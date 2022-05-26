Kim Kardashian tiết lộ rằng cô có "hàng nghìn bộ quần áo" trong kho đồ của minh

Sao quốc tế 26/05/2022 17:40

Vào thứ Năm, ngày 26 tháng 5, trong tập phim mới của The Kardashians, người hâm mộ đã có thể nhìn thấy bên trong kho chứa đồ của Kim, 41 tuổi - và "hàng nghìn bộ quần áo" của cô từ nhiều năm trước.

Kim Kardashian tiết lộ rằng cô có 'hàng nghìn bộ quần áo' trong kho đồ của minh - Ảnh 1

Kim Kardashian  đã từng công khai về việc cô đấ đấu tranh về việc tìm ra phong cách riêng của mình sau khi cô ly hôn với Kany West - nhưng thật khó tin rằng cô ấy đã từng đấu tranh để tìm ra một cái gì đó để mặc.

Vào thứ Năm, ngày 26 tháng 5, trong tập phim mới của The Kardashians, người hâm mộ đã có thể nhìn thấy bên trong kho chứa đồ của Kim, 41 tuổi - và "hàng nghìn bộ quần áo" của cô từ nhiều năm trước.

"Tôi đang trong một cuộc hành trình thực sự thú vị này chỉ để cố gắng tìm ra 'kỷ nguyên' phong cách mới của mình sẽ như thế nào, Thành thật mà nói tôi, tôi chỉ mong muốn tìm một chút nguồn cảm hứng hôm nay vì tôi có rất nhiều quần áo và tôi đã có rất nhiều phong cách thời trang khác nhau. Tôi thích nhìn thấy những bộ quần áo này. Vì vậy tôi chỉ muốn xem tôi đã ở đâu và tôi muốn đi đâu. ...Tôi nghĩ tôi có gần 30,000 bộ."

Kim Kardashian tiết lộ rằng cô có 'hàng nghìn bộ quần áo' trong kho đồ của minh - Ảnh 2

Đầu mùa này, Kim, người hiện đang hẹn hò với Pete Davidson đã thẳng thắn nói về việc ly hôn đã ảnh hưởng đến ý thức về bản thân và phong cách của cô như thế nào. Ngôi sao chương trình thực tế đã đệ đơn ly hôn với nam Rapper, người mà cô có 4 đứa con chung vào tháng 2/2021.

"Khi nói đến phong cách của tôi - ý tôi là, tôi luôn có Kanye bên cạnh, giống như cái nạng này để dạy tôi rất nhiều về thời trang", Kim giải thích trong tập phim ngày thứ Năm. " Và việc không còn chiếc nạng bên mình để hướng dẫn buộc tôi phải tự mình tìm ra phong cách thời trang mới".

Kim Kardashian tiết lộ rằng cô có 'hàng nghìn bộ quần áo' trong kho đồ của minh - Ảnh 3

 

Kim cũng tiết lộ rằng cô rất nhớ những bộ trang phục cũ của mình.

“Mỗi khi tôi nhìn vào thứ gì đó, nó giống như một kỷ niệm,” cô nói, xem qua bộ lưu trữ của mình và xác định nơi trước đây cô đã làm rung động với bộ trang phục.

Hulu phát hành các tập mới của The Kardashians vào thứ Năm hàng tuần.

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