Lưu Thi Thi khoe nhan sắc rực rỡ trong bộ ảnh mới, nàng thơ là đây chứ đâu!

Trở lại màn ảnh với bộ phim cổ trang Nhất Niệm Quan Sơn, Lưu Thi Thi đã gây sốt mạng xã hội với tạo hình 'hết nước chấm' cùng diễn xuất không có điểm nào để chê. Tuy gây nhiều tranh cãi về kết phim, song không ai có thể phủ nhận được nhan sắc và thần thái đúng chất mỹ nhân cổ trang của Lưu Thi Thi ở dự án phim này.

Vừa qua, nữ diễn viên họ Lưu đã lên song bìa tạp chí Elle số khai niên (tháng 1/2024), khiến dân tình mê mệt vì nhan sắc tựa nàng thơ. Lối trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn giúp mỹ nhân 8x hút hồn người xem với nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào mà cũng rất đỗi dịu dàng, quyến rũ. Ngoài ra, mái tóc buông xõa bồng bềnh càng giúp Lưu Thi Thi khoe trọn vẻ đẹp trong veo, mơ màng của mình.

Nữ diễn viên họ Lưu đã lên song bìa tạp chí Elle số khai niên (tháng 1/2024)

Lối trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn giúp mỹ nhân 8x hút hồn người xem.

Lưu Thi Thi sinh năm 1987, xuất thân là diễn viên, vũ công, tốt nghiệp khoa múa ballet của Học viện Múa Bắc Kinh. Cô sở hữu dáng vóc nhẹ nhàng nền nã, thần thái bay bổng thoát tục. Ánh mắt có chút u buồn giúp Lưu Thi Thi lấy đi nước mắt của khán giả qua hàng loạt vai diễn từ Hiên Viên Kiếm: Thiên Chi Hận, Nữ Y Minh Phi Truyện, Phong Trung Kỳ Duyên, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Bộ Bộ Kinh Tâm... và mới đây là Nhất Niệm Quan Sơn.

Lưu Thi Thi sinh năm 1987, x uất thân là diễn viên, vũ công, tốt nghiệp khoa múa ballet của Học viện Múa Bắc Kinh.

Cô sở hữu dáng vóc nhẹ nhàng nền nã, thần thái bay bổng thoát tục.

Thành công của Lưu Thi Thi trong Nhất Niệm Quan Sơn đã và đang gây áp lực cho các tiểu hoa cùng lứa như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch và cả Lưu Diệc Phi. Vừa qua, dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Trúc Nghiệp đã chính thức công bố Lưu Thi Thi vào vai nữ chính, hình ảnh poster đầu tiên được đoàn phim công bố khiến dân tình hết lời khen ngợi và hóng chờ những thông tin tiếp theo của bộ phim.