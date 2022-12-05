Điểm mặt những sao nam Cbiz được dự đoán có khả năng bứt phá mạnh mẽ trong năm 2022: Cung Tuấn chắc suất góp mặt

Dưới đây là những sao nam Cbiz được dự đoán có khả năng cao sự nghiệp lên tầm cao mới trong năm 2023.

Hiện nay, làng giải trí Hoa ngữ ngày càng phát triển với rất nhiều diễn viên trẻ và tài năng. Chính vì vậy rất khó để đưa ra nhận định về các ngôi sao sẽ có sự bứt phá trong năm mới, nhân 2022 chỉ còn một tháng nữa là kết thúc mới đây một số bộ phận netizen đã đưa ra danh sách các sao nam trẻ tuổi sẽ có sự chuyển mình trong năm 2023 này. Cung Tuấn Cung Tuấn - Ảnh: Internet So với nhiều đồng nghiệp thì Cung Tuấn phát triển sự nghiệp khá muộn. Anh chỉ thực sự được biết tới nhiều thông qua phim đam mỹ cải biên Sơn Hà Lệnh.

Sau tác phẩm này, nhiều dự án chất lượng đã tìm đến nam diễn viên. Trong đó, bộ phim được quan tâm nhiều nhất hiện nay chính là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, do anh và Dương Mịch chủ diễn. Từ khi khai máy, dự án đã nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Với dàn diễn viên được pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ, cộng thêm cốt truyện lôi cuốn người hâm mộ kỳ vọng đây sẽ là bộ phim giúp đưa tên tuổi của Cung Tuấn ra xa hơn nữa trong năm 2023.

Bên cạnh đó, nhân vật Đông Phương Nguyệt Sơ trong nguyên tác cũng rất được lòng độc giả. Vì vậy, nếu Cung Tuấn hóa thân tốt vào vai diễn này, khả năng bạo của nam diễn viên là rất lớn. Trần Triết Viễn Trần Triết Viễn - Ảnh: Internet So với đàn anh, Trần Triết Viễn vẫn là diễn viên trẻ và chưa có tác phẩm nào thực sự nổi bật. Tuy nhiên, với việc được kết hợp với một trong những mỹ nhân hot nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại là Triệu Lộ Tư cũng đã ít nhiều giúp anh chàng nhận được thêm những sự chú ý từ phía netizen. Trước sự phát triển của mỹ nhân họ Triệu, không ít người tin rằng Vụng Trộm Không Thể Giấu sẽ nổi tiếng. Đặc biệt, khán giả cũng mong chờ màn thể hiện của Trần Triết Viễn và đặt kỳ vọng rất lớn vào khả năng thành sao lớn trong tương lai của sao nam này. La Vân Hi La Vân Hi - Ảnh: Internet Nổi lên từ vai phụ trong Hương Mật Tựa Khói Sương, La Vân Hi đang có hướng phát triển khá tốt. Tuy nhiên, sau Nhuận Ngọc, anh vẫn chưa có dự án nào thật sự nổi bật để ghi tên trong dàn minh tinh. Với ưu thế tạo hình cổ trang, nam diễn viên được mời vào khá nhiều phim tiên hiệp. Trong số này có Trường Nguyệt Tẫn Minh và Hạo Y Hành. Đây là 2 dự án được chuyển thể từ nguyên tác nổi tiếng. Vì vậy, dù một bộ là ngôn tình hay một bộ thuộc đam mỹ thì sau khi chiếu, khả năng phát triển của La Vân Hi là rất lớn.

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