"Người đẹp không tuổi" Kim Hee Sun rạng rỡ trong ngày sinh nhật, vẻ đẹp tỏa sáng khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ

Vào ngày 13, Kim Hee Sun đã đăng tải hình ảnh lên trang cá nhân với dòng trạng : "Mọi người thật đáng yêu và tốt bụng, chuẩn bị cái này chắc mọi người cũng mệt lắm rồi, nhưng cảm ơn vì đã quan tâm đến sinh nhật của mình nhé".

Trong các bức ảnh được đăng tải, Kim Hee Sun tươi cười ôm bánh kem ngồi trong chiếc ô tô được trang trí bằng bóng bay và đồ trang trí sinh nhật toàn màu hồng. Cô nàng còn đội vương miện và cười vô cùng rạng rỡ.

Kim Hee Sun sinh năm 1977 và năm nay đã 46 tuổi, hiện cô đang tham gia bộ phim truyền hình của đài MBC "Tomorrow". Được biết, Kim Hee Sun quyết định lột xác sau nhiều năm để đảm nhận vai nữ chính. Trong phim, cô vào vai một thần chết lạnh lùng nên Kim Hee Sun quyết định "chơi lớn" để tạo ấn tượng và phù hợp với nhân vật.

Kim Hee Sun được chú ý nhờ diện mạo nổi bật khi làm người mẫu cho các tạp chí tuổi teen từ năm 15 tuổi. Sau đó, cô được nhiều đạo diễn nhắm cho vai chính, trở thành nhân tố mới dòng phim tình cảm Hàn Quốc nở rộ những năm cuối thập niên 1990. Cô liên tiếp được vinh danh trong các cuộc bình chọn nhan sắc, được gọi là "Đệ nhất mỹ nhân Hàn Quốc".

Gần 25 năm, Kim Hee Sun vẫn là biểu tượng nhan sắc của làng giải trí xứ Hàn dù đã bước qua tuổi tứ tuần. Khi được hỏi về sự quyến rũ của mình, cô tự tin khẳng định đẹp hơn Song Hye Kyo, Kim Tae Hee.

Theo New1korea