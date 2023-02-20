Điền Hi Vi ngày càng thăng hạng nhan sắc, khoảnh khắc đời thường cũng đủ làm fan xao xuyến

Sao quốc tế 20/02/2023 16:59

Với nhan sắc hiện tại, cùng khả năng diễn xuất khá ổn, nhiều người tin rằng Điền Hi Vi có thể ngày càng tiến xa hơn trong làng giải trí Cbiz..

Cuối năm 2022, sự thành công của Khanh Khanh Nhật Thường đã giúp nữ chính Điền Hi Vi bước một bước dài trên con đường diễn xuất, trở thành một trong những tiểu hoa 95 nổi bật của Cbiz.

Điền Hi Vi ngày càng thăng hạng nhan sắc, khoảnh khắc đời thường cũng đủ làm fan xao xuyến - Ảnh 1

Điền Hi Vi nhanh chóng trở thành sao nữ nhận được nhiều sự quan tâm vì ngoại hình sáng và khả năng diễn xuất ổn áp. Thậm chí nữ diễn viên còn được đạo diễn Vu Chính gọi với danh xưng “tiểu Triệu Lộ Tư” vì có sự nghiệp tương đồng với đàn chị.  

Với gương mặt xinh xắn, nét đẹp trong sáng, Điền Hi Vi luôn mang lại cho người khác cảm giác thiếu nữ căng tràn sức sống. Mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ loạt khoảnh khắc nữ diễn viên gặp gỡ người hâm mộ với nhan sắc vô cùng cuốn hút.

Điền Hi Vi ngày càng thăng hạng nhan sắc, khoảnh khắc đời thường cũng đủ làm fan xao xuyến - Ảnh 2

Điền Hi Vi ngày càng thăng hạng nhan sắc, khoảnh khắc đời thường cũng đủ làm fan xao xuyến - Ảnh 3

Theo đó, với trang phục đơn giản, màu đen đơn sắc, mái tóc dài đen mướt nổi bật làn da trắng sáng, Điền Hi Vi gây ấn tượng với mọi người bằng sự vui vẻ, thân thiện tương tác với fan hâm mộ. Nhìn loạt khoảnh khắc này, ai nấy đều xuýt xoa với nhan sắc trẻ trung của mỹ nhân sinh năm 1997.

- Nhan sắc cô này không dạng vừa đâu. Kiểu cô có thể dễ thương, nhí nhảnh, nhưng cũng có thể thoắt cái trở nên sang trọng. 

- Từ hồi xem Khanh Khanh Nhật thường đóng chung vs Bạch Kính Đình thì mình mê Điền Hi Vi thật sự.

- Vừa nhí nhảnh vừa quyến rũ. Con gái siêu xinh.

- Điền Hi Vi nét rất đẹp luôn ấy, diễn không gọi là quá hay nhưng xem tạm ổn, khá tự nhiên và dễ thương. Nói chung rất thích Điền Hi Vi luôn.

Điền Hi Vi ngày càng thăng hạng nhan sắc, khoảnh khắc đời thường cũng đủ làm fan xao xuyến - Ảnh 4

Điền Hi Vi ngày càng thăng hạng nhan sắc, khoảnh khắc đời thường cũng đủ làm fan xao xuyến - Ảnh 5
Điền Hi Vi có thể xuất hiện trong hình ảnh ngọt ngào, trong trẻo, đẹp tựa tiên tử

 Điền Hi Vi ngày càng thăng hạng nhan sắc, khoảnh khắc đời thường cũng đủ làm fan xao xuyến - Ảnh 6

Điền Hi Vi ngày càng thăng hạng nhan sắc, khoảnh khắc đời thường cũng đủ làm fan xao xuyến - Ảnh 7
Nhưng cũng cực kì toả sáng và quyến rũ nhờ vóc dáng mảnh mai, đôi chân dài miên man cùng vòng 1 căng đầy.

Bên cạnh những lời khen, cũng có không ít ý kiến cho rằng dù Điền Hi Vi có nhan sắc nhưng mong cô nàng hãy "bạo" bằng thực lực chứ không nên đi theo con đường hắc hồng. Bởi trước đó, Điền Hi Vi vướng không ít rắc rối vì phát ngôn gây đụng chạm đến Trương Nghệ Hưng, Cúc Tịnh Y, thậm chí  “cọ nhiệt” Địch Lệ Nhiệt Ba. 

Hai mặt thị phi và danh tiếng trái ngược chính là công thức chuẩn của con đường "hắc hồng", sẽ đưa tên tuổi của các nghệ sĩ lên cao. Điền Hi Vi đang được các trang truyền thông như Sina, Sohu hay QQ đánh giá sẽ nhanh chóng bước vào nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 hot nhất cùng Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc.

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