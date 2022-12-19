Hùng Đại Lâm tái xuất với phim hành động đầu tay sau thời gian lui về sau chăm sóc gia đình

Tác phẩm điện ảnh Trò Chơi Con Cừu đánh dấu sự khởi đầu mới của nữ diễn viên, người mẫu Hùng Đại Lâm với thể loại phim hành động.
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Sau khi kết hôn với doanh nhân Quách Khả Tụng vào năm 2016, Hùng Đại Lâm hiếm khi tham gia vào các hoạt động nghệ thuật. Gần đây nhất, cô tham gia vào bộ phim truyền hình Gia Tộc Vinh Quang.
Mới đây, Hùng Đại Lâm đã đăng tải lên trang Weibo của mình ảnh chụp cùng đoàn làm phim Trò Chơi Con Cừu để ăn mừng dự án này đã đóng máy sau 17 ngày quay hình. Nữ diễn viên đồng thời tiết lộ đây là lần đầu mà cô tham gia diễn xuất trong một bộ phim hành động.
Trò Chơi Con Cừu kể về câu chuyện của những tên tù nhân là xã hội đen của Hong Kong. Ngoài Hùng Đại Lâm, phim còn có sự tham gia của những cái tên đình đám khác như Trịnh Hạo Nam, Trần Bảo Nguyên và Lâm Tuyết,...
Những năm gần đây, đặc biệt là sau khi sinh đôi hai con gái, Hùng Đại Lâm dành nhiều thời gian để chăm sóc cho gia đình. Đầu năm nay, tuy có tái xuất với dự án Gia Tộc Vinh Quang, cô không có nhiều đất diễn.
Với Trò Chơi Con Cừu, Hùng Đại Lâm có thêm nhiều đất diễn nhưng không hề dễ dàng khi có nhiều cảnh đấm đá bạo lực. Cô nói: "Lần đầu tiên đóng phim hành động, cảm thấy rất thú vị; lần đầu tiên bị thương, khiến những người xung quanh lo lắng; lần đầu bị đánh đấm, nhưng đối phương còn căng thẳng hơn mình".