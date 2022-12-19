Hùng Đại Lâm tái xuất với phim hành động đầu tay sau thời gian lui về sau chăm sóc gia đình

Sau khi kết hôn với doanh nhân Quách Khả Tụng vào năm 2016, Hùng Đại Lâm hiếm khi tham gia vào các hoạt động nghệ thuật. Gần đây nhất, cô tham gia vào bộ phim truyền hình Gia Tộc Vinh Quang.

Đoàn làm phim Trò Chơi Con Cừu ăn mừng phim đóng máy - Ảnh: Internet

Mới đây, Hùng Đại Lâm đã đăng tải lên trang Weibo của mình ảnh chụp cùng đoàn làm phim Trò Chơi Con Cừu để ăn mừng dự án này đã đóng máy sau 17 ngày quay hình. Nữ diễn viên đồng thời tiết lộ đây là lần đầu mà cô tham gia diễn xuất trong một bộ phim hành động.