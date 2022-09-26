Muôn vàn trắc trở của "Thâm Cung Nội Chiến" trước khi ra mắt

Thâm Cung Nội Chiến lên sóng vào năm 2004 đã đặc biệt thành công. (Ảnh: Imdb)

Tháng 8/2022, Đặng Tụy Văn, Trần Tú Châu đã livestream nhắc về kỷ niệm liên quan đến bộ phim. Tính đến nay, bộ phim đã ra mắt được gần 2 thập kỷ. Quá trình tạo nên tác phẩm kinh điển này cũng có nhiều gian nan.

Ban quản lý cấp cao của TVB từng không coi trọng Thâm Cung Nội Chiến. Thời điểm đó, nhà đài tập trung cho phim hiện đại, nghi ngờ chất lượng của bộ phim cung đấu này. Thâm Cung Nội Chiến là phim duy nhất của TVB vào năm 2004 không được nhãn hàng tài trợ.

Đây là phim duy nhất không được nhận tài trợ vào năm đó. (Ảnh: Tư liệu phim)

May mắn, đứng đằng sau giám chế Thâm Cung Nội Chiến là Thích Kỳ Nghĩa. Uy tín của nhân vật này đã giúp Thâm Cung Nội Chiến được đưa vào sản xuất. TVB còn phê duyệt để ê-kíp được sang Trung Quốc quay ngoại cảnh. Tuy nhiên, TVB không tổ chức nhiều hoạt động quảng bá vì phim trình chiếu trùng với đợt Olympic.

Bộ phim không hề được nhà đài quảng bá nhưng vẫn nổi tiếng. (Ảnh: Tư liệu phim)

Dù vậy, Thâm Cung Nội Chiến vẫn vươn lên, trở thành dự án được quan tâm ở tại Hồng Kông lẫn các quốc gia thuộc châu Á khác. Phim sở hữu dàn diễn viên chất lượng, kịch bản thu hút.

Bộ phim không chỉ nổi ở Hồng Kông mà còn vang danh ở nhiều quốc gia. (Ảnh: Tư liệu phim)

Thời tiết khắc nghiệt

Dù trong kịch bản, câu chuyện trải qua các mùa nhưng phim vốn bấm máy vào mùa đông. Các diễn viên phải mặc đồ mỏng dù có lúc thời tiết xuống âm 10 độ C. Vì mỗi lần thoại lại nhả khói, giám chế còn yêu cầu diễn viên phải uống nước đá trước khi vào cảnh. Xa Thi Mạn là nhân vật vất vả nhất vì thoại của cô đặc biệt dài. Trong mỗi bộ phục trang, Xa Thi Mạn đều mặc đồ lặn bên trong.

Họ phải quay trong thời tiết khắc nghiệt. (Ảnh: Tư liệu phim)

“Tôi với Xa Thi Mạn cầm quạt phe phẩy, miệng liên tục than nóng nhưng thực ra, trong lòng chúng tôi chỉ nghĩ sao lạnh quá. Đã vậy, chúng tôi còn phải uống nước đá, lạnh càng thêm lạnh. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy vui lắm”, Lê Tư tâm sự.

Lê Tư cho hay cô và Xa Thi Mạn từng trải qua tình huống "dở khóc dở cười". (Ảnh: Tư liệu phim)

Diễn viên “mới toanh”

Vai nữ chính dự định giao cho Thái Thiếu Phân nhưng đến lúc bắt đầu sản xuất, Thái Thiếu Phân kẹt một dự án khác tại Trung Quốc nên đành từ chối. Nhà sản xuất giao lại cho Trương Khả Di, may sẵn cả y phục cho cô nhưng lúc này sức khỏe Trương Khả Di lại có vấn đề. Cô chuyển sang nhận vai thứ chính An Xuyến. Vai quan trọng cuối cùng giao cho 2 gương mặt trẻ lúc bấy giờ là Lê Tư, Xa Thi Mạn.

Trương Khả Di nhận vai thứ chính An Xuyến. (Ảnh: Tư liệu phim)

Lê Tư, Xa Thi Mạn đã nhận được vai chính. (Ảnh: Tư liệu phim)

Ban đầu, Lê Tư còn muốn từ chối vai bởi không thích nhân vật Ngọc Doanh nhưng đích thức giám đốc điều hành của đài đã động viên nên cuối cùng cô mới chịu nhận vai. Chính Lâm Bảo Di cũng nghĩ Lê Tư không hợp nhưng cuối cùng cô lại làm tốt đến mức được nhận xét không ai có thể làm tốt hơn Lê Tư.

Lâm Bảo Di cũng phải thừa nhận Lê Tư đã làm vai diễn tốt so với mong đợi của anh. (Ảnh: Tư liệu phim)

“Đánh lừa” khán giả

Phần thoại nhân vật là một trong những thử thách lớn với diễn viên trong bộ phim đòi hỏi thoại dài, nhiều từ cổ. Chưa kể, họ không chỉ cần nhớ thoại của mình mà còn phải nắm được thoại của nhân vật khác, toàn bộ câu chuyện trong phim. Mỗi diễn viên phải ghi âm thoại của mình để trao đổi cho nhau. Trước khi ngủ, Lê Tư đều nghe những đoạn thoại này. Đặng Tụy Văn là một diễn viên kỳ cựu nhưng đã khóc vì quay hỏng nhiều cảnh.

Đặng Tụy Vân đã khóc vì quay hỏng quá nhiều. (Ảnh: Tư liệu phim)

Vì khó thuộc lời thoại, các diễn viên còn tìm cách “lừa” khán giả. Trong cảnh đánh cờ với hoàng thượng, kịch bản đặt cạnh bàn cờ. Lê Tư, Xa Thi Mạn đã lén vừa diễn, vừa tranh thủ nhìn thoại. Lâm Bảo Di trong vai Thái y Tôn Bạch Dương thì dán thoại lên lưng Xa Thi Mạn để học. Không chỉ diễn đơn thuần, đoàn phim còn mời thầy thuốc đông y thật dạy anh các động tác.

Các diễn viên bày nhiều trò để có thể thoại tốt. (Ảnh: Tư liệu phim)

Lê Tư cũng đã có lần lén nhìn thoại. (Ảnh: Tư liệu phim)​

“Thâm cung nội chiến” là sản phẩm phim bộ TVB được xem như là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho dòng phim cung đấu. Mâu thuẫn bao trùm trong phim là giữa các phi tần trong hậu cung của Gia Khánh Đế. Nơi hậu cung hiểm độc, những người phụ nữ bày đủ mọi mưu kế, hãm hại nhau để tranh giành ân sủng. Không những thế, nơi chính điện, những gian thần cũng có những âm mưu thâu tóm quyền lực về tay mình.