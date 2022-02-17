Muôn vàn lý do các mỹ nhân Hoa ngữ bị anti: Dương Mịch bị ghét vì 'thích thế', Triệu Lộ Tư vì 'cạ nhiệt' quá lố

Sao quốc tế 17/02/2022 13:41

Nhiều mỹ nhân Hoa ngữ như Dương Mịch, Triệu Lộ tư, Lưu Diệc Phi bị anti đông đảo chỉ vì những lý do trời ơi đất hỡi, tuy vậy họ vẫn vô cùng nổi tiếng và sở hữu tài nguyên khổng lồ.

Việc nổi tiếng thường xuyên đi kèm nhiều "tác dụng phụ" như bị nhiều người ghen ghét hay dựng chuyện để bêu xấu, những sao nữ dưới đây cũng không hề ngoại lệ. Những minh tinh này bị anti đông đảo vô cùng nhưng chỉ vì những lý do trời ơi đất hỡi mà chẳng có ai bình thường là nghĩ ra được.

Dương Tử

Dương Tử là một trong những diễn viên bất ngờ nổi tiếng trong những năm gần đây qua các tác phẩm như Hoan Lạc Tụng, Thanh Vân Chí, Cá Mực Hầm Mật,... Thậm chí, cô từng được đặt cho danh xưng "nữ hoàng rating" khi những bộ phim do cô đóng chính đều có tỷ lệ người xem đông đảo, vượt xa các dự án khác cùng khung giờ.

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Nhiều người ghét Dương Tử vì dung mạo của cô vô cùng bình thường nhưng lúc nào cũng chọn đóng những vai mỹ nữ

Tuy vậy, cô cũng có một lượng anti-fan vô cùng đông đảo dù cho có khả năng về diễn xuất từ nhỏ. Nhiều người cho biết, họ ghét nữ diễn viên vì dung mạo của cô vô cùng bình thường nhưng lúc nào cũng chọn đóng những vai mỹ nữ. Ngoài ra, cô còn được biết đến như một diễn viên có IQ thấp, nhiều sao nam khi nghe đến việc đóng chung với Dương Tử là từ chối ngay.

Lưu Diệc Phi

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Nhiều ý kiến cho rằng, qua nhiều năm mà diễn xuất của Lưu Diệc Phi vẫn vậy, chẳng có gì tiến bộ cả

Từ sau thành công của hai vai diễn Vương Ngữ Yên và Tiểu Long nữ trong hai tác phẩm kiếm hiệp nổi tiếng của Kim Dung, Lưu Diệc Phi được khán giả ưu ái đặt cho danh xưng "thần tiên tỷ tỷ", nhưng cũng chính điều này khiến cho cô thu về lượng anti không hề nhỏ. Nhiều ý kiến cho rằng, qua nhiều năm mà diễn xuất của cô vẫn vậy, chẳng có gì tiến bộ cả, nếu chỉ có khuôn mặt đẹp thì thật sự không xứng với tên gọi "thần tiên tỷ tỷ".

Triệu Lộ Tư

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Con đường sự nghiệp của Triệu Lộ Tư vô cùng bằng phẳng nên xuất hiện tin đồn rằng cô có người chống lưng

Triệu Lộ Tư có xuất thân là một hotgirl mạng nổi tiếng trước khi chính thức chuyển mình thành diễn viên. Khác với những diễn viên khác, con đường sự nghiệp của Triệu Lộ Tư lại vô cùng bằng phẳng, đa số bộ phim cô tham gia đều được giao cho vai chính ngay từ khi mới bước chân vào làng giải trí nên xuất hiện tin đồn rằng cô có người chống lưng và đầu tư vào các tác phẩm này. Không những vậy, khán giả còn không nhìn thấy được sự đa dạng từ diễn xuất của Triệu Lộ Tư khi cô chỉ đóng khung trong các lối mòn khiến người xem chán ngán.

Dương Mịch

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Lý do mà anti cung cấp cho việc ghét Dương Mịch đó chính là 'thích thì ghét thôi'

Ở thời điểm hiện tại, Dương Mịch là một trong những sao nữ được trả cát-xê cao nhất và có địa vị khá lớn trong làng giải trí Hoa ngữ. Cùng với đó, cô cũng có một lượng anti-fan không hề nhỏ. Lý do mà anti cung cấp cho việc ghét Dương Mịch đó chính là "thích thì ghét thôi". Cũng vì có quá nhiều anti-fan mà nữ diễn viên thường xuyên bị khui lại chuyện quá khứ hay các tin đồn nhảm để hạ bệ cô.

Dương Mịch 'hút mắt' trong bộ ảnh mới: Xương quai xanh quyến rũ, đôi chân trắng nõn nà siêu thực

Dương Mịch 'hút mắt' trong bộ ảnh mới: Xương quai xanh quyến rũ, đôi chân trắng nõn nà siêu thực

Mới đây, Dương Mịch trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí nam L'Officiel Hommes số tháng 3/2022.

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Từ khóa:   Dương Mịch Triệu Lộ Tư Lưu Diệc Phi Dương Tử sao Hoa ngữ

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