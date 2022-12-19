Top 5 bộ phim được đánh giá là dở nhất 2022: top 1 bị cắt sóng vì coi thường phụ nữ, có phim lấy mô-típ cách đây...20 năm

Sao quốc tế 19/12/2022 10:39

Những bộ phim này được đánh giá là gây thất vọng nhất năm 2022, thậm chí trong list này còn có tên tuổi của sao hạng A.

Các quý ông khi Đông Bát

Nhắc tới phim dở năm nay chắc chắn không thể thiếu mặt "Các quý ông khi Đông Bát" do diễn viên Trương Hàn sản xuất và đóng chính. Bộ phim xoay quanh cuộc đời của Đổng Ngữ và ba người bạn từ khi còn học đại học tới khi đã thành đạt trong cuộc sống. Họ có nghề nghiệp tốt sau khi ra trường nhưng đều gặp phải các vấn đề liên quan tình yêu.

Không chỉ điểm douban cực thấp chỉ với 2,1 điểm, Trương Hàn còn vướng vào lùm xùm xúc phạm phụ nữ. Hình tượng nam diễn viên cũng sụp đổ trong mắt công chúng khi quá lạm dụng chiêu trò để thu hút sự chú ý. Ngay sau đó, bộ phim chính thức bị gỡ khỏi các nền tảng xem phim trực tuyến ở Trung Quốc.

Top 5 bộ phim được đánh giá là dở nhất 2022: top 1 bị cắt sóng vì coi thường phụ nữ, có phim lấy mô-típ cách đây...20 năm - Ảnh 1

Kính song thành

Nếu "Các quý ông khi Đông Bát" là bộ phim hiện đại tệ nhất năm 2022 thì Kính Song Thành là dự án phim cổ trang tệ nhất khi chỉ nhận điểm chất lượng 3,9/10 trên trang Douban với gần 50% khán giả chỉ đánh giá 1 sao. 

Theo đó, Lý Dịch Phong được nhận xét là có cách diễn cứng, gương mặt vô hồn, đôi mắt thiếu cảm xúc. Chưa dừng lại ở đó, sự nhạt nhẽo của nữ chính Trần Ngọc Kỳ lại càng khiến khán giả không thể đánh giá cao nổi thước phim này.

Bên cạnh đó, kịch bản của phim cũng vẫn là những tình tiết cũ như nhảy tháp tự vẫn, mất trí nhớ, luân hồi, phong ấn...khiến khán giả chán nản.

Top 5 bộ phim được đánh giá là dở nhất 2022: top 1 bị cắt sóng vì coi thường phụ nữ, có phim lấy mô-típ cách đây...20 năm - Ảnh 2

Những năm tháng đấu tranh của chúng ta 

Những Năm Tháng Đấu Tranh Của Chúng Ta là một trường hợp khá xui xẻo khi danh tiếng của bộ phim lại bị ảnh hưởng bởi một cái tên thị phi là Trương Vũ Kiếm (chồng cũ Ngô Thiến). Ngay khi vừa lên sóng đã nhận hàng loạt đánh giá tiêu cực từ khán giả với số điểm 3,4/10 trên trang Douban.

Theo trang 163 bình luận về Những Năm Tháng Đấu Tranh Của Chúng Ta: "Mọi thứ trong bộ phim này đều dở". Phim bị đá nh giá có kỹ xảo kém, cốt truyện lại quá kệch cỡm, cũ kĩ và phi logic. Cộng với sự xuất hiện quá nhiều của Trương Vũ Kiếm, đã vậy còn đọc thoại rất dở, diễn xuất cường điệu, biểu cảm kém. Tất cả khiến đây là trải nghiệm phim ảnh tệ hại trong năm qua dù mới ra mắt vào giữa tháng 12.

Top 5 bộ phim được đánh giá là dở nhất 2022: top 1 bị cắt sóng vì coi thường phụ nữ, có phim lấy mô-típ cách đây...20 năm - Ảnh 3

Hoan lạc tụng 3

"Hoan Lạc Tụng 3" khiến nhiều người khá thất vọng. Nhân vật hoàn toàn mới, cốt truyện mới không liên quan gì đến các phần trước đó. Không những thế, mối quan hệ với năm nữ chính trong kịch bản cũng giả đến mức không thể giả hơn.

"Hoan lạc tụng 3" bị đánh giá là sáo rỗng, thiếu thực tế. Các nhân vật đọc lời thoại đều là thơ cổ, điển tích điển cố, bất kể ngành nghề, bối cảnh của họ là gì. Phần 3 chỉ nhận được điểm đánh giá 4,8 trên Douban.

Top 5 bộ phim được đánh giá là dở nhất 2022: top 1 bị cắt sóng vì coi thường phụ nữ, có phim lấy mô-típ cách đây...20 năm - Ảnh 4

Dáng Hình Tình Yêu

"Dáng hình tình yêu" là phiên bản Trung của phim truyền hình Hàn Quốc "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" do Son Ye Jin và Jung Hae In thể hiện. Song, phim do Angelababy và Lại Quán Lâm bị đánh giá là một sản phẩm làm lại thất bại. Diễn xuất của Angelababy và đàn em kém 12 tuổi hạn chế khiến người xem thất vọng. Do đó, dự án chỉ đạt điểm Douban là 5,1/10.

Việc biên kịch xứ Trung còn thay đổi tình tiết, biến nam chính trở thành con trai của mẹ kế nữ chính khiến khán giả có cái nhìn thiếu thiện cảm với bộ phim. Họ là bạn từ thuở nhỏ, nhưng sau khi nam chính đi du học 4 năm, nữ chính lại không nhận ra anh. Tình tiết trong phim bị đánh giá là sáo rỗng, công thức, dễ đoán. Khán giả không hiểu được động cơ nào mà nam chính bỗng chốc nảy sinh tình cảm với người chị cùng nhà của mình. Do đó, phim bị đánh giá là bộ phim dở tiếp theo trong sự nghiệp của hai ngôi sao Angelababy và Lại Quán Lâm.

Top 5 bộ phim được đánh giá là dở nhất 2022: top 1 bị cắt sóng vì coi thường phụ nữ, có phim lấy mô-típ cách đây...20 năm - Ảnh 5

Netizen phẫn nộ trước cảnh quay phản cảm của Trương Hàn trong phim Các quý ông khu Đông Bát

Netizen phẫn nộ trước cảnh quay phản cảm của Trương Hàn trong phim Các quý ông khu Đông Bát

Phim truyền hình "Các quý ông khu Đông Bát" đang nhận số điểm thấp kỷ lục vì nhiều tình tiết phản cảm, tung hô sự chủ nghĩa đàn ông quá mức.

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