Nhan sắc năm 20 tuổi của Trương Bá Chi, biểu tượng của vẻ đẹp 'quốc sắc thiên hương' đỉnh cao đến mức nào?

Sao quốc tế 29/08/2023 15:16

Nhan sắc năm 20 tuổi của Trương Bá Chi luôn nhận được nhiều lời cảm thán từ công chúng.

Mới đây, trên các diễn đàn phim ảnh bất ngờ đào lại loạt ảnh những năm 20 tuổi của Trương Bá Chi. Đây không phải là lần đầu tiên những bức ảnh tuổi trẻ của "mỹ nhân xứ Hương Cảng" được cộng đồng mạng chia sẻ, thế nhưng có thể thấy nhan sắc của Trương Bá Chi luôn khiến nhiều người vẫn phải cảm thán dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa.  

Nhan sắc năm 20 tuổi của Trương Bá Chi, biểu tượng của vẻ đẹp 'quốc sắc thiên hương' đỉnh cao đến mức nào? - Ảnh 1

Nhan sắc năm 20 tuổi của Trương Bá Chi, biểu tượng của vẻ đẹp 'quốc sắc thiên hương' đỉnh cao đến mức nào? - Ảnh 2
Nhan sắc năm 20 tuổi của Trương Bá Chi

Trương Bá Chi sinh năm 1980, là nữ diễn viên, ca sĩ Hong Kong. Cô chính thức gia nhập làng giải trí khi quyết định bỏ học và từ nước ngoài trở về Hong Kong tìm kiếm cơ hội nổi tiếng vào năm 17 tuổi. Thời thiếu nữ, Trương Bá Chi là biểu tượng của vẻ đẹp "quốc sắc thiên hương". Thuở đó cô sở hữu vẻ đẹp đằm thắm có hồn cùng ngũ quan tinh tế, lông mày thanh tú, môi đỏ, răng trắng, nước da phát sáng toát lên vẻ yêu kiều dịu dàng.

Cô được Châu Tinh Trì phát hiện và mời vào vai Liễu Phiêu Phiêu trong bộ phim đầu tay Vua hài kịch (1999). Sau vai diễn đầu tay được khen ngợi, Trương Bá Chi đã tiếp tục có nhiều thành công trong lĩnh vực điện ảnh, cô đã giành Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông cho Vai nữ chính xuất sắc nhất với vai diễn trong Vong bất liễu (2003).  

Nhan sắc năm 20 tuổi của Trương Bá Chi, biểu tượng của vẻ đẹp 'quốc sắc thiên hương' đỉnh cao đến mức nào? - Ảnh 3

Nhan sắc năm 20 tuổi của Trương Bá Chi, biểu tượng của vẻ đẹp 'quốc sắc thiên hương' đỉnh cao đến mức nào? - Ảnh 4
Thời thiếu nữ, Trương Bá Chi là biểu tượng của vẻ đẹp "quốc sắc thiên hương"

Đại diện cho vẻ đẹp Hong Kong thập niên 1990-2000, Trương Bá Chi khiến bao thế hệ người hâm mộ xao xuyến bởi vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành". Không chỉ với người hâm mộ, ngay cả Trương Bá Chi cũng tự tin với nhan sắc của mình, thậm chí cô còn có câu nói nổi tiếng: "Ở Hong Kong tôi chỉ thừa nhận Lê Tư đẹp hơn tôi".

Nhan sắc năm 20 tuổi của Trương Bá Chi, biểu tượng của vẻ đẹp 'quốc sắc thiên hương' đỉnh cao đến mức nào? - Ảnh 5

Nhan sắc năm 20 tuổi của Trương Bá Chi, biểu tượng của vẻ đẹp 'quốc sắc thiên hương' đỉnh cao đến mức nào? - Ảnh 6
Thuở đó cô sở hữu vẻ đẹp đằm thắm có hồn cùng ngũ quan tinh tế, lông mày thanh tú, môi đỏ, răng trắng, nước da phát sáng toát lên vẻ yêu kiều dịu dàng

Về đời tư, Trương Bá Chi từng có cuộc hôn nhân với nam tài tử Tạ Đình Phong được cả Cbiz ngưỡng mộ. Cả hai kết hôn năm 2006 và có với nhau hai cậu con trai là Tạ Chấn Hiên (Lucas) và Tạ Chấn Nam (Quintus). Thế nhưng Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi nhanh chóng ly hôn vào năm 2012, sau 6 năm chung sống. Đến nay, lý do khiến cả hai ly hôn vẫn luôn là điều bí ẩn. Hiện tại, Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi vẫn dành sự tôn trọng cho nhau mỗi khi nhắc đến đối phương với công chúng. 

Nhan sắc năm 20 tuổi của Trương Bá Chi, biểu tượng của vẻ đẹp 'quốc sắc thiên hương' đỉnh cao đến mức nào? - Ảnh 7

Nhan sắc năm 20 tuổi của Trương Bá Chi, biểu tượng của vẻ đẹp 'quốc sắc thiên hương' đỉnh cao đến mức nào? - Ảnh 8
Hiện tại, dù ở tuổi 43, Trương Bá Chi vẫn được khen ngợi về khí chất, nét đẹp mặn mà thu hút người đối diện

Hiện tại, dù ở tuổi 43, Trương Bá Chi vẫn được khen ngợi về khí chất, nét đẹp mặn mà thu hút người đối diện. Nữ diễn viên được nhiều đồng nghiệp và bạn bè nhận xét là trẻ trung hơn so với tuổi thật rất nhiều.   

 

 

Trương Bá Chi nhắc đến Tạ Đình Phong sau hơn 10 năm, hé lộ mối quan hệ hậu ly hôn không như khán giả vẫn nghĩ

Trương Bá Chi nhắc đến Tạ Đình Phong sau hơn 10 năm, hé lộ mối quan hệ hậu ly hôn không như khán giả vẫn nghĩ

Dù đã chia tay hơn 1 thập kỷ, mối quan hệ giữa Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong luôn là tâm điểm chú ý của khán giả và người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Bá Chi sao hoa ngữ Cbiz tin tức sao hoa ngữ phim trung

TIN LIÊN QUAN

Trương Bá Chi nhắc đến Tạ Đình Phong sau hơn 10 năm, hé lộ mối quan hệ hậu ly hôn không như khán giả vẫn nghĩ

Trương Bá Chi nhắc đến Tạ Đình Phong sau hơn 10 năm, hé lộ mối quan hệ hậu ly hôn không như khán giả vẫn nghĩ

Lần hiếm hoi Tạ Đình Phong đưa con trai đi du lịch sau hơn 10 năm ly hôn Trương Bá Chi, dân mạng sục sôi 'giống hệt bố hồi nhỏ'

Lần hiếm hoi Tạ Đình Phong đưa con trai đi du lịch sau hơn 10 năm ly hôn Trương Bá Chi, dân mạng sục sôi 'giống hệt bố hồi nhỏ'

Trương Bá Chi diện váy lụa khoe dáng gợi cảm, hội ngộ trai trẻ sau gần 1 thập kỷ

Trương Bá Chi diện váy lụa khoe dáng gợi cảm, hội ngộ trai trẻ sau gần 1 thập kỷ

Trương Bá Chi đẹp không góc chết, khoe vai trần gợi cảm khi tham dự sự kiện

Trương Bá Chi đẹp không góc chết, khoe vai trần gợi cảm khi tham dự sự kiện

'Ngọc nữ Hồng Kông' Trương Bá Chi khoe sắc vóc 'đỉnh của chóp', dù U50 vẫn quá trẻ đẹp

'Ngọc nữ Hồng Kông' Trương Bá Chi khoe sắc vóc 'đỉnh của chóp', dù U50 vẫn quá trẻ đẹp

Tài tử Tạ Đình Phong hành xử lạ trước loạt drama: Từ 'nhắm mắt cho qua' đến phản ứng gắt gỏng, một lần nói hết về tin đồn chia tay Vương Phi

Tài tử Tạ Đình Phong hành xử lạ trước loạt drama: Từ 'nhắm mắt cho qua' đến phản ứng gắt gỏng, một lần nói hết về tin đồn chia tay Vương Phi

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 1 giờ 20 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 2 giờ 50 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau