Nam ca sĩ điển trai mắc bệnh ung thư vô cùng hiếm gặp, không thể ăn suốt 2 tháng, có nguy cơ đánh mất sự nghiệp

Sao quốc tế 28/11/2023 14:48

Nam ca sĩ được chẩn đoán mắc khối u mô đệm đường tiêu hóa (GIST). Đây là căn bệnh ung thư hiếm gặp, tỷ lệ mắc khoảng 1/100.000 người.

Theo Tiền Phong dẫn nguồn từ tờ Ten Asia, nam ca sĩ Nam Woo Hyun (thành viên nhóm Infinite) đã trải qua 10 giờ phẫu thuật gây mê toàn thân, phẫu thuật nội soi trong năm nay vì căn bệnh ung thư hiếm gặp.

"Tôi mắc căn bệnh ung thư hiếm gặp. Tôi có khối u mô đệm đường tiêu hóa (GIST). Người ta nói cứ một triệu người thì mới có một người mắc bệnh này. Tôi đã có buổi gặp gỡ người hâm mộ vào tháng một và tháng 2, sau đó phải phẫu thuật vào khoảng cuối tháng 4. Đó là một cuộc phẫu thuật nội soi. Bụng của tôi bị rạch khoảng 20 cm và vẫn còn những vết sẹo”, Nam Woo Hyun kể.

Nam ca sĩ điển trai mắc bệnh ung thư vô cùng hiếm gặp, không thể ăn suốt 2 tháng, có nguy cơ đánh mất sự nghiệp - Ảnh 1

Anh tiếp tục: “Tôi phải gây mê toàn thân trong 10 tiếng, thậm chí phải phẫu thuật cắt 2-3 cm thực quản. Tôi không thể ăn trong hai tháng và không uống nước trong 3 tuần. Tôi phải đeo cả túi máu và khoảng thời gian đó rất khó khăn".

Nam Woo Hyun thừa nhận sau ca phẫu thuật anh không thể hát hay như trước. Anh cảm thấy khó thở khi nhảy và hát.

Nam Woo Hyun cũng thú nhận, anh có thể mất đi sự nghiệp sau ca phẫu thuật. Anh chia sẻ trong buổi phỏng vấn: "Bác sĩ nói rằng tôi có thể không lấy lại được giọng hát như lúc trước. Con đường nghệ thuật bỗng trở nên khó khăn gấp 4 - 5 lần do giờ đây tôi gặp phải vấn đề hô hấp khi biểu diễn trên sân khấu. Vẫn còn quá sớm để trở lại với âm nhạc nhưng tôi vẫn muốn nhanh chóng được đứng trên sân khấu. Tôi muốn cho người hâm mộ thấy mình đang dần bình phục".

 

Nam ca sĩ điển trai mắc bệnh ung thư vô cùng hiếm gặp, không thể ăn suốt 2 tháng, có nguy cơ đánh mất sự nghiệp - Ảnh 2

Nam Woo Hyun chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc hồi năm 2010 với tư cách thành viên nhóm nhạc INFINITE. INFINITE nhanh chóng gặt hái những thành công lớn, vươn lên hàng ngũ nhóm nhạc hàng đầu Kpop thế hệ 2. Kể từ năm 2016, Nam Woo Hyun tích cực hoạt động solo. Bên cạnh ca hát, nam nghệ sĩ còn từng đóng chính trong nhiều bộ phim truyền hình.

10 khoảnh khắc hở bạo "phá vỡ giới hạn Idol K-pop" của mỹ nhân BLACKPINK - Jennie, quyến rũ nóng bỏng và sành điệu bậc nhất

10 khoảnh khắc hở bạo "phá vỡ giới hạn Idol K-pop" của mỹ nhân BLACKPINK - Jennie, quyến rũ nóng bỏng và sành điệu bậc nhất

Dù mới nửa năm trôi qua, Jennie (BLACKPINK) không ít lần khiến fan “đứng ngồi không yên” với diện mạo quyến rũ, sang chảnh. Dưới đây là 10 khoảnh khắc nóng bỏng nhất của Jennie trong năm 2022.

Xem thêm
Từ khóa:   sao Kpop Nam Woo Hyun Tin tức giải trí tin giải trí Kpop

TIN LIÊN QUAN

10 khoảnh khắc hở bạo "phá vỡ giới hạn Idol K-pop" của mỹ nhân BLACKPINK - Jennie, quyến rũ nóng bỏng và sành điệu bậc nhất

10 khoảnh khắc hở bạo "phá vỡ giới hạn Idol K-pop" của mỹ nhân BLACKPINK - Jennie, quyến rũ nóng bỏng và sành điệu bậc nhất

'Tình cũ Cúc Tịnh Y' quấy rối tình dục công khai một nam thần tượng K-pop trên mạng xã hội

'Tình cũ Cúc Tịnh Y' quấy rối tình dục công khai một nam thần tượng K-pop trên mạng xã hội

Những thần tượng K-pop tai tiếng bị fan hâm mộ tẩy chay thậm chí còn thúc giục mau rời nhóm

Những thần tượng K-pop tai tiếng bị fan hâm mộ tẩy chay thậm chí còn thúc giục mau rời nhóm

G-Dragon được netizen khen ngợi không ngớt khi xuất hiện trên trang bìa của Vogue Korea, không hổ danh là 'ông hoàng K-pop'

G-Dragon được netizen khen ngợi không ngớt khi xuất hiện trên trang bìa của Vogue Korea, không hổ danh là 'ông hoàng K-pop'

Nitizen Hàn tranh cãi nảy lửa, quyết tìm ra đâu mới là nữ thần tượng có body đỉnh nhất K-pop, chiến thắng chung cuộc khiến ai cũng phải tấm tắc đồng tình

Nitizen Hàn tranh cãi nảy lửa, quyết tìm ra đâu mới là nữ thần tượng có body đỉnh nhất K-pop, chiến thắng chung cuộc khiến ai cũng phải tấm tắc đồng tình

Jin (BTS) và Irene (Red Velvet) được bình chọn là idol có visual đẹp nhất K-pop 2022

Jin (BTS) và Irene (Red Velvet) được bình chọn là idol có visual đẹp nhất K-pop 2022

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe