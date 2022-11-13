Đến năm 1995, nàng á hậu được giao vai Quách Tương trong Thần điêu đại hiệp. Nhờ vai diễn này, cô giành được nhiều thiện cảm của người xem và được ca ngợi là "nàng Quách Tương đẹp nhất màn ảnh". Kể từ đó, tên tuổi của cô ngày càng nổi hơn và có cơ hội đóng phim chung với nhiều sao hạng A như Lê Minh, Lưu Đức Hoa, Triệu Văn Tuyên. Không chỉ vậy, trong vòng 2 năm, Lý Ỷ Hồng đã 5 lần vinh dự được đề cử giải Kim Tượng cho hạng mục Nữ diễn phụ xuất sắc và Nữ diễn viên mới xuất sắc.

Lý Ỷ Hồng lần đầu tiên gây ấn tượng với khán giả truyền hình khi đạt danh hiệu Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1994 nhờ nhan sắc trong trẻo và khả năng ứng biến nên vẫn được đánh giá cao. Trong cuộc thì nhan sắc năm ấy, Lý Ỷ Hồng xuất sắc giành vị trí Á hậu 2 và được truyền thông săn đón. Sau đó, cô đã ký hợp đồng với TVB.

Ở TVB, mức cát-sê của cô cũng thuộc hàng đầu trong số các diễn viên của đài. Cô được TVB hết lòng nâng đỡ, tham gia vào nhiều bộ phim kinh điển như Chuyện tình vượt thời gian, Tuyệt đại song kiêu, Dương môn nữ tướng (2001), Lục Tiểu Phụng (2001). Trong vòng 2 năm, Lý Ỷ Hồng đã 5 lần vinh dự được đề cử giải Kim Tượng cho hạng mục Nữ diễn phụ xuất sắc và Nữ diễn viên mới xuất sắc.

Sự nghiệp phát triển nên Lý Ỷ Hồng đã thực hiện được ước muốn giúp cải thiện cuộc sống gia đình, mua nhà cho bố mẹ ở Canada. Giữa lúc đang đạt đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên xinh đẹp đột ngột rời khỏi làng giải trí mà nguyên nhân chính là vì căn bệnh trầm cảm. Áp lực công việc và sự kỳ vọng quá lớn đã khiến cho tinh thần của Lý Ỷ Hồng không ổn định.

Sau nhiều năm hồi phục, người đẹp cho biết bản thân khi đó rất suy sụp, ngày nào cũng khóc. Cô thậm chí còn không thể tự đi đánh răng và cũng không thể gọi bác sĩ tư vấn. Đã có lần, Ỷ Hồng còn muốn lao xuống gầm cầu tự tử khi đang lái xe. Cô nghẹn ngào chia sẻ: "Năm 2002, quá nhiều áp lực khi đóng phim truyền hình ở Đại lục, sau khi về nhà thì tôi bị ốm, tôi thường khóc không rõ lý do sau khi thức dậy vào buổi sáng. Điều đó rất đáng sợ. Tôi thậm chí còn cố gắng lao xuống cầu vượt khi đang lái xe".

Sau 9 tháng điều trị tích cực, người đẹp đã dần bình phục và bắt đầu lại cuộc sống. Nhìn lại quãng thời gian khủng hoảng, nữ diễn viên nhận ra mọi thứ xuất phát từ sự kỳ vọng quá cao của bản thân khi luôn lo sợ mình không đủ xuất sắc, tiến bộ.

Hiện tại, cô đã rút lui khỏi làng giải trí và tận hưởng cuộc sống gia đình bên ông xã người Canada và là y tá tâm thần đã được chứng nhận.