'Người đẹp hút fan' Ji Yeon lại 'phát đường' khiến dân tình ganh tị với khoảnh khắc ngọt ngào cùng hôn phu Hwang Jae Gyun

Mới đây, Ji Yeon lại khoe những khoảnh khắc đời thường cùng vị hôn phu khiến fan hâm mộ nóng lòng chờ đến ngày cả hai về chung nhà.

Vào ngày 25 tháng 4 mới đây, cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun đã tải lên Instagram cá nhân chia sẻ khoảnh khắc anh và Ji Yeon cùng mang đôi Air Jordans màu đen. Anh chàng còn không quên gắn thẻ tài khoản Instagram của Ji Yeon vào kèm dòng trạng thái vô cùng hóm hỉnh: "Đôi chân nào mới là chân của mình đây?".



Vào tháng 2 này, Ji Yeon đã chính thức thông báo mình sẽ kết hôn qua bức thư viết tay cô viết cho người hâm mộ:

"Đối với những người hâm mộ đã tin tưởng và ủng hộ tôi, tôi muốn là người đầu tiên nói cho các bạn, không phải lời đồn hay từ bài viết của người khác. Tôi hiện có bạn trai là người mà tôi đã gặp vào năm ngoái thông qua một người quen và chúng tôi hẹn hò với nhau rất hạnh phúc". Cô ấy viết. "Tôi dự định sẽ kết hôn vào mùa đông tới với người bạn trai mà tôi xem như một món quà tuyệt vời xuất hiện trong cuộc đời tôi, anh ấy luôn quan tâm đến tôi, trân trọng tôi và dạy tôi biết thế nào là hạnh phúc. Tôi sẽ sống một cuộc sống thật tươi đẹp và hạnh phúc với người thương đáng tin cậy này. Cảm ơn anh luôn sẵn sàng giữ tay em khi em chông chênh và cho em một bờ vai để tựa vào".

Được biết, Hwang Jae Gyun sinh năm 1987, hơn Jiyeon 6 tuổi, là cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp. Ngoài ra, dư luận Hàn còn 'phát sốt' khi Jiyeon là thành viên thứ 3 trong T-ara thông báo kết đôi với vận động viên thể thao trong năm 2022. Cả hai dự kiến sẽ kết hôn vào tháng 12 năm nay.

Theo Allkpop

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