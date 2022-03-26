Lee Da Hee - mỹ nữ U40 có thần thái sang trọng bậc nhất xứ Hàn khoe vẻ đẹp trẻ trung, hack tuổi

Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên xinh đẹp Lee Da Hee đã thu hút sự chú ý của netizen vì quá trẻ trung, năng động.

Trong bức ảnh được đăng tải, những đường nét trên gương mặt của nữ diễn viên đã khơi dậy sự ngưỡng mộ từ người xem. Dù đã gần 40, cô nàng vẫn giữ được nét trẻ trung cùng làn da mịn màng, ít khuyết điểm.

Cư dân mạng đã để lại những lời khen như "Chị thật xinh đẹp", "Nhìn nháy mắt của chị thật dễ thương",...

Lee Da Hee là một người mẫu, người dẫn chương trình, phát thanh viên và diễn viên Hàn Quốc. Cô nàng từng tham gia các bộ phim nổi tiếng như Bản tình ca buồn, Đôi tai ngoại cảm, Bí mật kinh hoàng, The Legend, The Beauty Inside...

Chiều cao 1,76 m và cân nặng 49 kg giúp Lee Da Hee ghi dấu ấn trong làng mẫu. Cô đắt show quảng cáo, từ túi xách, mỹ phẩm, quần áo, trang sức cho đến đồ gia dụng.

Lee Da Hee được công chúng xứ Hàn đánh giá là mỹ nhân có sức hút vô cùng mãnh liệt vì thần thái sang chảnh, gương mặt sắc sảo cùng phong cách phối đồ tôn lên vẻ quyền lực.

Theo MBC News

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lee-da-hee-my-nu-u40-co-than-thai-sang-trong-bac-nhat-xu-han-khoe-ve-dep-tre-trung-hack-tuoi-458324.html