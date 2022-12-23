Lộ ảnh hẹn hò 'rõ mồn một', Từ Nghệ Dương lên show truyền hình vẫn khẳng định không biết Hoàng Tử Thao

Sao quốc tế 23/12/2022 22:17

Việc nói không biết Hoàng Tử Thao của Từ Nghệ Dương gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Mới đây, một phát ngôn của Từ Nghệ Dương liên quan đến Hoàng Tử Thao đã gây chú ý trên mạng xã hội. Cụ thể, Từ Nghệ Dương có dịp xuất hiện trong tập mới nhất của chương trình truyền hình giải trí Mở Mic 100%, khi bộ ba khách mời tham gia đều đang thảo luận về chủ đề sếp của họ đều là nghệ sĩ, trong đó người đầu tiên thổ lộ đàn anh của mình là Uông Tô Lang, hai người tiếp theo cũng lần lượt giới thiệu sếp mình là Thượng Văn Thiệp và Hứa Tụng. Lúc này, một khách mời cũng giới thiệu sếp của Từ Nghệ Dương là Hoàng Tử Thao. 

Lộ ảnh hẹn hò 'rõ mồn một', Từ Nghệ Dương lên show truyền hình vẫn khẳng định không biết Hoàng Tử Thao - Ảnh 1

Ngay khi nghe đến tên Hoàng Tử Thao, cô nàng lộ vẻ mặt có chút bối rối nhưng sau đó lập tức liền phủ nhận: "Không có đâu, tôi không quen người này", người đẹp thở dài đáp.

Lộ ảnh hẹn hò 'rõ mồn một', Từ Nghệ Dương lên show truyền hình vẫn khẳng định không biết Hoàng Tử Thao - Ảnh 2

Ngay sau khi đoạn video được đăng tải đã thu hút sự quan tâm và chia sẻ của cộng đồng mạng, ai nấy cũng đều tỏ ra khó hiểu trước hành động này của Từ Nghệ Dương. Được biết, hiện Từ Nghệ Dương đang là "gà cưng" của công ty Hoàng Tử Thao. Không chỉ vậy, từ năm 2020 tin đồn tình cảm giữa cô nàng và ông chủ của mình - Hoàng Tử Thao được lan truyền mạnh mẽ. 

Lộ ảnh hẹn hò 'rõ mồn một', Từ Nghệ Dương lên show truyền hình vẫn khẳng định không biết Hoàng Tử Thao - Ảnh 3

Cả hai nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò, đi du lịch cùng nhau. Tử Thao cũng đã đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Lần gần đây nhất, cặp đôi bị bắt gặp đi mua sắm cùng nhau, sau đó Hoàng Tử Thao lái xe chở Từ Nghệ Dương về nhà chung. 

Lộ ảnh hẹn hò 'rõ mồn một', Từ Nghệ Dương lên show truyền hình vẫn khẳng định không biết Hoàng Tử Thao - Ảnh 4

Hiện có nhiều ý kiến xoay quanh lời khẳng định của Từ Nghệ Dương. Một số cho rằng Từ Nghệ Dương đang ngầm bác bỏ tin đồn hẹn hò với Hoàng Tử Thao, số còn lại cho rằng cô đang cố tình xào đi xào lại chuyện hẹn hò để thu hút nhiệt. Tuy nhiên, đa số đều ngán ngẩm bởi vốn mối quan hệ này được netizen tích cực ủng hộ nhưng mọi nghi vấn đều bị Hoàng Tử Thao bác bỏ dù nhiều lần lộ clip hẹn hò rành rành.

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Netizen tung chứng cứ rành rành cho thấy Hoàng Tử Thao thực sự đang hẹn hò cùng Từ Nghệ Dương.

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