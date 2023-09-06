Nhan sắc hiện tại của những 'tuyệt sắc giai nhân' từng làm khuynh đảo màn ảnh Hong Kong thập niên 90

Sao quốc tế 06/09/2023 12:37

Cho đến thời điểm hiện tại, các người đẹp của màn ảnh Hong Kong thập niên 90 vẫn giữ được phong độ nhan sắc ấn tượng.

Chu Ân

Với nhiều khán giả Việt, cái tên Chu Ân đã không còn xa lạ. Nữ diễn viên nổi danh qua hàng loạt tác phẩm đình đám như: Trường học Uy Long, Anh hùng xạ điêu, Tân Tây du ký, Nguyên Chấn Hiệp, Tiêu Thập Nhất Lang…

Nhan sắc hiện tại của những 'tuyệt sắc giai nhân' từng làm khuynh đảo màn ảnh Hong Kong thập niên 90 - Ảnh 1
Với nhiều khán giả Việt, cái tên Chu Ân đã không còn xa lạ.

Mỹ nhân họ Chu sinh năm 1971 tại Hong Kong. Tên tuổi Chu Ân lên một tầng cao mới khi đảm nhiệm vai diễn Hoàng Dung trong bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu.

Thời điểm đó, Chu Ân cũng là “nàng thơ” của Châu Tinh Trì. Mối tình đẹp như mơ của 2 người rất được khán giả ủng hộ. Thế nhưng, chuyện tình của họ lại không có được cái kết viên mãn, khi cả 2 chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Được biết nguyên nhân chia tay là do Châu Tinh Trì có người thứ 3.

Nhan sắc hiện tại của những 'tuyệt sắc giai nhân' từng làm khuynh đảo màn ảnh Hong Kong thập niên 90 - Ảnh 2
Mối tình đẹp như mơ của Chu Ân và Châu Tinh Trì rất được khán giả ủng hộ.

Đến năm 2012, người đẹp Chu Ân mới có thể tìm thấy hạnh phúc bên nam ca nhạc sĩ Huỳnh Quán Trung. Chu Ân cũng dần lui về hậu trường và chọn cho mình một cuộc sống bình yêu và giản dị.

Nhan sắc hiện tại của những 'tuyệt sắc giai nhân' từng làm khuynh đảo màn ảnh Hong Kong thập niên 90 - Ảnh 3
Đến năm 2012, người đẹp Chu Ân mới có thể tìm thấy hạnh phúc bên nam ca nhạc sĩ Huỳnh Quán Trung.

Ở tuổi ngoài 50, nàng “Hoàng Dung” vẫn khiến bao người mê mẩn bởi vẻ đẹp “không tuổi của mình”. Dù không còn đó vẻ đẹp ngây thơ của tuổi đôi mươi, nhưng ở Chu Ân là vẻ đẹp đầy quyến rũ, mặn mà, sắc sảo nhưng không kém phần đôn hậu. Cô cũng rất hạn chế tiết lộ về cuộc sống của mình.

Nhan sắc hiện tại của những 'tuyệt sắc giai nhân' từng làm khuynh đảo màn ảnh Hong Kong thập niên 90 - Ảnh 4
Ở tuổi ngoài 50, nàng “Hoàng Dung” vẫn khiến bao người mê mẩn bởi vẻ đẹp “không tuổi của mình”.
Nhan sắc hiện tại của những 'tuyệt sắc giai nhân' từng làm khuynh đảo màn ảnh Hong Kong thập niên 90 - Ảnh 5
Dù không còn đó vẻ đẹp ngây thơ của tuổi đôi mươi, nhưng ở Chu Ân là vẻ đẹp đầy quyến rũ, mặn mà, sắc sảo nhưng không kém phần đôn hậu.

 

Trương Bá Chi

Trương Bá Chi Một là trong những mỹ nhân khiến công chúng mê mệt. Với vẻ đẹp lai Âu - Á (mẹ cô mang trong mình hai dòng máu Trung Quốc và Anh), cô sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Nhan sắc hiện tại của những 'tuyệt sắc giai nhân' từng làm khuynh đảo màn ảnh Hong Kong thập niên 90 - Ảnh 6
Trương Bá Chi Một là trong những mỹ nhân khiến công chúng mê mệt.

Thậm chí, sắc vóc lẫn tài năng của người đẹp này khiến Châu Tinh Trì cũng phải mến mộ đến mức mời cô tham gia vai nữ chính Phiêu Phiêu bộ phim điện ảnh ăn khách Vua hài kịch. Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 43 và đã trải qua 3 lần sinh nở, nhưng sắc vóc của người đẹp này vẫn vô cùng ấn tượng, khiến người hâm mộ phải trầm trồ khen ngợi khi cô sở hữu thân hình thon gọn đáng mơ ước.

Nhan sắc hiện tại của những 'tuyệt sắc giai nhân' từng làm khuynh đảo màn ảnh Hong Kong thập niên 90 - Ảnh 7
Sắc vóc lẫn tài năng của người đẹp này khiến Châu Tinh Trì cũng phải mến mộ đến mức mời cô tham gia vai nữ chính Phiêu Phiêu bộ phim điện ảnh ăn khách Vua hài kịch.

Những năm qua, Trương Bá Chi ít tham gia diễn xuất nhưng danh tiếng của cô vẫn chưa từng giảm sút. Người đẹp gây chú ý đặc biệt bởi đời tư nhiều bí mật. Sau khi ly hôn Tạ Đình Phong và làm mẹ đơn thân nuôi nấng hai cậu con trai. Mỹ nhân này đã tiếp tục hạ sinh một quý tử vào năm 2018, tuy nhiên, danh tính cha đứa bé chưa từng được tiết lộ. 

Nhan sắc hiện tại của những 'tuyệt sắc giai nhân' từng làm khuynh đảo màn ảnh Hong Kong thập niên 90 - Ảnh 8
Những năm qua, Trương Bá Chi ít tham gia diễn xuất nhưng danh tiếng của cô vẫn chưa từng giảm sút.
Nhan sắc hiện tại của những 'tuyệt sắc giai nhân' từng làm khuynh đảo màn ảnh Hong Kong thập niên 90 - Ảnh 9
Người đẹp gây chú ý đặc biệt bởi đời tư nhiều bí mật.

Vương Tổ Hiền

Vương Tổ Hiền được mệnh danh là "ngọc nữ" của điện ảnh Hong Kong thập niên 90. Cô gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thuần khiết, thanh tú khi sở hữu gương mặt hoàn hảo với lông mày ngang, mũi dọc dừa và đôi môi đầy đặn vô cùng quyến rũ. 

Nhan sắc hiện tại của những 'tuyệt sắc giai nhân' từng làm khuynh đảo màn ảnh Hong Kong thập niên 90 - Ảnh 10
Vương Tổ Hiền được mệnh danh là "ngọc nữ" của điện ảnh Hong Kong thập niên 90.
Nhan sắc hiện tại của những 'tuyệt sắc giai nhân' từng làm khuynh đảo màn ảnh Hong Kong thập niên 90 - Ảnh 11
Cô gây ấn tượng bởi vẻ đẹp thuần khiết, thanh tú khi sở hữu gương mặt hoàn hảo với lông mày ngang, mũi dọc dừa và đôi môi đầy đặn vô cùng quyến rũ. 

Với khả năng diễn xuất được đánh giá cao, cô là nhân tố quan trọng tạo nên sự thành công cho những bộ phim đình đám thời điểm ấy như: Thiện nữ u hồn, Thanh xà bạch xà, Đông Phương Bất Bại...

Tuy sự nghiệp thành công nhưng đường tình duyên của mỹ nhân này lại vô cùng lận đận. Sau nhiều lần tan vỡ tình yêu, Vương Tổ Hiền chọn lựa cuộc sống độc thân ở tuổi 56. Nữ diễn viên đình đám một thời sống cuộc đời lạc quan, tích cực nên nhan sắc cứ trẻ mãi như "ăn thịt Đường Tăng". 

Nhan sắc hiện tại của những 'tuyệt sắc giai nhân' từng làm khuynh đảo màn ảnh Hong Kong thập niên 90 - Ảnh 12
Sau nhiều lần tan vỡ tình yêu, Vương Tổ Hiền chọn lựa cuộc sống độc thân ở tuổi 56.

Lý Gia Hân

Lý Gia Hân sinh năm 1970 và mang vẻ đẹp ngoại lại với 2 dòng máu Bồ Đào Nha và Trung Quốc. Cô cũng từng được mệnh danh là “nữ diễn viên đẹp nhất TVB trong thập niên 90” và “hoa hậu Hong Kong đẹp nhất lịch sử”.

Nhan sắc hiện tại của những 'tuyệt sắc giai nhân' từng làm khuynh đảo màn ảnh Hong Kong thập niên 90 - Ảnh 13
Lý Gia Hân từng được mệnh danh là “nữ diễn viên đẹp nhất TVB trong thập niên 90” và “hoa hậu Hong Kong đẹp nhất lịch sử”.

Với vẻ đẹp trời phú cộng thêm yêu thích nghệ thuật, Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc năm 1988 nhanh chóng bước chân vào làng giải trí và góp mặt trong các tác phẩm như: Phương Thế Ngọc, Thiện nữ u hồn 2, Đọa lạc thiên sứ…

Lý Gia Hân không được đánh giá quá cao về diễn xuất, tuy nhiên với vẻ nhan sắc của mình, mỹ nhân họ Lý vẫn là một trong những ngôi sao lớn của làng giải trí xứ Cảng.

Trải qua nhiều nhiều lần trắc trở trong chuyện tình cảm, năm 2008, nữ diễn viên kết hôn cùng tỷ phú Hứa Tấn Hanh. Dù trải qua không ít ồn ào tình ái cũng như dị nghị, thế nhưng cuộc sống của nàng hậu vẫn vô cùng hạnh phúc và vui vẻ.

Nhan sắc hiện tại của những 'tuyệt sắc giai nhân' từng làm khuynh đảo màn ảnh Hong Kong thập niên 90 - Ảnh 14
Năm 2008, nữ diễn viên kết hôn cùng tỷ phú Hứa Tấn Hanh.
Nhan sắc hiện tại của những 'tuyệt sắc giai nhân' từng làm khuynh đảo màn ảnh Hong Kong thập niên 90 - Ảnh 15

Dù trải qua không ít ồn ào tình ái cũng như dị nghị, thế nhưng cuộc sống của nàng hậu vẫn vô cùng hạnh phúc và vui vẻ

Ở tuổi ngoài 50, Lý Gia Hân vẫn giữ được đỉnh cao nhan sắc. Cô cũng là người có phong cách thời trang vô cùng hiện đại và cá tính. Bên cạnh đó người đẹp cũng không ngần ngại chia sẻ về cuộc sống xa hoa, vương giả, và viên mãn bên chồng và các con.

Nhan sắc hiện tại của những 'tuyệt sắc giai nhân' từng làm khuynh đảo màn ảnh Hong Kong thập niên 90 - Ảnh 16
Ở tuổi ngoài 50, Lý Gia Hân vẫn giữ được đỉnh cao nhan sắc.
Nhan sắc hiện tại của những 'tuyệt sắc giai nhân' từng làm khuynh đảo màn ảnh Hong Kong thập niên 90 - Ảnh 17
Cô cũng là người có phong cách thời trang vô cùng hiện đại và cá tính.

Lý Nhược Đồng

Nổi tiếng xinh đẹp và trẻ trung không kém chính là "Tiểu long nữ" Lý Nhược Đồng. Người đẹp đình đám này cũng liên tục gây sốt với nhan sắc lão hóa ngược mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Ngắm nhìn hình ảnh hiện tại, chẳng ai tin được người đẹp này đã ở tuổi 57.

Nhan sắc hiện tại của những 'tuyệt sắc giai nhân' từng làm khuynh đảo màn ảnh Hong Kong thập niên 90 - Ảnh 18
Nổi tiếng xinh đẹp và trẻ trung không kém chính là "Tiểu long nữ" Lý Nhược Đồng.
Nhan sắc hiện tại của những 'tuyệt sắc giai nhân' từng làm khuynh đảo màn ảnh Hong Kong thập niên 90 - Ảnh 19
 Ngắm nhìn hình ảnh hiện tại, chẳng ai tin được người đẹp này đã ở tuổi 57.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô vướng vào lưới tình với đại gia Quách Ứng Tuyền và gần như rút lui khỏi làng giải trí. Mãi đến sau này, khi người yêu gặp biến cố, người đẹp họ Lý mới quay trở lại làng giải trí để trả nợ thay bạn trai. Thế nhưng cuộc tình 10 năm đồng cam cộng khổ, kết quả nhận lại chỉ là sự bội bạc của người tình.

Nhan sắc hiện tại của những 'tuyệt sắc giai nhân' từng làm khuynh đảo màn ảnh Hong Kong thập niên 90 - Ảnh 20
Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô vướng vào lưới tình với đại gia Quách Ứng Tuyền và gần như rút lui khỏi làng giải trí.

Ở ngưỡng U60, Lý Nhược Đồng vẫn là "tiên nữ độc thân đắt giá" của làng giải trí Hoa ngữ.  Cô vẫn tham gia các vai diễn phụ để thỏa mãn đam mê, livestream bán hàng, viết sách, luyện nhảy múa, thanh nhạc, tập gym, sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Nhan sắc hiện tại của những 'tuyệt sắc giai nhân' từng làm khuynh đảo màn ảnh Hong Kong thập niên 90 - Ảnh 21
 ngưỡng U60, Lý Nhược Đồng vẫn là "tiên nữ độc thân đắt giá" của làng giải trí Hoa ngữ.

Khâu Thục Trinh

Khâu Thục Trinh cũng là một trong những ngôi sao Hong Kong đình đám của thập niên 90. Cô nổi tiếng nhờ vẻ đẹp gợi cảm và nóng bỏng, thường đảm nhận những vai diễn gắn mác 18+ và nổi tiếng với danh xưng "bom sex" Hong Kong. 

Nhan sắc hiện tại của những 'tuyệt sắc giai nhân' từng làm khuynh đảo màn ảnh Hong Kong thập niên 90 - Ảnh 22
Khâu Thục Trinh cũng là một trong những ngôi sao Hong Kong đình đám của thập niên 90.

Hiện tại, Khâu Thục Trinh đang có cuộc sống vô cùng giàu có và viên mãn bên vị đại gia Thẩm Gia Vỹ. Vợ chồng mỹ nhân này hiện đã có ba cô con gái lớn với nhan sắc xinh đẹp chẳng thua kém gì người mẹ mỹ nhân. 

Nhan sắc hiện tại của những 'tuyệt sắc giai nhân' từng làm khuynh đảo màn ảnh Hong Kong thập niên 90 - Ảnh 23

Vợ chồng mỹ nhân này hiện đã có ba cô con gái lớn với nhan sắc xinh đẹp chẳng thua kém gì người mẹ mỹ nhân.

Ở tuổi U60, Khâu Thục Trinh vẫn được truyền thông, dư luận ca ngợi bởi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp và thần thái cuốn hút như thuở đôi mươi.

Nhan sắc hiện tại của những 'tuyệt sắc giai nhân' từng làm khuynh đảo màn ảnh Hong Kong thập niên 90 - Ảnh 24

Ở tuổi U60, Khâu Thục Trinh vẫn được truyền thông, dư luận ca ngợi bởi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp và thần thái cuốn hút như thuở đôi mươi

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