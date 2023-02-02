Lý Nhất Đồng từng từ chối tận 2 lần công ty giải trí SM Entertainment của Hàn Quốc

Sao quốc tế 02/02/2023 14:30

Sau khi từ chối lần đầu tiên, phía công ty giải trí SM Entertainment đã không từ bỏ mà mời Lý Nhất Đồng thêm một lần nữa.

Mới đây, Lý Nhất Đồng tiết lộ cô từng nhận lời mời của công ty giải trí SM Entertainment của Hàn Quốc. Không những vậy, sau khi từ chối lần đầu tiên, phía công ty này vẫn không từ bỏ mà mời Lý Nhất Đồng thêm một lần nữa.

Song, bản thân của nữ diễn viên lại muốn trở thành diễn viên và phát triển ở giới giải trí Trung Quốc. Do đó, cô nàng đã từ chối công ty nổi tiếng tại Hàn Quốc đến tận 2 lần.

Lý Nhất Đồng từng từ chối tận 2 lần công ty giải trí SM Entertainment của Hàn Quốc - Ảnh 1

Lý Nhất Đồng sinh năm 1990, tốt nghiệp Học viện múa Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp, cô được biên kịch Vu Chính tin tưởng giao vai nữ chính trong phim Bán yêu Khuynh Thành. Ngay từ vai diễn đầu tay, Lý Nhất Đồng đã gây tiếng vang. Cô được đánh giá là mỹ nhân cổ trang với diễn xuất tự nhiên dù chưa được đào tạo bài bản.

Năm 2017, Lý Nhất Đồng tiếp tục gây ấn tượng với vai diễn Hoàng Dung trong Anh hùng xạ điêu. Bộ truyện này đã có nhiều phiên bản trước đó và vai diễn Hoàng Dung cũng được thể hiện bởi các diễn viên tài năng như Ông Mỹ Linh, Châu Tấn, Chu Ân... Khi mới công bố diễn viên, Lý Nhất Đồng còn bị chê là quá nhu mì, hiền dịu không có nét tinh quái của nhân vật.

Tuy nhiên, sau khi phát sóng bộ phim nhận được đánh giá tích cực hơn. Trong đó vai diễn Hoàng Dung của Lý Nhất Đồng được khen ngợi là sát với nguyên tác. Cô thể hiện được đầy đủ các nét tính cách đặc trưng như: xinh đẹp, thông minh, trọng tình trọng nghĩa.

Lý Nhất Đồng từng từ chối tận 2 lần công ty giải trí SM Entertainment của Hàn Quốc - Ảnh 2

Không chỉ nổi tiếng tại Trung Quốc, vai diễn này giúp Lý Nhất Đồng lọt vào Top 10 minh tinh đại lục được yêu thích nhất ở Hong Kong năm 2017. Khán giả xứ Cảng thơm đánh giá Lý Nhất Đồng là diễn viên trẻ kế thừa nhan sắc, khí chất của minh tinh Ông Mỹ Linh, là người "có tiên khí Hoàng Dung nhất trong các phiên bản". Những tưởng nhờ thành công của vai diễn này, Lý Nhất Đồng sẽ một đường tiến lên, trở thành tiểu hoa đán 9X sáng giá, nhưng các dự án tiếp theo của cô lại không thành công như mong đợi.

Ngoài ra, nàng tiểu hoa không tận dụng được ưu thế khi hợp tác với bạn diễn tiếng tăm. Những bộ phim của cô chất lượng chỉ ở mức trung bình, lượng khán giả theo dõi không cao. Hệ quả để lại là danh tiếng và địa vị trong giới giải trí của cô ngày càng xuống thấp.

Nói không với Lý Nhất Đồng, Dương Dương sẵn sàng từ bỏ cơ hội gia tăng thành tích phim bạo trong sự nghiệp diễn xuất của mình

Nói không với Lý Nhất Đồng, Dương Dương sẵn sàng từ bỏ cơ hội gia tăng thành tích phim bạo trong sự nghiệp diễn xuất của mình

Thông tin mỹ nam Dương Dương thẳng thừng từ chối hợp tác với Lý Nhất Đồng đang thu hút được lượng lớn người hâm mộ quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Nhất Đồng nhan sắc Lý Nhất Đồng sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Nói không với Lý Nhất Đồng, Dương Dương sẵn sàng từ bỏ cơ hội gia tăng thành tích phim bạo trong sự nghiệp diễn xuất của mình

Nói không với Lý Nhất Đồng, Dương Dương sẵn sàng từ bỏ cơ hội gia tăng thành tích phim bạo trong sự nghiệp diễn xuất của mình

Sau bao nhiêu năm cuối cùng Lý Nhất Đồng cũng có phim bạo của riêng mình nhưng sao phản ứng của netizen 'nó lạ quá'?

Sau bao nhiêu năm cuối cùng Lý Nhất Đồng cũng có phim bạo của riêng mình nhưng sao phản ứng của netizen 'nó lạ quá'?

Tái hiện nhân vật Hoàng Dung phiên bản gốc 1983, Lý Nhất Đồng được khen ngợi hết lời

Tái hiện nhân vật Hoàng Dung phiên bản gốc 1983, Lý Nhất Đồng được khen ngợi hết lời

Thành Nghị và Lý Nhất Đồng xuất hiện rạng ngời trong lễ khai máy Anh Hùng Chí, chỉ một hành động của cặp đôi đã khiến dân tình đồng loạt 'đẩy thuyền'

Thành Nghị và Lý Nhất Đồng xuất hiện rạng ngời trong lễ khai máy Anh Hùng Chí, chỉ một hành động của cặp đôi đã khiến dân tình đồng loạt 'đẩy thuyền'

Anh Hùng Chí: Netizen phát sốt với màn tương tác của Lý Nhất Đồng và Thành Nghị

Anh Hùng Chí: Netizen phát sốt với màn tương tác của Lý Nhất Đồng và Thành Nghị

Hồ Ca thông báo kết hôn, 'tình cũ của Triệu Lệ Dĩnh' bị mỉa mai 'không đáng mặt đàn ông' vì nguyên nhân này

Hồ Ca thông báo kết hôn, 'tình cũ của Triệu Lệ Dĩnh' bị mỉa mai 'không đáng mặt đàn ông' vì nguyên nhân này

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 5 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái