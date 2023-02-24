Châu Kiệt Luân là đại diện Hoa ngữ duy nhất có mặt trong "Top 10 nghệ sĩ có album bán chạy nhất thế giới năm 2022"

Thành công của Album Greatest Works of Art đã đưa tên tuổi của Châu Kiệt Luân vào "Top 10 nghệ sĩ có album bán chạy nhất thế giới năm 2022". Anh đồng thời cũng là ngôi sao Hoa ngữ duy nhất trong danh sách này.
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Chinatimes đưa tin, Châu Kiệt Luân (Jay Chou) đã góp mặt trong "Top 10 nghệ sĩ có album bán chạy nhất thế giới năm 2022" với album Greatest Works of Art (Tác phẩm vĩ đại nhất) phát hành vào năm ngoái do Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) công bố. Nam ca sĩ đồng thời là nghệ sĩ người Hoa đầu tiên và duy nhất xuất hiện trong danh sách này từ trước đến nay.
Ngay khi biết tin bản thân có tên trong "Top 10 nghệ sĩ có album bán chạy nhất thế giới năm 2022", Châu Kiệt Luân đã bày tỏ sự vui mừng qua thông báo của công ty JVR Music International Ltd. Anh nói: "Rất vui khi âm nhạc của tôi được nhiều người trên thế giới biết đến, hãy cố lên Mandopop (dòng nhạc pop tiếng Quan thoại)!".
Được biết, hiện Châu Kiệt Luân đang có kỳ nghỉ tại Australia cùng với gia đình và bạn bè. Nam ca sĩ đồng thời đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "Jay Chou Carnival World Tour".
Châu Kiệt Luân từng chia sẻ: "Tôi luôn có nhiều tham vọng trong âm nhạc, tôi nghĩ rằng sẽ thật đáng tiếc nếu các ca khúc của tôi chỉ được biết đến ở khu vực châu Á. Tôi hy vọng các bài hát tiếng Hoa có thể được nhiều người hơn trên thế giới yêu thích". Qua công bố Châu Kiệt Luân có tên trong "Top 10 nghệ sĩ có album bán chạy nhất thế giới năm 2022" đồng thời đã biến ước muốn của anh thành hiện thực.