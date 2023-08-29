Nhan sắc năm 20 tuổi của Trương Bá Chi, biểu tượng của vẻ đẹp 'quốc sắc thiên hương' đỉnh cao đến mức nào?

Nhan sắc năm 20 tuổi của Trương Bá Chi luôn nhận được nhiều lời cảm thán từ công chúng.

Mới đây, trên các diễn đàn phim ảnh bất ngờ đào lại loạt ảnh những năm 20 tuổi của Trương Bá Chi. Đây không phải là lần đầu tiên những bức ảnh tuổi trẻ của "mỹ nhân xứ Hương Cảng" được cộng đồng mạng chia sẻ, thế nhưng có thể thấy nhan sắc của Trương Bá Chi luôn khiến nhiều người vẫn phải cảm thán dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa.

Nhan sắc năm 20 tuổi của Trương Bá Chi Trương Bá Chi sinh năm 1980, là nữ diễn viên, ca sĩ Hong Kong. Cô chính thức gia nhập làng giải trí khi quyết định bỏ học và từ nước ngoài trở về Hong Kong tìm kiếm cơ hội nổi tiếng vào năm 17 tuổi. Thời thiếu nữ, Trương Bá Chi là biểu tượng của vẻ đẹp "quốc sắc thiên hương". Thuở đó cô sở hữu vẻ đẹp đằm thắm có hồn cùng ngũ quan tinh tế, lông mày thanh tú, môi đỏ, răng trắng, nước da phát sáng toát lên vẻ yêu kiều dịu dàng. Cô được Châu Tinh Trì phát hiện và mời vào vai Liễu Phiêu Phiêu trong bộ phim đầu tay Vua hài kịch (1999). Sau vai diễn đầu tay được khen ngợi, Trương Bá Chi đã tiếp tục có nhiều thành công trong lĩnh vực điện ảnh, cô đã giành Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông cho Vai nữ chính xuất sắc nhất với vai diễn trong Vong bất liễu (2003).

Thời thiếu nữ, Trương Bá Chi là biểu tượng của vẻ đẹp "quốc sắc thiên hương" Đại diện cho vẻ đẹp Hong Kong thập niên 1990-2000, Trương Bá Chi khiến bao thế hệ người hâm mộ xao xuyến bởi vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành". Không chỉ với người hâm mộ, ngay cả Trương Bá Chi cũng tự tin với nhan sắc của mình, thậm chí cô còn có câu nói nổi tiếng: "Ở Hong Kong tôi chỉ thừa nhận Lê Tư đẹp hơn tôi". Thuở đó cô sở hữu vẻ đẹp đằm thắm có hồn cùng ngũ quan tinh tế, lông mày thanh tú, môi đỏ, răng trắng, nước da phát sáng toát lên vẻ yêu kiều dịu dàng Về đời tư, Trương Bá Chi từng có cuộc hôn nhân với nam tài tử Tạ Đình Phong được cả Cbiz ngưỡng mộ. Cả hai kết hôn năm 2006 và có với nhau hai cậu con trai là Tạ Chấn Hiên (Lucas) và Tạ Chấn Nam (Quintus). Thế nhưng Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi nhanh chóng ly hôn vào năm 2012, sau 6 năm chung sống. Đến nay, lý do khiến cả hai ly hôn vẫn luôn là điều bí ẩn. Hiện tại, Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi vẫn dành sự tôn trọng cho nhau mỗi khi nhắc đến đối phương với công chúng. Hiện tại, dù ở tuổi 43, Trương Bá Chi vẫn được khen ngợi về khí chất, nét đẹp mặn mà thu hút người đối diện Hiện tại, dù ở tuổi 43, Trương Bá Chi vẫn được khen ngợi về khí chất, nét đẹp mặn mà thu hút người đối diện. Nữ diễn viên được nhiều đồng nghiệp và bạn bè nhận xét là trẻ trung hơn so với tuổi thật rất nhiều.

Trương Bá Chi nhắc đến Tạ Đình Phong sau hơn 10 năm, hé lộ mối quan hệ hậu ly hôn không như khán giả vẫn nghĩ Dù đã chia tay hơn 1 thập kỷ, mối quan hệ giữa Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong luôn là tâm điểm chú ý của khán giả và người hâm mộ.

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