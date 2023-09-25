Địch Lệ Nhiệt Ba hóa búp bê barbie trong bộ ảnh mới, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng?

Sao quốc tế 25/09/2023 07:35

Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ tham dự show diễn thời trang Xuân Hạ 2024 của Dior, thuộc khuôn khổ tuần lễ thời trang Paris, với tư cách là đại sứ thương hiệu của hãng.

Mới đây, cộng đồng người hâm mộ vừa được chiêm ngưỡng một tạo hình hoàn toàn mới lạ của Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ ảnh mới nhất của thương hiệu Dior.

Trong bộ ảnh, sao nữ người Trung Quốc hóa thân thành nàng búp bê Barbie xinh đẹp với mái tóc ngắn màu vàng và set đồ hồng nude mới nhất của Dior.  Nhờ vào nhan sắc lai Tây, Địch Lệ Nhiệt Ba được cư dân mạng ưu ái với tên gọi "búp bê sống".

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa búp bê barbie trong bộ ảnh mới, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng? - Ảnh 1Địch Lệ Nhiệt Ba hóa búp bê barbie trong bộ ảnh mới, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng? - Ảnh 2Địch Lệ Nhiệt Ba hóa búp bê barbie trong bộ ảnh mới, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng? - Ảnh 3Địch Lệ Nhiệt Ba hóa búp bê barbie trong bộ ảnh mới, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng? - Ảnh 4Địch Lệ Nhiệt Ba hóa búp bê barbie trong bộ ảnh mới, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng? - Ảnh 5

Nữ diễn viên sẽ tham dự show diễn thời trang Xuân Hạ 2024 của Dior, thuộc khuôn khổ tuần lễ thời trang Paris, với tư cách là đại sứ thương hiệu của hãng.

Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba thay thế vị trí của “đàn chị” Angelababy, khi Dior quyết định không tái ký hợp đồng với nữ diễn viên Hồng Kông sau 10 năm gắn bó. Dù chỉ là đại sứ khu vực nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng nhận được những đãi ngộ “khủng” từ nhà mốt Pháp.

Chỉ 12 ngày sau khi nhận danh phận, mỹ nhân sinh năm 1992 là đại sứ Châu á duy nhất được Dior lựa chọn làm gương mặt đại diện cho chiến dịch quảng bá toàn cầu túi xách Dior Lady 95.22. Đồng thời, Dior còn khiến fan của nữ diễn viên vô cùng tự hào khi thay ảnh bìa tất cả các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Weibo, Twitter … thành hình ảnh của ngôi sao xứ Trung.

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa búp bê barbie trong bộ ảnh mới, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng? - Ảnh 6Địch Lệ Nhiệt Ba hóa búp bê barbie trong bộ ảnh mới, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng? - Ảnh 7Địch Lệ Nhiệt Ba hóa búp bê barbie trong bộ ảnh mới, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng? - Ảnh 8

Không dừng lại ở đó, riêng Dior Trung Quốc còn thể hiện sự ưu ái lớn với Địch Lệ Nhiệt Ba khi mời cô đến đêm tiệc tầm cỡ của nhà mốt – Villa Dior chỉ sau 2 tháng lên ngôi đại sứ. Villa Dior là đêm tiệc dành cho VIC, VIP và những người đặc biệt quan trọng với thương hiệu. Sự kiện là nơi tôn vinh những giá trị cao cấp nhất của hãng, bao gồm Haute Couture (thời trang), Haute Joaillerie (trang sức), Haute Horlogerie (đồng hồ), Haute Maroquinerie (túi xách và phụ kiện da thuộc). Việc Nhiệt Ba có mặt tại sự kiện và đeo trên mình nhiều trang sức cao cấp Dior, đủ để thấy sự ưu ái mà thương hiệu dành tặng cho nữ diễn viên.

Dù chỉ mới được tuyên danh phận đại sứ không lâu, Địch Lê Nhiệt Ba đã chứng minh vị thế, sức ảnh hưởng lớn, góp phần quảng bá cho thương hiệu xa xỉ nước Pháp.

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Với khuôn mặt lai tây, sắc sảo cùng khí chất "minh tinh" đầy cuốn hút giúp Địch Lệ Nhiệt Ba cân đẹp mọi loại tạo hình, đồng thời cô cũng rất được lòng các fan sắc đẹp. 

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