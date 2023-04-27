Không ngoa khi nói rằng Dương Tử là "kẻ hủy diệt thời trang" qua loạt ảnh trong quá khứ

Dương Tử là tiểu hoa có gương mặt và tài năng diễn xuất được đánh giá cao. Tuy nhiên, phong cách thời trang của cô nàng có phần đáng báo động.
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Dương Tử là một trong những ngôi sao trẻ có sức ảnh hưởng tại Cbiz. Cũng giống như các đàn chị đi trước, cô cũng khá đầu tư chú trọng về khoản thời trang khi thường xuyên trưng trổ những bộ cánh đắt đỏ từ các nhà mốt hàng đầu, lên bìa nhiều tạp chí thời trang. Tuy nhiên style của Dương Tử hiếm khi được đánh giá cao.
Dương Tử là sao nữ có ngoại hình ưa nhìn và tài diễn xuất tốt. Cô từng chinh phục được nhiều khán giả với loạt phim đình đám như Hương Mật Tựa Khói Sương, Thân Ái Nhiệt Ái hay Trầm Vụn Hương Phai... Thành công ở lĩnh vực phim ảnh, nhưng Dương Tử lại là cái tên vô duyên với các thương hiệu thời trang lớn hay tạp chí ảnh, lý do là vì gu ăn mặc quá í ẹ.