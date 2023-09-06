Nét đẹp đầy hoang dã của Trần Khôn trên tạp chí T China số mới nhất

Sao quốc tế 06/09/2023 13:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh đầy nét đẹp hoang dã của Trần Khôn trên tạp chí T China số mới nhất.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Trần Khôn trên tạp chí T China số tháng 9/2023. Có thể thấy, nam thần mang đến cảm giác đầy hoang dã giữa bối cảnh xứ thảo nguyên hoang sơ của vùng đất Tân Cương nhưng cũng không kém phần nam tính, cuốn hút.

Nét đẹp đầy hoang dã của Trần Khôn trên tạp chí T China số mới nhất - Ảnh 1Nét đẹp đầy hoang dã của Trần Khôn trên tạp chí T China số mới nhất - Ảnh 2Nét đẹp đầy hoang dã của Trần Khôn trên tạp chí T China số mới nhất - Ảnh 3Nét đẹp đầy hoang dã của Trần Khôn trên tạp chí T China số mới nhất - Ảnh 4Nét đẹp đầy hoang dã của Trần Khôn trên tạp chí T China số mới nhất - Ảnh 5Nét đẹp đầy hoang dã của Trần Khôn trên tạp chí T China số mới nhất - Ảnh 6Nét đẹp đầy hoang dã của Trần Khôn trên tạp chí T China số mới nhất - Ảnh 7Nét đẹp đầy hoang dã của Trần Khôn trên tạp chí T China số mới nhất - Ảnh 8Nét đẹp đầy hoang dã của Trần Khôn trên tạp chí T China số mới nhất - Ảnh 9Nét đẹp đầy hoang dã của Trần Khôn trên tạp chí T China số mới nhất - Ảnh 10Nét đẹp đầy hoang dã của Trần Khôn trên tạp chí T China số mới nhất - Ảnh 11

Được biết, trang phục của Trần Khôn thuộc nhãn hàng nổi tiếng Burberry. Nam diễn viên đã trở thành đại sứ của thương hiệu này vào hồi đầu tháng 4 năm nay sau 12 năm gắn bó. Trước đó, nữ diễn viên Châu Đông Vũ và nam diễn viên Tống Uy Long là hai ngôi sao xứ Trung từng được Burberry bổ nhiệm vai trò đại sứ vào năm 2021 nhưng đã sớm kết thúc vì những lùm xùm của hãng.

Nét đẹp đầy hoang dã của Trần Khôn trên tạp chí T China số mới nhất - Ảnh 12

Trần Khôn được biết đến là một nam diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Với gương mặt điển trai phảng phất nét u buồn của Trần Khôn đã “lọt” vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Thành công của Trần Khôn trong vai diễn đầu tay đã ngay lập tức ghi tên anh vào bảng vàng các tiểu sinh trên màn ảnh nhỏ Trung quốc.

Nét đẹp đầy hoang dã của Trần Khôn trên tạp chí T China số mới nhất - Ảnh 13

Anh chàng gây chú ý khi tham gia đóng chính cùng dự án Họa Bì cùng với Triệu Vy và Châu Tấn. Cặp đôi Châu Tấn - Trần Khôn cũng từ đó được biết đến là mối quan hệ ‘trên tình bạn dưới tình yêu’ trong suốt 20 năm nổi tiếng của Cbiz.

Nét đẹp đầy hoang dã của Trần Khôn trên tạp chí T China số mới nhất - Ảnh 14

Những năm gần đây, Trần Khôn khá kín tiếng trong cả sự nghiệp lẫn đời tư, mỗi năm anh chỉ tham gia nhiều nhất là một bộ phim. Gần đây, anh góp mặt trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc của đạo diễn phim Họa Bì. Bộ phim đã trở thành cơn sốt phòng vé với doanh thu khủng vượt ngoài mong đợi.

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án điện ảnh võ hiệp Nhập Hình Nhập Cách đã chính thức khai máy. Đáng chú ý, Ngô Lỗi sẽ có cơ hội hợp tác cùng 2 ngôi sao tên tuổi là Trần Khôn và Thư Kỳ.

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