Địch Lệ Nhiệt Ba diện đầm dạ hội liền mảnh màu xanh lá cây, khoe vẻ đẹp gợi cảm

Sao quốc tế 03/01/2024 22:36

Địch Lệ Nhiệt Ba đã có dịp khoe bộ ảnh mặc đầm gợi cảm, khoe vòng một sexy trong dịp đầu năm mới.

Vừa qua, Địch Lệ Nhiệt Ba đã gây sốt khi xuất hiện trong chiếc váy dạ hội liền mảnh màu xanh lá cây, thân trên xếp ly cầu kỳ, thân dưới kín đáo nhưng thân trên hở bạo với vòng 1 căng đầy quyến rũ. Được biết, bộ đầm Địch Lệ Nhiệt Ba mặc nằm trong bộ sưu tập Georges Hobeika Haute Couture F/W 2023.

Địch Lệ Nhiệt Ba diện đầm dạ hội liền mảnh màu xanh lá cây, khoe vẻ đẹp gợi cảm - Ảnh 1
 Địch Lệ Nhiệt Ba đã gây sốt khi xuất hiện trong chiếc váy dạ hội liền mảnh màu xanh lá cây.

Địch Lệ Nhiệt Ba diện đầm dạ hội liền mảnh màu xanh lá cây, khoe vẻ đẹp gợi cảm - Ảnh 2

Địch Lệ Nhiệt Ba diện đầm dạ hội liền mảnh màu xanh lá cây, khoe vẻ đẹp gợi cảm - Ảnh 3

Địch Lệ Nhiệt Ba diện đầm dạ hội liền mảnh màu xanh lá cây, khoe vẻ đẹp gợi cảm - Ảnh 4

Địch Lệ Nhiệt Ba diện đầm dạ hội liền mảnh màu xanh lá cây, khoe vẻ đẹp gợi cảm - Ảnh 5

Địch Lệ Nhiệt Ba diện đầm dạ hội liền mảnh màu xanh lá cây, khoe vẻ đẹp gợi cảm - Ảnh 6
Bộ đầm Địch Lệ Nhiệt Ba mặc nằm trong bộ sưu tập Georges Hobeika Haute Couture F/W 2023.

Địch Lệ Nhiệt Ba (SN 1992) ghi ấn tượng đặc biệt sau khi tham gia các bộ phim nổi tiếng như Cổ kiếm kỳ đàm, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Nữ vệ sĩ xinh đẹp,... Đặc biệt, vai Bạch Phượng Cửu ở Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa đã giúp cô trở thành diễn viên trẻ triển vọng và được yêu mến tại châu Á.

Vẻ ngoài xinh đẹp chính là một lợi thế với Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, người đẹp còn là gương mặt quen thuộc trên các ấn phẩm thời trang và các sự kiện của làng giải trí Trung Quốc hiện tại. Tuy nhiên, trái với danh tiếng, sự mến mộ của khán giả hay nhan sắc ngày một thăng hạng, sự nghiệp diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba lại luôn gây tranh cãi. 

Địch Lệ Nhiệt Ba diện đầm dạ hội liền mảnh màu xanh lá cây, khoe vẻ đẹp gợi cảm - Ảnh 7
Vẻ ngoài xinh đẹp chính là một lợi thế với Địch Lệ Nhiệt Ba.

 Địch Lệ Nhiệt Ba diện đầm dạ hội liền mảnh màu xanh lá cây, khoe vẻ đẹp gợi cảm - Ảnh 8

Địch Lệ Nhiệt Ba diện đầm dạ hội liền mảnh màu xanh lá cây, khoe vẻ đẹp gợi cảm - Ảnh 9
 Ngoài sự nghiệp diễn xuất, người đẹp còn là gương mặt quen thuộc trên các ấn phẩm thời trang và các sự kiện của làng giải trí Trung Quốc.

Năm 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba có hai tựa phim lên sóng là Công Tố Tinh Anh và An Lạc Truyện đều gây thất vọng, không chỉ bị khán giả truyền hình thờ ơ mà fan cũng không mặn mà "cày" các bảng số liệu.

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