Không ngoa khi nói rằng Dương Tử là "kẻ hủy diệt thời trang" qua loạt ảnh trong quá khứ

Sao quốc tế 27/04/2023 12:08

Dương Tử là tiểu hoa có gương mặt và tài năng diễn xuất được đánh giá cao. Tuy nhiên, phong cách thời trang của cô nàng có phần đáng báo động.

Dương Tử là một trong những ngôi sao trẻ có sức ảnh hưởng tại Cbiz. Cũng giống như các đàn chị đi trước, cô cũng khá đầu tư chú trọng về khoản thời trang khi thường xuyên trưng trổ những bộ cánh đắt đỏ từ các nhà mốt hàng đầu, lên bìa nhiều tạp chí thời trang. Tuy nhiên style của Dương Tử hiếm khi được đánh giá cao. 

Không ngoa khi nói rằng Dương Tử là 'kẻ hủy diệt thời trang' qua loạt ảnh trong quá khứ - Ảnh 1
Thời trang thảm đỏ của Dương Tử luôn khiến fan la ó - Ảnh: Weibo

 

Không ngoa khi nói rằng Dương Tử là 'kẻ hủy diệt thời trang' qua loạt ảnh trong quá khứ - Ảnh 2
Những bộ trang phục có phần dìm dáng và quê mùa  mà stylist chọn cho Dương Tử khiến Fan khó hiểu - Ảnh: Weibo

 

Không ngoa khi nói rằng Dương Tử là 'kẻ hủy diệt thời trang' qua loạt ảnh trong quá khứ - Ảnh 3
Thời trang đi dự sự kiện của cô nàng cũng không được đánh giá cao - Ảnh: Weibo

 

Không ngoa khi nói rằng Dương Tử là 'kẻ hủy diệt thời trang' qua loạt ảnh trong quá khứ - Ảnh 4
Những bộ cánh sến súa, nhăn nhúm mà Dương Tử diện rong các sự kiện quảng bá phim - Ảnh: Weibo

 

Không ngoa khi nói rằng Dương Tử là 'kẻ hủy diệt thời trang' qua loạt ảnh trong quá khứ - Ảnh 5
Thời trang chụp tạp chí của Dương Tử cũng không khá khẩm hơn cùng với phần tạo dáng khó hiểu khiến người hâm mộ kêu trời - Ảnh: Weibo

 

Không ngoa khi nói rằng Dương Tử là 'kẻ hủy diệt thời trang' qua loạt ảnh trong quá khứ - Ảnh 6
Bức ảnh khiến fan không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Dương Tử - Ảnh: Weibo

 

Không ngoa khi nói rằng Dương Tử là 'kẻ hủy diệt thời trang' qua loạt ảnh trong quá khứ - Ảnh 7
Nhìn lại những năm trước đó, style của Dương Tử cũng không khá hơn là bao - Ảnh: Weibo

 

Không ngoa khi nói rằng Dương Tử là 'kẻ hủy diệt thời trang' qua loạt ảnh trong quá khứ - Ảnh 8
Trong một tạp chí, cách phối quần áo và trang điểm, làm tóc khiến cô trông dừ đi chục tuổi - Ảnh: Weibo

Dương Tử là sao nữ có ngoại hình ưa nhìn và tài diễn xuất tốt. Cô từng chinh phục được nhiều khán giả với loạt phim đình đám như Hương Mật Tựa Khói Sương, Thân Ái Nhiệt Ái hay Trầm Vụn Hương Phai... Thành công ở lĩnh vực phim ảnh, nhưng Dương Tử lại là cái tên vô duyên với các thương hiệu thời trang lớn hay tạp chí ảnh, lý do là vì gu ăn mặc quá í ẹ.

Không ngoa khi nói rằng Dương Tử là 'kẻ hủy diệt thời trang' qua loạt ảnh trong quá khứ - Ảnh 9
Thành công trong lĩnh vực phim ảnh nhưng khoảng thời trang của cô nàng có thể nói thua triệt để các tiểu hoa cùng thời - Ảnh: Weibo

 

Không ngoa khi nói rằng Dương Tử là 'kẻ hủy diệt thời trang' qua loạt ảnh trong quá khứ - Ảnh 10
Không ngoa khi nói rằng Dương Tử là 'kẻ hủy diệt thời trang' qua loạt ảnh trong quá khứ - Ảnh 11
Các phối đồ khó hiểu khiến cô không được đánh giá cao trong mảng thời trang. Nhiều fan trung thành đã nhiều lần yêu cầu cô nàng đổi Stylist ngày lập tức - Ảnh: Weibo

 

Không ngoa khi nói rằng Dương Tử là 'kẻ hủy diệt thời trang' qua loạt ảnh trong quá khứ - Ảnh 12
Thời trang sân bay thường ngày của cô nàng cũng bị đánh giá luộm thuộm, kém sang- Ảnh: Weibo

 

Không ngoa khi nói rằng Dương Tử là 'kẻ hủy diệt thời trang' qua loạt ảnh trong quá khứ - Ảnh 13
Nhan sắc trẻ trung của Dương Tử cứu cánh cho bộ trang phục này - Ảnh: Weibo

 

Không ngoa khi nói rằng Dương Tử là 'kẻ hủy diệt thời trang' qua loạt ảnh trong quá khứ - Ảnh 14
Gần đây, Dương Tử đang dần định hình lại phong cách - Ảnh: Weibo

 

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