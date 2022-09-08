Loạt thành tích 'khủng' chứng minh Vương Hạc Đệ chính là nam thần hot nhất 2022

Sự nổi tiếng bất ngờ của Vương Hạc Đệ được nhiều người so sánh với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thời Trần Tình Lệnh.

Thành công của Thương Lan Quyết đồng thời đã giúp diễn viên thủ vai nam chính Đông Phương Thanh Thương - Vương Hạc Đệ - trở thành một hiện tượng của làng giải trí Hoa ngữ hè năm nay. Truyền thông Trung Hoa đánh giá nam diễn viên đã trở thành tài tử "bạo" nhất năm 2022 như trường hợp của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau thành công của siêu phẩm đam mỹ Trần Tình Lệnh vào năm 2019.

Vương Hạc Đệ nổi tiếng bất ngờ nhờ Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Kể từ khi lên sóng, Thương Lan Quyết đã liên tục phá vỡ nhiều kỷ lục và trở thành bộ phim có lượt xem cao nhất trên toàn cầu trong năm 2022 trên ứng dụng IQIYI. Cũng nhờ sức nóng của tác phẩm này, Vương Hạc Đệ xuất hiện hơn 300 lần trên hot search của Weibo, thu về hơn 3,5 triệu người theo dõi trên MXH trong thời gian phim phát sóng và lượt đọc các topic liên quan đến nam diễn viên trên Weibo lên tới 22,5 tỷ.

Giá trị thương mại của cái tên Vương Hạc Đệ đang ngày càng tăng vọt - Ảnh: Internet

Giá trị thương mại của cái tên Vương Hạc Đệ đang ngày càng tăng vọt, cũng vì vậy mà hàng loạt thương hiệu lớn nhỏ cũng bày tỏ ý định tiếp xúc với anh. Nhiều tin đồn còn cho rằng nam diễn viên sẽ trở thành gương mặt đại diện của thương hiệu cao cấp Louis Vuitton. Ấn phẩm tạp chí New Youth với trang bìa là Vương Hạc Đệ đã bán được hơn 30.000 bản chỉ trong vòng 10 phút.

Thời gian gần đây, phòng làm việc của Vương Hạc Đệ đã phải đăng thông báo gấp rút tuyển thêm người do khối lượng công việc quá tải. Theo đó, các nhân viên của công ty không hề lường trước sự bùng nổ của nam tài tử.

Rộ tin Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ nếu lên sóng sẽ nhiệt cao không thua kém Thương Lan Quyết, netizen phán một chữ 'chê' dành cho nữ chính? Có ý kiến cho rằng Vương Hạc Đệ cần bộ phim này để chứng minh diễn xuất của mình, Trần Ngọc Kỳ cũng cần bộ này để thoát khỏi tình trạng ngày càng phai nhạt. Nếu bộ phim lên sóng có thể sẽ có nhiệt cao không thua kém gì Thương Lan Quyết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loat-thanh-tich-khung-chung-minh-vuong-hac-de-chinh-la-nam-than-hot-nhat-2022-500817.html