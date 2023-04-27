Không còn hy vọng trở lại, Đặng Luân chuyên tâm công việc kinh doanh và yêu đương với bạn gái ngoài ngành?

Sao quốc tế 27/04/2023 10:12

Gần như, không còn hy vọng quay lại nào cho Đặng Luân

Khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, Đặng Luân bất ngờ vướng vào bê bối trốn thuế. Không chỉ danh tiếng tụt giảm, sự nghiệp của chàng mỹ nam cũng một đường đi xuống khi bị phong sát toàn diện. Dù vậy, tình trạng của Đặng Luân vẫn khiến nhiều người quan tâm.

Không còn hy vọng trở lại, Đặng Luân chuyên tâm công việc kinh doanh và yêu đương với bạn gái ngoài ngành? - Ảnh 1
Vai diễn Húc Phượng trong Hương mật tựa khói sương đưa Đặng Luân vụt sáng và nhận được đánh giá cao trong nghề -  Ảnh: Weibo

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo xuất hiện thông tin cho biết Đặng Luân đã hoàn toàn từ bỏ ý định quay trở lại giới giải trí. Nguyên nhân là bởi công ty sản xuất phim ảnh duy nhất của anh chàng đã bị đóng cửa. Đây được xem là hành động “mạnh tay” nhằm chặn đường chàng mỹ nam Hương Mật Tựa Khói Sương quay lại làm người nổi tiếng.

Sau khi quyết định không quay lại giới giải trí, nhiều nguồn tin cho hay Đặng Luân đang tập trung vào việc kinh doanh cá nhân. Bên cạnh đó, anh chàng còn được cho là đang hẹn hò cùng một cô gái ngoài ngành. Không còn là người nổi tiếng, không bị soi mói giúp anh chàng tự do yêu đương. Dù vậy, vẫn còn rất nhiều fan mong muốn được gặp Đặng Luân.

Không còn hy vọng trở lại, Đặng Luân chuyên tâm công việc kinh doanh và yêu đương với bạn gái ngoài ngành? - Ảnh 2
Sự việc trốn thuế của Đặng Luân khiến fan không khỏi bàng hoàng lẫn tiếc nuối - Ảnh: Weibo

Rút khỏi giới nghệ sĩ, Đặng Luân lui về hậu trường kinh doanh. Sự nghiệp của anh chàng ở mảng này cũng rất phát triển. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của mỹ nam Hương Mật Tựa Khói Sương cũng tự do hơn rất nhiều so với hồi còn làm người nổi tiếng. Có nguồn tin cho biết hiện bạn gái ngoài ngành của Đặng Luân là bạch phú mỹ có điều kiện rất tốt.

Không còn hy vọng trở lại, Đặng Luân chuyên tâm công việc kinh doanh và yêu đương với bạn gái ngoài ngành? - Ảnh 3
Có vẻ như Đặng Luân cũng chấp nhân sự thật anh không còn đường quay trở lại - Ảnh: Weibo

Đặng Luân sinh năm 1992, là ngôi sao truyền hình được yêu thích tại Trung Quốc. Từ năm 2018, sau thành công của bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương, Đặng Luân vươn lên trở thành sao hạng A. Trước bê bối trốn thuế, tương lai sự nghiệp của nam diễn viên được đánh giá là đang rộng mở.

Sau khi bị phát hiện hành vi trốn thuế, Đặng Luân lên tiếng xin lỗi cộng đồng nhưng không thể cứu vãn tình thế. Hiện tại, nam diễn viên bốc hơi khỏi showbiz, không còn tham gia bất kỳ hoạt động nào.

Sau thời gian vắng bóng vì scandal trốn thuế, Đặng Luân bất ngờ tái hợp với Dương Tử trong dự án mới, chuyện gì đang xảy ra?

Sau thời gian vắng bóng vì scandal trốn thuế, Đặng Luân bất ngờ tái hợp với Dương Tử trong dự án mới, chuyện gì đang xảy ra?

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước hình ảnh mới của Dương Tử và Đặng Luân được cho là cả hai có màn tái hợp tái hợp sau 5 năm Hương Mật Tựa Khói Sương, cũng như đánh dấu sự trở lại của Đặng Luân sau scandal trốn thuế.

Xem thêm
Từ khóa:   Đặng Luân Đặng Luân trốn thuế Bạn gái Đặng Luân Hương mật tựa khói sương Đặng Luân bị phong sát

TIN LIÊN QUAN

Sau thời gian vắng bóng vì scandal trốn thuế, Đặng Luân bất ngờ tái hợp với Dương Tử trong dự án mới, chuyện gì đang xảy ra?

Sau thời gian vắng bóng vì scandal trốn thuế, Đặng Luân bất ngờ tái hợp với Dương Tử trong dự án mới, chuyện gì đang xảy ra?

Đặng Luân bất ngờ tiết lộ 'số phận' sắp tới của Dạ Lữ Nhân sau thời gian bị 'đắp chiếu' bởi lùm xùm scandal của nam diễn viên

Đặng Luân bất ngờ tiết lộ 'số phận' sắp tới của Dạ Lữ Nhân sau thời gian bị 'đắp chiếu' bởi lùm xùm scandal của nam diễn viên

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/3/2023: Mã Tư Thuần mua nhà cho cha mẹ bạn trai, Đặng Luân không muốn trở lại giới giải trí?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/3/2023: Mã Tư Thuần mua nhà cho cha mẹ bạn trai, Đặng Luân không muốn trở lại giới giải trí?

Đặng Luân bất ngờ xuất hiện ở sân bay Thượng Hải, hành động dành cho fan hâm mộ gây chú ý

Đặng Luân bất ngờ xuất hiện ở sân bay Thượng Hải, hành động dành cho fan hâm mộ gây chú ý

1 năm kể từ ngày bị phong sát, Đặng Luân vui vẻ bên người yêu ngoài ngành

1 năm kể từ ngày bị phong sát, Đặng Luân vui vẻ bên người yêu ngoài ngành

Nghê Ni vừa tái hợp với nữ phụ Dã Lữ Nhân, dân tình liền đào lại loạt ảnh nam chính Đặng Luân, thay lời muốn nói kêu gọi phim lên sóng

Nghê Ni vừa tái hợp với nữ phụ Dã Lữ Nhân, dân tình liền đào lại loạt ảnh nam chính Đặng Luân, thay lời muốn nói kêu gọi phim lên sóng

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 44 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 45 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 53 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê