Mỹ nhân 'Trần Tình Lệnh' Mạnh Tử Nghĩa diện hai bộ đầm của NTK Việt, khoe vóc dáng chuẩn chỉnh tại lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng

Sao quốc tế 20/12/2023 15:01

Xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện, diễn viên Trung Quốc Mạnh Tử Nghĩa khoe sắc với trang phục của NTK Trà Linh.

Ngày 17/12 vừa qua, tại lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng 2023 diễn ra tại Ma Cao, nữ diễn viên Mạnh Tử Nghĩa xuất hiện như một cô công chúa trên thảm đỏ với đầm dạ hội của NTK Trà Linh.

Mạnh Tử Nghĩa đã diện chiếc đầm có form dáng siết eo, thân dưới xòe bồng rộng, khoe trọn vòng eo "con kiến". Ngoài ra, nữ diễn viên cũng kết hợp cùng trang sức ngọc trai và kiểu tóc búi cao, làm tăng nét mảnh mai. Chiếc đầm có chất liệu chính là lụa và sequin cao cấp với độ co giãn nhẹ, đính kết họa tiết hoa văn cách điệu từ các hạt pha lê, đá, cườm...

Mỹ nhân 'Trần Tình Lệnh' Mạnh Tử Nghĩa diện hai bộ đầm của NTK Việt, khoe vóc dáng chuẩn chỉnh tại lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 1
Mạnh Tử Nghĩa đã diện chiếc đầm có form dáng siết eo, thân dưới xòe bồng rộng, khoe trọn vòng eo "con kiến".

 Mỹ nhân 'Trần Tình Lệnh' Mạnh Tử Nghĩa diện hai bộ đầm của NTK Việt, khoe vóc dáng chuẩn chỉnh tại lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 2

Mỹ nhân 'Trần Tình Lệnh' Mạnh Tử Nghĩa diện hai bộ đầm của NTK Việt, khoe vóc dáng chuẩn chỉnh tại lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 3

Mỹ nhân 'Trần Tình Lệnh' Mạnh Tử Nghĩa diện hai bộ đầm của NTK Việt, khoe vóc dáng chuẩn chỉnh tại lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 4

Mỹ nhân 'Trần Tình Lệnh' Mạnh Tử Nghĩa diện hai bộ đầm của NTK Việt, khoe vóc dáng chuẩn chỉnh tại lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 5

Mỹ nhân 'Trần Tình Lệnh' Mạnh Tử Nghĩa diện hai bộ đầm của NTK Việt, khoe vóc dáng chuẩn chỉnh tại lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 6

Mỹ nhân 'Trần Tình Lệnh' Mạnh Tử Nghĩa diện hai bộ đầm của NTK Việt, khoe vóc dáng chuẩn chỉnh tại lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 7

Mỹ nhân 'Trần Tình Lệnh' Mạnh Tử Nghĩa diện hai bộ đầm của NTK Việt, khoe vóc dáng chuẩn chỉnh tại lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 8

Chiếc đầm có chất liệu chính là lụa và sequin cao cấp với độ co giãn nhẹ, đính kết họa tiết hoa văn cách điệu từ các hạt pha lê, đá, cườm..

Ngoài chiếc váy xòe bồng kiểu công chúa màu trắng, Mạnh Tử Nghĩa còn diện đầm đính tua rua, kiểu dáng bất đối xứng với nếp gấp cao một bên, thiết kế được tạo điểm nhấn bằng phần thân váy đính kết tua rua tinh xảo, các hạt đá, cườm... kết thành những bông hoa ở đuôi váy, giúp cô khoe đôi chân thon dài. Thiết kế óng ánh vẩy bạc này cũng được nữ diễn viên diện lên sân khấu, nhận giải thưởng "Diễn viên đột phá của năm".

Mỹ nhân 'Trần Tình Lệnh' Mạnh Tử Nghĩa diện hai bộ đầm của NTK Việt, khoe vóc dáng chuẩn chỉnh tại lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 9
Mạnh Tử Nghĩa còn diện đầm đính tua rua.
Mỹ nhân 'Trần Tình Lệnh' Mạnh Tử Nghĩa diện hai bộ đầm của NTK Việt, khoe vóc dáng chuẩn chỉnh tại lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 10
Kiểu dáng bất đối xứng với nếp gấp cao một bên, thiết kế được tạo điểm nhấn bằng phần thân váy đính kết tua rua tinh xảo, các hạt đá, cườm...

Phía NTK Trà Linh cho biết, vào tháng 12, ê kíp của mỹ nhân Anh Hùng Xạ Điêu chủ động liên hệ sau khi cô ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè 2024 tại Trung Quốc. "Mạnh Tử Nghĩa chọn hai mẫu từ bộ sưu tập này và nhờ chúng tôi chỉnh sửa lại theo số đo", thậm chí khi thử đồ, Mạnh Tử Nghĩa rất thích hai mẫu đầm và ngạc nhiên vì không nghĩ trang phục lại đến từ nhà mốt Việt Nam. Được biết, NTK Trà Linh hoạt động trong lĩnh vực thời trang Việt với bề dày hơn 10 năm, nhà thiết kế từng làm trang phục cho diễn viên Phạm Băng Băng, Mai Davika, Baifern Pimchanok, Dương Tử, Lưu Diệc Phi... Cô có kế hoạch phát triển thêm ở thị trường Trung Đông, châu Âu, châu Mỹ.

Mỹ nhân 'Trần Tình Lệnh' Mạnh Tử Nghĩa diện hai bộ đầm của NTK Việt, khoe vóc dáng chuẩn chỉnh tại lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 11
Ê kíp của mỹ nhân Anh Hùng Xạ Điêu chủ động liên hệ sau khi cô ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè 2024 tại Trung Quốc.

Mỹ nhân 'Trần Tình Lệnh' Mạnh Tử Nghĩa diện hai bộ đầm của NTK Việt, khoe vóc dáng chuẩn chỉnh tại lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 12

Mỹ nhân 'Trần Tình Lệnh' Mạnh Tử Nghĩa diện hai bộ đầm của NTK Việt, khoe vóc dáng chuẩn chỉnh tại lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 13

Mạnh Tử Nghĩa rất thích hai mẫu đầm và ngạc nhiên vì không nghĩ trang phục lại đến từ nhà mốt Việt Nam.
Mỹ nhân 'Trần Tình Lệnh' Mạnh Tử Nghĩa diện hai bộ đầm của NTK Việt, khoe vóc dáng chuẩn chỉnh tại lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 14
Thiết kế óng ánh vẩy bạc này cũng được nữ diễn viên diện lên sân khấu, nhận giải thưởng "Diễn viên đột phá của năm".

Mạnh Tử Nghĩa sinh năm 1995, hiện đang là một trong những nữ diễn viên trẻ đầy triển vọng của làng giải trí Hoa ngữ. Năm 2016, cô lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng thông qua vai diễn a hoàn Thạch Nghiễn trong tác phẩm Võ Thần Triệu Tử Long. Ngoài ra, cô còn được biết đến khi góp mặt trong các bộ phim như: Anh Hùng Xạ ĐiêuTrần Tình LệnhTrầm Vụn Hương PhaiChuyện Kể Hoa Lưu Ly

Mỹ nhân 'Trần Tình Lệnh' Mạnh Tử Nghĩa diện hai bộ đầm của NTK Việt, khoe vóc dáng chuẩn chỉnh tại lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 15
Mạnh Tử Nghĩa sinh năm 1995, hiện đang là một trong những nữ diễn viên trẻ đầy triển vọng của làng giải trí Hoa ngữ.

Dù chỉ mới ra mắt làng giải trí không lâu, Mạnh Tử Nghĩa vẫn nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của đông đảo của khán giả. Đặc biệt, nhan sắc xinh đẹp cùng khí chất thanh thuần là điểm cộng khiến cô ghi điểm trong mắt người hâm mộ.

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