Mỹ nhân diễn dở tới độ phải ghép cả nước mắt tái xuất trong Bảy Kiếp May Mắn, lộ tạo hình 'sặc mùi tiền' khiến dân tình phát sốt

Phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May của tác giả Cửu Lộ Phi Hương.

Bảy Kiếp May Mắn là bộ phim cổ trang mới của Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề vừa ấn định sẽ lên sóng trong tháng 8 này.

Nội dung phim kể về câu chuyện tình của bộ đôi oan gia ngõ hẹp Tường Vân (Dương Siêu Việt) và Sơ Không (Đinh Vũ Hề). Tường Vân vốn là một đám mây, được Nguyệt Lão biến thành tiên và để cô làm nhiệm vụ trông coi dây tơ hồng. Trong lần Tường Vân chạm trán Sơ Không tiên quân, cả hai đã khiến điện Nguyệt Lão rối loạn, ảnh hưởng tới nhân duyên của rất nhiều người.

Vì lẽ đó, Tường Vân và Sơ Không bị Ngọc Hoàng trách phạt cùng nhau chịu bảy kiếp nhân duyên (tình kiếp) ở chốn nhân gian.

Với kịch bản hay, nhiều khán giả rất mong chờ màn hợp tác của cặp đôi. Mới đây, tạo hình của Dương Siêu Việt cũng khiến dân tình mê đắm vì độ đầu tư, chỉn chu.

Nhiều lời khen dành cho tạo hình lần này của mỹ nhân sinh năm 1998. Tuy nhiên, không ít netizen đang lo lắng cho diễn xuất của cô nàng. Dương Siêu Việt vốn là một idol đá sân sang diễn xuất. Cô nổi tiếng nhờ nhan sắc xinh đẹp, có thể cân được cả tạo hình cổ trang lẫn hiện đại.

Thế nhưng chỉ sau một vài dự án, danh tiếng của cô tụt dốc bởi diễn xuất bị xếp vào hàng thảm họa. Thậm chí mỹ nhân này còn từng bị chỉ trích vì không thể khóc đến mức phải ghép cả nước mắt để thể hiện cảm xúc nhân vật.