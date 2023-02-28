1 năm kể từ ngày bị phong sát, Đặng Luân vui vẻ bên người yêu ngoài ngành

Sao quốc tế 28/02/2023 17:35

Dù đã không còn hoạt động ở Cbiz nhưng những thông tin liên quan đến Đặng Luân vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ phía dư luận.

Cách đây gần một năm, Đặng Luân bỗng vướng vào bê bối trốn thuế khiến danh tiếng và sự nghiệp bỗng chốc “tan thành mây”. Không chỉ phim bị gỡ bỏ, xóa tên, nam diễn viên còn bị phong sát khiến cho cánh cửa sự nghiệp của anh bị khép lại hoàn toàn. 

1 năm kể từ ngày bị phong sát, Đặng Luân vui vẻ bên người yêu ngoài ngành - Ảnh 1
Đặng Luân - Ảnh: Internet

Nhắc đến Đặng Luân, khán giả nhớ ngay đến Húc Phượng ở Hương Mật Tựa Khói Sương. Không sở hữu ngoại hình quá điển trai, thế nhưng anh chàng lại thu hút khán giả nhờ diễn xuất chắc tay, chính vì vậy việc bị phong sát khiên netizen xứ Trung tỏ ra cực kỳ tiếc nuối cho tài năng của anh. 

Kể từ ngày bị phong sát, nam diễn viên đã đổi sang lĩnh vực kinh doanh và có được những thành công nhất định. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của mỹ nam Hương Mật Tựa Khói Sương cũng tự do hơn rất nhiều so với hồi còn làm người nổi tiếng. Có nguồn tin cho biết hiện Đặng Luân đang hẹn hò cùng bạn gái ngoài ngành. Cô nàng là bạch phú mỹ có điều kiện rất tốt.

1 năm kể từ ngày bị phong sát, Đặng Luân vui vẻ bên người yêu ngoài ngành - Ảnh 2
Đặng Luân đang tận hưởng những điều mới mẻ hơn trong cuộc sống sau khi bị phong sát - Ảnh: Internet

Có thể nói, sau khi thoát mác ngôi sao, Đặng Luân đang tận hưởng cuộc sống tự do yêu đương mà không sợ bị nhòm ngó. Tuy nhiên, không ít fan vẫn còn hy vọng mỹ nam họ Đặng sẽ có thể trở lại với màn ảnh xứ Trung vào một ngày nào đó. 

Đặng Luân là nam diễn viên tài sắc vẹn toàn, tốt nghiệp học viện hí kịch Thượng Hải, chuyên ngành diễn xuất. Xuất phát từ những vai phụ như bao diễn viên khác, nhờ vào ngoại hình sáng, diễn xuất tốt, Đặng Luân dần chứng tỏ được sức hút của mình và trở thành một trong những sao nam sáng giá của nền điện ảnh Trung Hoa.

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Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin về chuyện tình cảm của nam diễn viên Đặng Luân.

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