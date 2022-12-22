Danh xưng 'trà xanh' của Triệu Lộ Tư, Điền Hi Vi chẳng là gì so với một 'cao thủ trà nghệ' lẫy lừng của Cbiz

Sao quốc tế 22/12/2022 13:53

Sở hữu vẻ ngoài thanh thoát, ngọt ngào, Giang Nhất Yến hứa hẹn tỏa sáng trong giới giải trí hoa ngữ thế nhưng hàng loạt phốt liên tiếp đã khiến cho cô mất sạch điểm trong mắt người hâm mộ.

Nhiều năm về trước Giang Nhất Yến chính là nữ thần màn ảnh của Cbiz. Từng có nhiều bài báo ca ngợi Giang Nhất Yến là "thanh thuần như hoa cúc", hứa hẹn tỏa sáng cho đến khi cô liên tiếp bị "bóc phốt" tính cách. Thậm chí, chẳng hề oan chút nào khi đánh giá Giang Nhất Yến là một trong những "trà xanh" khét tiếng của showbiz Hoa ngữ.

Danh xưng 'trà xanh' của Triệu Lộ Tư, Điền Hi Vi chẳng là gì so với một 'cao thủ trà nghệ' lẫy lừng của Cbiz - Ảnh 1

Giang Nhất Yến sinh năm 1983 và chính thức gia nhập làng giải trí vào năm 2001. Nhờ được học vũ đạo từ bé lại thêm vẻ đẹp mảnh mai đậm nét cổ điển, Giang Nhất Yến nhanh chóng lọt vào mắt xanh các nhà làm phim và được lăng-xê rất nhiệt tình. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh đáng chú ý như Nam Kinh Nam Kinh hay Tứ Đại Danh Bổ bản điện ảnh...

Được biết, thời còn ngồi trên ghế nhà trường, Giang Nhất Yến và Lưu Diệc Phi khá thân nhau khi học chung một lớp. Vậy mà khi tham gia Lỗ Dự có hẹn, Giang Nhất Yến đã vô tư "bóc phốt" Lưu Diệc Phi mà không hề suy nghĩ kỹ.

Theo đó, khi MC hỏi về ấn tượng khi gặp "thần tiên tỷ tỷ", nữ diễn viên đã trả lời: "Thực ra chúng tôi cũng có chút tò mò về cô ấy, bởi vì Lưu Diệc Phi rất ít khi tới lớp đi học... Cô ấy cũng không phải là người thích trò chuyện". Phát hiện ra mình đang nói xấu đồng nghiệp, Giang Nhất Yến cố sửa lại: "Tớ không nói cậu đi quay hay trốn học đâu".

Danh xưng 'trà xanh' của Triệu Lộ Tư, Điền Hi Vi chẳng là gì so với một 'cao thủ trà nghệ' lẫy lừng của Cbiz - Ảnh 2
Câu nói của Giang Nhất Yến khiến Lưu Diệc Phi câm nín không biết nói câu gì. Thậm chí trong một khoảnh khắc "thần tiên tỷ tỷ" còn lườm nguýt bạn đồng môn.

Ngoài những lời chê bai về nhân cách, Giang Nhất Yến thậm chí còn trở thành "trà xanh" nói dối lừng lẫy nhất Cbiz. Theo đó, Giang Nhất Yến thời quá khứ từng có thời gian cặp với đại gia chuỗi cửa hàng bánh gato nổi tiếng Lê Hồng. Cả hai bắt đầu qua lại với nhau bất chấp việc đại gia này đã có gia đình. Thậm chí, có người bạn còn trêu chọc nữ diễn viên là: "Bà chủ mới của chuỗi cửa hàng bánh kem 'soán ngôi' bà cả, thái độ cũng trở nên khác hẳn".

Danh xưng 'trà xanh' của Triệu Lộ Tư, Điền Hi Vi chẳng là gì so với một 'cao thủ trà nghệ' lẫy lừng của Cbiz - Ảnh 3
Sau đó, vợ của đại gia La Hồng quyết định ly hôn. Vì thế mà Giang Nhất Yến trở thành "trà xanh" trong mắt thiên hạ. Thế nhưng, điều càng bất ngờ hơn, trong lúc này, La Hồng lại nhờ vợ cũ ra mặt để bảo toàn thanh danh cho người đẹp họ Giang.

Không chỉ vậy, Giang Nhất Yến còn khiến giới truyền thông tốn bao giấy mực với hàng loạt scandal như mang vốn đầu tư tới tìm biên kịch "mát tay" Vu Chính để hợp tác và "nẫng tay trên" nhân vật của Vương Lạc Đan; cướp vai của Tiết Khải Kỳ trong bộ phim Tứ Đại Danh Bộ và bị đồng nghiệp mỉa mai ngay trong lễ trao giải. Trong số đó, scandal khiến người đẹp gặp phải nhiều sóng gió nhất phải kể đến mối quan hệ giữa cô và Đặng Siêu.

Khi hợp tác với Đặng Siêu trong Tứ Đại Danh Bổ vào năm 2012, Giang Nhất Yến lại bị phát hiện thường xuyên "thả thính", ve vãn đàn anh. Trong 4 phần Tứ Đại Danh Bổ thì Giang Nhất Yến và Đặng Siêu quay chung 3 phần, nên việc cả hai trở nên thân thiết với nhau cũng không quá khó hiểu. Rồi đến một ngày, tin đồn Đặng Siêu lén lút qua lại với người đẹp khác cuối cùng cũng đến tai “bà xã” Tôn Lệ - một trong những ngôi sao hàng đầu thì sự nghiệp của Giang Nhất Yến cũng coi như là sụp đổ.

Danh xưng 'trà xanh' của Triệu Lộ Tư, Điền Hi Vi chẳng là gì so với một 'cao thủ trà nghệ' lẫy lừng của Cbiz - Ảnh 4

Danh xưng 'trà xanh' của Triệu Lộ Tư, Điền Hi Vi chẳng là gì so với một 'cao thủ trà nghệ' lẫy lừng của Cbiz - Ảnh 5

Danh xưng 'trà xanh' của Triệu Lộ Tư, Điền Hi Vi chẳng là gì so với một 'cao thủ trà nghệ' lẫy lừng của Cbiz - Ảnh 6

Nếu xét về thực lực, vị trí và sức ảnh hưởng thì khoảng cách giữa Giang Nhất Yến với Tôn Lệ là quá lớn. Nay lại mang tiếng “trà xanh”, có mâu thuẫn với nhiều tên tuổi lớn nên nhiều người trong giới tỏ ý quay lưng, không muốn hợp tác với cô. 

Đời tư đã lắm ồn ào, Giang Nhất Yến còn bị khán giả tẩy chay vì thói hám fame và thích "sống phông bạt". Xây dựng hình tượng mỹ nhân đa tài, Giang Nhất Yến “mượn” tác phẩm của người khác để hóa nữ nhiếp ảnh gia thiên tài, hay ké giải thưởng kiến trúc sư và bị bóc mẽ... Ngay cả việc làm từ thiện của cô cũng bị phát hiện là "ra dẻ".

Danh xưng 'trà xanh' của Triệu Lộ Tư, Điền Hi Vi chẳng là gì so với một 'cao thủ trà nghệ' lẫy lừng của Cbiz - Ảnh 7

Danh xưng 'trà xanh' của Triệu Lộ Tư, Điền Hi Vi chẳng là gì so với một 'cao thủ trà nghệ' lẫy lừng của Cbiz - Ảnh 8

Danh xưng 'trà xanh' của Triệu Lộ Tư, Điền Hi Vi chẳng là gì so với một 'cao thủ trà nghệ' lẫy lừng của Cbiz - Ảnh 9
Việc diện quần áo, giày mới tinh, không một vết bẩn cũng khiến Giang Nhất Yến bị cho là "làm màu" khi làm từ thiện.

Hình tượng sụp đổ, Giang Nhất Yến nhanh chóng lên tiếng xin lỗi về hành vi giả tạo giải thưởng, sau đó buộc phải rời làng giải trí và chọn cuộc sống ẩn dật. Trong quãng thời dài vắng bóng đó, cô nên duyên với nhà làm phim Triệu Hán Đường và đã lên chức mẹ.

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Từ khóa:   Giang Nhất Yến Tôn Lệ Đặng Siêu Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ

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