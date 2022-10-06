'Mỹ nhân đẹp nhất phương Đông' Củng Lợi tình cảm bên ông xã người Pháp tại tuần lễ thời trang

Củng Lợi và ông xã là nhà soạn nhạc người Pháp Jean Michel Jarre vừa qua đã tham dự tuần lễ thời trang Paris 2022.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, vừa qua vợ chồng Củng Lợi đã cùng nhau tham dự một show diễn trong khuôn khổ tuần lễ thời trang Paris 2022. Tại sự kiện này, cặp đôi vô cùng thân mật, ngay cả khi ngồi xem show thì cả hai vẫn nắm chặt tay nhau.

Củng Lợi và ông xã tham dự tuần lễ thời trang Paris - Ảnh: Internet

Cả hai nắm tay nhau xuyên suốt show diễn - Ảnh: Internet

Công chúng dành nhiều lời khen ngợi cho nhà soạn nhạc Jean Michel Jarre, ở tuổi 74 thì ông vẫn phong độ và ăn vận thời trang. Trong khi đó, củng Lợi tuy ăn diện đơn giản hơn và trang điểm cũng nhẹ nhàng nhưng vẫn rất trang nhã và nổi bật.

Từ trước đến nay, Củng Lợi vốn nổi tiếng với lối sống đơn giản, cô thường xuyên xuất hiện với ngoại hình không mấy cầu kỳ khi tham dự sự kiện. Cũng vì lý do này mà nhiều khi trong nữ minh tinh còn trông già hơn cả ông xã.

Trước khi đến với Jean Michel Jarre, Củng Lợi từng trải qua 2 mối tình sâu đậm. Lần đầu, cô chung sống 8 năm với đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu nhưng cũng không có được một đám cưới. Lần thứ hai, cô kết hôn với doanh nhân thuốc lá Hoàng Hòa Tường người Singapore rồi cũng kết thúc không mấy vui vẻ. Ông xã hiện tại của cô đã từng qua 3 lần đò và có 3 người con riêng đều đã trưởng thành.

Hồi tháng 8 vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn, Jean Michel Jarre đã tiết lộ ông và Củng Lợi quen biết nhau thông qua một người bạn chung vào năm 2016: "Chúng tôi ngay lập tức có cảm giác tìm thấy nhau, hay nói đúng hơn là tìm thấy nhau, cảm giác kỳ lạ như đã biết nhau lâu ngày. Cô ấy là hiện thân cho sự tự do của người phụ nữ Trung Quốc hiện đại".

Dân tình từng sợ phiên bản của Triệu Lệ Dĩnh phá hỏng phiên bản của Củng Lợi trong Hạnh Phúc Đến Từ Vạn Gia trước đó đều có lý do? Mặc dù nội dung của bản truyền hình với bản điện ảnh có khác nhau, nhưng hình tượng nhân vật nữ chính lại có nét tương đồng, đó là lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh bị đem ra so sánh với Củng Lợi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/my-nhan-dep-nhat-phuong-dong-cung-loi-tinh-cam-ben-ong-xa-nguoi-phap-tai-tuan-le-thoi-trang-510511.html