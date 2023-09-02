Liễu Chu Ký tung poster khái niệm, fan tinh ý soi ra chi tiết hé lộ cái kết 'ngược tâm'

Sao quốc tế 02/09/2023 07:05

Liễu Chu Ký (Kiều Tàng) do Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý đóng chính vừa tung poster khái niệm khiến fan hâm mộ vô cùng mong ngóng.

Kiều Tàng (Liễu Chu Ký) là dự án phim cổ trang được đầu tư khủng của nền tảng Tencent, cũng là tác phẩm đánh dấu màn trở lại của Vương Sở Nhiên với thể loại cổ trang sau hai bộ phim hiện đại là Khói lửa nhân gian của tôi và Nghe nói em thích tôi.

Liễu Chu Ký tung poster khái niệm, fan tinh ý soi ra chi tiết hé lộ cái kết 'ngược tâm' - Ảnh 1

Mỹ nhân sinh năm 1999 hiện đang là cái tên được lòng các nhà đầu tư, được đánh giá là tiểu hoa phù hợp cho cả dòng phim hiện đại lẫn cổ trang.

Về phần Trương Vãn Ý, nam diễn viên là gương mặt được yêu thích khi góp mặt trong bộ phim Trường Tương Tư, đóng cặp cùng Dương Tử, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ… Nam diễn viên sinh năm 1994 cũng là một trong những sao nam đang lên, được các đoàn làm phim để mắt đến. Nhất là dạo gần đây, anh có nhiều cơ hội giành được vai chính trong những dự án lớn, cho thấy sự nghiệp của Trương Vãn Ý có tiềm năng tiến xa hơn nữa trong thời gian tới.

Liễu Chu Ký tung poster khái niệm, fan tinh ý soi ra chi tiết hé lộ cái kết 'ngược tâm' - Ảnh 2

 

Mới đây, NSX vừa công khai thêm poster khái niệm với ảnh hoạ theo phong cách tranh vẽ vô cùng cuốn hút. Trong ảnh, 2 nhân vật chính đang du ngoạn trên thuyền. Đáng chú ý, cư dân mạng lại tập trung vào bóng của cả 2 được vẽ dưới nước. Cụ thể, khác hẳn với hình ảnh hạnh phúc trên thuyền, dưới mặt nước 2 nhân vật đối nghịch nhau, thậm chí còn cầm cả kiếm. Chính điều này khiến cho cư dân mạng nghi vấn cái kết ngược tâm.

Liễu Chu Ký tung poster khái niệm, fan tinh ý soi ra chi tiết hé lộ cái kết 'ngược tâm' - Ảnh 3

Theo nguyên tác, Kiều Tàng của Cuồng Thượng Gia Cuồng là bộ truyện được lấy cảm hứng từ giai thoại Kim Ốc Tàng Kiều của Trung Quốc.

Trong phim, Vương Sở Nhiên sẽ hoá thân thành nữ chính Liễu Miên Đường – con gái của một gia đình quan. Khi gia đình lâm vào cảnh sa sút, nàng được gả vào kinh thành nhưng giữa đường bị thổ phỉ cướp dâu, khiến nàng trở thành sơn chủ phu nhân của Nhiếp chính vương Thôi Cửu.

Liễu Chu Ký tung poster khái niệm, fan tinh ý soi ra chi tiết hé lộ cái kết 'ngược tâm' - Ảnh 4

Một hôm, Liễu Miên Đường bệnh nặng đến mức hôn mê. Đến khi tỉnh dậy, nàng không còn nhớ được những gì xảy ra trước đó nên đã nhầm tưởng sơn chủ Thôi Cửu là người chồng của mình. Còn Thôi Cửu dù biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn quyết định đóng giả một thương nhân buôn bán đồ sứ, lợi dụng Liễu Miên Đường cho mục đích của mình.

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