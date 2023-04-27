Không còn hy vọng trở lại, Đặng Luân chuyên tâm công việc kinh doanh và yêu đương với bạn gái ngoài ngành?

Gần như, không còn hy vọng quay lại nào cho Đặng Luân

Khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, Đặng Luân bất ngờ vướng vào bê bối trốn thuế. Không chỉ danh tiếng tụt giảm, sự nghiệp của chàng mỹ nam cũng một đường đi xuống khi bị phong sát toàn diện. Dù vậy, tình trạng của Đặng Luân vẫn khiến nhiều người quan tâm. Vai diễn Húc Phượng trong Hương mật tựa khói sương đưa Đặng Luân vụt sáng và nhận được đánh giá cao trong nghề - Ảnh: Weibo Mới đây, trên mạng xã hội Weibo xuất hiện thông tin cho biết Đặng Luân đã hoàn toàn từ bỏ ý định quay trở lại giới giải trí. Nguyên nhân là bởi công ty sản xuất phim ảnh duy nhất của anh chàng đã bị đóng cửa. Đây được xem là hành động “mạnh tay” nhằm chặn đường chàng mỹ nam Hương Mật Tựa Khói Sương quay lại làm người nổi tiếng.

Sau khi quyết định không quay lại giới giải trí, nhiều nguồn tin cho hay Đặng Luân đang tập trung vào việc kinh doanh cá nhân. Bên cạnh đó, anh chàng còn được cho là đang hẹn hò cùng một cô gái ngoài ngành. Không còn là người nổi tiếng, không bị soi mói giúp anh chàng tự do yêu đương. Dù vậy, vẫn còn rất nhiều fan mong muốn được gặp Đặng Luân. Sự việc trốn thuế của Đặng Luân khiến fan không khỏi bàng hoàng lẫn tiếc nuối - Ảnh: Weibo Rút khỏi giới nghệ sĩ, Đặng Luân lui về hậu trường kinh doanh. Sự nghiệp của anh chàng ở mảng này cũng rất phát triển. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của mỹ nam Hương Mật Tựa Khói Sương cũng tự do hơn rất nhiều so với hồi còn làm người nổi tiếng. Có nguồn tin cho biết hiện bạn gái ngoài ngành của Đặng Luân là bạch phú mỹ có điều kiện rất tốt.

Có vẻ như Đặng Luân cũng chấp nhân sự thật anh không còn đường quay trở lại - Ảnh: Weibo Đặng Luân sinh năm 1992, là ngôi sao truyền hình được yêu thích tại Trung Quốc. Từ năm 2018, sau thành công của bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương, Đặng Luân vươn lên trở thành sao hạng A. Trước bê bối trốn thuế, tương lai sự nghiệp của nam diễn viên được đánh giá là đang rộng mở. Sau khi bị phát hiện hành vi trốn thuế, Đặng Luân lên tiếng xin lỗi cộng đồng nhưng không thể cứu vãn tình thế. Hiện tại, nam diễn viên bốc hơi khỏi showbiz, không còn tham gia bất kỳ hoạt động nào.

Sau thời gian vắng bóng vì scandal trốn thuế, Đặng Luân bất ngờ tái hợp với Dương Tử trong dự án mới, chuyện gì đang xảy ra? Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước hình ảnh mới của Dương Tử và Đặng Luân được cho là cả hai có màn tái hợp tái hợp sau 5 năm Hương Mật Tựa Khói Sương, cũng như đánh dấu sự trở lại của Đặng Luân sau scandal trốn thuế.

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