Nam ca sĩ được chẩn đoán mắc khối u mô đệm đường tiêu hóa (GIST). Đây là căn bệnh ung thư hiếm gặp, tỷ lệ mắc khoảng 1/100.000 người.

Theo Tiền Phong dẫn nguồn từ tờ Ten Asia, nam ca sĩ Nam Woo Hyun (thành viên nhóm Infinite) đã trải qua 10 giờ phẫu thuật gây mê toàn thân, phẫu thuật nội soi trong năm nay vì căn bệnh ung thư hiếm gặp. "Tôi mắc căn bệnh ung thư hiếm gặp. Tôi có khối u mô đệm đường tiêu hóa (GIST). Người ta nói cứ một triệu người thì mới có một người mắc bệnh này. Tôi đã có buổi gặp gỡ người hâm mộ vào tháng một và tháng 2, sau đó phải phẫu thuật vào khoảng cuối tháng 4. Đó là một cuộc phẫu thuật nội soi. Bụng của tôi bị rạch khoảng 20 cm và vẫn còn những vết sẹo”, Nam Woo Hyun kể.

Anh tiếp tục: “Tôi phải gây mê toàn thân trong 10 tiếng, thậm chí phải phẫu thuật cắt 2-3 cm thực quản. Tôi không thể ăn trong hai tháng và không uống nước trong 3 tuần. Tôi phải đeo cả túi máu và khoảng thời gian đó rất khó khăn".

Nam Woo Hyun thừa nhận sau ca phẫu thuật anh không thể hát hay như trước. Anh cảm thấy khó thở khi nhảy và hát. Nam Woo Hyun cũng thú nhận, anh có thể mất đi sự nghiệp sau ca phẫu thuật. Anh chia sẻ trong buổi phỏng vấn: "Bác sĩ nói rằng tôi có thể không lấy lại được giọng hát như lúc trước. Con đường nghệ thuật bỗng trở nên khó khăn gấp 4 - 5 lần do giờ đây tôi gặp phải vấn đề hô hấp khi biểu diễn trên sân khấu. Vẫn còn quá sớm để trở lại với âm nhạc nhưng tôi vẫn muốn nhanh chóng được đứng trên sân khấu. Tôi muốn cho người hâm mộ thấy mình đang dần bình phục". Nam Woo Hyun chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc hồi năm 2010 với tư cách thành viên nhóm nhạc INFINITE. INFINITE nhanh chóng gặt hái những thành công lớn, vươn lên hàng ngũ nhóm nhạc hàng đầu Kpop thế hệ 2. Kể từ năm 2016, Nam Woo Hyun tích cực hoạt động solo. Bên cạnh ca hát, nam nghệ sĩ còn từng đóng chính trong nhiều bộ phim truyền hình.

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