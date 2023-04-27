Không ngoa khi nói rằng Dương Tử là "kẻ hủy diệt thời trang" qua loạt ảnh trong quá khứ

Dương Tử là một trong những ngôi sao trẻ có sức ảnh hưởng tại Cbiz. Cũng giống như các đàn chị đi trước, cô cũng khá đầu tư chú trọng về khoản thời trang khi thường xuyên trưng trổ những bộ cánh đắt đỏ từ các nhà mốt hàng đầu, lên bìa nhiều tạp chí thời trang. Tuy nhiên style của Dương Tử hiếm khi được đánh giá cao.

Thời trang thảm đỏ của Dương Tử luôn khiến fan la ó - Ảnh: Weibo