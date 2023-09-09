Nam ca sĩ gặp sự cố sân khấu khi đang biểu diễn, kẹt trong quả cầu sắt xoay suốt 20 phút

Hiện tại cộng đồng mạng đang chỉ trích ban tổ chức gay gắt vì bất cẩn khiến nam ca sĩ gặp sự cố do đạo cụ trên sân khấu, gây ảnh hưởng đến tính mạng.

Tối qua (8/9), trong đêm concert tại Thiên Tân (Trung Quốc), ca sĩ Châu Kiệt Luân không may gặp sự cố nghiêm trọng trên sân khấu khiến anh gặp vấn đề về sức khỏe và buổi biểu diễn cũng bị gián đoạn. Cụ thể, trong phần đầu đêm concert, ca sĩ Châu Kiệt Luân đang đứng trên bệ nâng cao 8m thì bị mắc kẹt trong quả cầu sắt xoay trên sân khấu 20 phút và không thể thoát ra ngoài khiến anh không thể thở được. Sau khi ra ngoài, Châu Kiệt Luân đã bị nôn ói khó thở bên trong hậu trường.

Châu Kiệt Luân gặp sự cố sân khấu khi đang biểu diễn Vì tim đập nhanh không khống chế được và có lẽ chân bị thương nên anh bước đi không được tự nhiên khiến những chuyển động trong các tiết mục sau đó đều bị hủy bỏ, đêm concert cũng phải tạm ngưng một lúc mới có thể bắt đầu lại. Nhiều khán giả lúc đầu cho rằng nam ca sĩ thiếu chuyên nghiệp trong đêm concert lần này và tỏ vẻ không hài lòng về các tiết mục biểu diễn. Nhưng khi biết được lý do, phần đông đều bày tỏ sự lo lắng đến nam thần tượng. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, ca sĩ Châu Kiệt Luân vẫn kéo dài concert thêm 30 phút để bù đắp cho khán giả.

Quả cầu sắt khiến Châu Kiệt Luân bị mắc kẹt trong 20 phút Được biết, nam ca sĩ mắc chứng sợ không gian kín, sợ độ cao và có tiền sử bị viêm cột sống. Hiện tại cộng đồng mạng đang chỉ trích ban tổ chức gay gắt vì bất cẩn khiến nam ca sĩ gặp sự cố do đạo cụ trên sân khấu, gây ảnh hưởng đến tính mạng. Thông tin thêm về ca sĩ Châu Kiệt Luân, anh sinh năm 1979, là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu xứ Đài. Anh còn được biết đến với nghệ danh Jay Chou với khả năng sáng tác, hát, nhảy và chơi nhiều nhạc cụ. Bên cạnh âm nhạc, Kiệt Luân còn tham gia đóng phim và lưu dấu ấn qua Hoàng kim giáp, Tô Khất Nhi... Nam ca sĩ là người kiếm được tiền nhiều nhất trong số những ngôi sao Hoa ngữ với hơn 330 triệu USD chỉ trong vòng 4 năm. Năm 2000, Châu Kiệt Luân đã phát hành album đầu tay của mình, mang tên Jay (2000), dưới sự quản lý của công ty thu âm Alfa Music. Kể từ đó âm nhạc của anh đã được công nhận trên toàn châu Á.

Người vợ tào khang của Châu Kiệt Luân khoe dáng nuột nà, tự tin diện bikini sau 3 lần sinh nở Bà xã Châu Kiệt Luân luôn gây chú ý mỗi khi xuất hiện trước truyền thông bởi người đẹp sở hữu nhan sắc ngọt ngào, cuốn hút cùng vóc dáng 'bốc lửa'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-ca-si-gap-su-co-san-khau-khi-ang-bieu-dien-ket-trong-qua-cau-sat-xoay-suot-20-phut-615455.html