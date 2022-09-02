Mặc cho Thương Lan Quyết “đại bạo” nhưng vẫn không có cửa so với các tiền bối, Chân Hoàn Truyện Hoa Thiên Cốt và Danh Nghĩa Nhân Dân vẫn nắm top 3 phim đại bạo trong 10 năm qua

Sao quốc tế 02/09/2022 09:20

Blogger chỉ ra 3 bộ phim truyền hình thực sự đại bạo trong 10 năm qua gồm: Chân Hoàn Truyện, Danh Nghĩa Nhân Dân và Hoa Thiên Cốt tuy nhiên cư dân mạng vẫn không đồng ý với kết quả này.

Đại bạo mùa hè năm 2022 đã gọi tên Thương Lan Quyết, trong hai tập cuối đột phát lượng nhiệt mốc 10,500, kéo theo danh tiếng Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân “tạm lên” nhóm đứng đầu lứa diễn viên 95. Danh tiếng của Thương Lan Quyết phá đảo mọi mặt trận như vậy là nằm ngoài dự đoán của mọi người, phim ra mắt không có sự quảng bá qua rầm rộ như các như án cùng thời điểm.

Mặc cho Thương Lan Quyết “đại bạo” nhưng vẫn không có cửa so với các tiền bối, Chân Hoàn Truyện Hoa Thiên Cốt và Danh Nghĩa Nhân Dân vẫn nắm top 3 phim đại bạo trong 10 năm qua - Ảnh 1
Ảnh sưu tầm internet

Nếu xét nguyên do vì sao Thương Lan Quyết đại bạo thì những người từng xem phim từ khi mới những tập đầu là có thể nhận ra ngay. Điểm cốt yếu giúp Thương Lan Quyết phá đảo chính là từ sự chỉnh chu của phim, thời gian ấp ủ phim kéo dài 3 năm nhưng thời gian chiếu chỉ có khoảng 3 tuần đã chứng tỏ đoàn phim đã dành tâm tâm huyết rất nhiều cho tác phẩm.

Mặc cho Thương Lan Quyết “đại bạo” nhưng vẫn không có cửa so với các tiền bối, Chân Hoàn Truyện Hoa Thiên Cốt và Danh Nghĩa Nhân Dân vẫn nắm top 3 phim đại bạo trong 10 năm qua - Ảnh 2
Ảnh sưu tầm internet

Trừ nguyên do kỹ xảo không “3 xu” giả trân thì diễn viên hợp vai một là một điểm cốt yếu quan trọng đưa lượng nhiệt của Thương Lang Quyết tăng lên theo từng tập phim.

Tuy nhiên để xếp Thương Lan Quyết là đại bạo trong 10 năm chung hàng với Chân Hoàn Truyện, Hoa Thiên Cốt và Danh Nghĩa Nhân Dân thì hơi có phần miễn cưỡng.

Mặc cho Thương Lan Quyết “đại bạo” nhưng vẫn không có cửa so với các tiền bối, Chân Hoàn Truyện Hoa Thiên Cốt và Danh Nghĩa Nhân Dân vẫn nắm top 3 phim đại bạo trong 10 năm qua - Ảnh 3
Ảnh sưu tầm internet

Chân Hoàn Truyện đã là “truyền kỳ” trong làng điện ảnh Hoa Ngữ, khi bộ phim sở hữu điểm Douban 9,2. Những điều quan trọng hơn là Chân Hoàn Truyện tạo ra được hiện tượng được chiếu đi chiếu lại qua các năm trên đài Hồ Nam, trước đó chỉ có Tây Du Ký là làm được chuyện này.

Mặc cho Thương Lan Quyết “đại bạo” nhưng vẫn không có cửa so với các tiền bối, Chân Hoàn Truyện Hoa Thiên Cốt và Danh Nghĩa Nhân Dân vẫn nắm top 3 phim đại bạo trong 10 năm qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
Mặc cho Thương Lan Quyết “đại bạo” nhưng vẫn không có cửa so với các tiền bối, Chân Hoàn Truyện Hoa Thiên Cốt và Danh Nghĩa Nhân Dân vẫn nắm top 3 phim đại bạo trong 10 năm qua - Ảnh 5
Ảnh sưu tầm internet

Danh Nghĩa Nhân Dân là phim đề tài chính kịch thuộc dự án trọng điểm. Mặc dù nội dung phim thuộc thể loại “kén người xem” nhưng tỷ suất xem phim rất cao theo trang Maoyan.com sau khi Danh nghĩa nhân dân phát sóng được 26 ngày, tổng lượt xem đạt 11,65 tỷ. Chưa kể đến thành tích đoạt giải 6/10 đề cử bao gồm Liên hoan phim Thượng Hải lần thứ 23, Giải Hoa Đỉnh lần thứ 22, Giải Kim Uy lần thứ 1. 

Mặc cho Thương Lan Quyết “đại bạo” nhưng vẫn không có cửa so với các tiền bối, Chân Hoàn Truyện Hoa Thiên Cốt và Danh Nghĩa Nhân Dân vẫn nắm top 3 phim đại bạo trong 10 năm qua - Ảnh 6
Ảnh sưu tầm internet

Tranh cãi nhất là Hoa Thiên Cốt. Nguyên do ở chỗ Hoa Thiên Cốt trừ Triệu Lệ Dĩnh có bước đột phát mạnh mẽ thì gần như không tạo ra hiện tượng mạng, đồng thời cũng không có xuất hiện hiện tượng được bàn tán sau thời gian phát hành. Chưa kể đến việc nguyên tác của Hoa Thiên Cốt bị tố đạo văn trên khắp các diễn đàn văn học.

Mặc cho Thương Lan Quyết “đại bạo” nhưng vẫn không có cửa so với các tiền bối, Chân Hoàn Truyện Hoa Thiên Cốt và Danh Nghĩa Nhân Dân vẫn nắm top 3 phim đại bạo trong 10 năm qua - Ảnh 7
Ảnh sưu tầm internet

Tuy nhiên Hoa Thiên Cốt vẫn có lý do để được công nhận là đại bạo, đó là mở đầu xu hướng đại nữ chủ trong thể loại thần tượng cổ trang tiên hiệp, trong khi thời gian trước thể loại này gần như là đều là nam chủ.

Mặc cho Thương Lan Quyết “đại bạo” nhưng vẫn không có cửa so với các tiền bối, Chân Hoàn Truyện Hoa Thiên Cốt và Danh Nghĩa Nhân Dân vẫn nắm top 3 phim đại bạo trong 10 năm qua - Ảnh 8
Ảnh sưu tầm internet
 

Do đó muốn biết một bộ phim có thật sự đại bạo trong 10 năm thì chỉ cần dựa vào 3 yếu tố: Độ thảo luận sau khi phim kết thúc kéo dài được bao lâu, thành tích được giới chuyên môn công nhận và đi đầu mở ra một xu hướng mới được các bộ phim khác “nối gót” đi theo.

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Từ khóa:   Thương Lan Quyết Chân hoàn truyện Sao Hoa Ngữ cbiz Phim Hoa Ngữ

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