhân Duyên Đại Nhân Xin Dừng Bước bị chê bai quá bất hợp lý, phải chăng nam chính đã tốt nghiệp trường Hogwarts?

Nhân Duyên Đại Nhân Xin Dừng Bước với sự tham gia của Điền Hi Vi, Tào Dục Thần. (Ảnh: Weibo)

Nam chính dùng tay không để sửa mái nhà ở trên cao, nơi mà điểm mắt bị khuất. (Ảnh: Youku)

Thấy nữ chính ôm người khác, nam chính tiến đến cưỡng hôn

Ở bộ phim Song Thế Sủng Phi, ngay khi vứa thấy nữ chính Khúc Tiểu Đàn (Lương Khiết) đang ôm người đàn ông khác, nam chính Mặc Liên Thành (Hình Chiêu Lâm) liền tiến đến gạt nam phụ sang một bên và cưỡng hôn cô. Với hành động này, khán giả “đề cao” trí óc sáng tạo của biên kịch vì quá biến thái.

Song Thế Sủng Phi với sự tham gia của Lương Khiết, Hình Chiêu Lâm. (Ảnh: Weibo)