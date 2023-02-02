Lý Nhất Đồng từng từ chối tận 2 lần công ty giải trí SM Entertainment của Hàn Quốc

Song, bản thân của nữ diễn viên lại muốn trở thành diễn viên và phát triển ở giới giải trí Trung Quốc. Do đó, cô nàng đã từ chối công ty nổi tiếng tại Hàn Quốc đến tận 2 lần.

Mới đây, Lý Nhất Đồng tiết lộ cô từng nhận lời mời của công ty giải trí SM Entertainment của Hàn Quốc. Không những vậy, sau khi từ chối lần đầu tiên, phía công ty này vẫn không từ bỏ mà mời Lý Nhất Đồng thêm một lần nữa.

Lý Nhất Đồng sinh năm 1990, tốt nghiệp Học viện múa Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp, cô được biên kịch Vu Chính tin tưởng giao vai nữ chính trong phim Bán yêu Khuynh Thành. Ngay từ vai diễn đầu tay, Lý Nhất Đồng đã gây tiếng vang. Cô được đánh giá là mỹ nhân cổ trang với diễn xuất tự nhiên dù chưa được đào tạo bài bản.

Năm 2017, Lý Nhất Đồng tiếp tục gây ấn tượng với vai diễn Hoàng Dung trong Anh hùng xạ điêu. Bộ truyện này đã có nhiều phiên bản trước đó và vai diễn Hoàng Dung cũng được thể hiện bởi các diễn viên tài năng như Ông Mỹ Linh, Châu Tấn, Chu Ân... Khi mới công bố diễn viên, Lý Nhất Đồng còn bị chê là quá nhu mì, hiền dịu không có nét tinh quái của nhân vật.

Tuy nhiên, sau khi phát sóng bộ phim nhận được đánh giá tích cực hơn. Trong đó vai diễn Hoàng Dung của Lý Nhất Đồng được khen ngợi là sát với nguyên tác. Cô thể hiện được đầy đủ các nét tính cách đặc trưng như: xinh đẹp, thông minh, trọng tình trọng nghĩa.

Không chỉ nổi tiếng tại Trung Quốc, vai diễn này giúp Lý Nhất Đồng lọt vào Top 10 minh tinh đại lục được yêu thích nhất ở Hong Kong năm 2017. Khán giả xứ Cảng thơm đánh giá Lý Nhất Đồng là diễn viên trẻ kế thừa nhan sắc, khí chất của minh tinh Ông Mỹ Linh, là người "có tiên khí Hoàng Dung nhất trong các phiên bản". Những tưởng nhờ thành công của vai diễn này, Lý Nhất Đồng sẽ một đường tiến lên, trở thành tiểu hoa đán 9X sáng giá, nhưng các dự án tiếp theo của cô lại không thành công như mong đợi.

Ngoài ra, nàng tiểu hoa không tận dụng được ưu thế khi hợp tác với bạn diễn tiếng tăm. Những bộ phim của cô chất lượng chỉ ở mức trung bình, lượng khán giả theo dõi không cao. Hệ quả để lại là danh tiếng và địa vị trong giới giải trí của cô ngày càng xuống thấp.