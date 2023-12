Theo đó, Lý Dịch Phong được nhận xét là có cách diễn cứng, gương mặt vô hồn, đôi mắt thiếu cảm xúc. Chưa dừng lại ở đó, sự nhạt nhẽo của nữ chính Trần Ngọc Kỳ lại càng khiến khán giả không thể đánh giá cao nổi thước phim này.

Bên cạnh đó, kịch bản của phim cũng vẫn là những tình tiết cũ như nhảy tháp tự vẫn, mất trí nhớ, luân hồi, phong ấn...khiến khán giả chán nản.

Những năm tháng đấu tranh của chúng ta

Những Năm Tháng Đấu Tranh Của Chúng Ta là một trường hợp khá xui xẻo khi danh tiếng của bộ phim lại bị ảnh hưởng bởi một cái tên thị phi là Trương Vũ Kiếm (chồng cũ Ngô Thiến). Ngay khi vừa lên sóng đã nhận hàng loạt đánh giá tiêu cực từ khán giả với số điểm 3,4/10 trên trang Douban.

Theo trang 163 bình luận về Những Năm Tháng Đấu Tranh Của Chúng Ta: "Mọi thứ trong bộ phim này đều dở". Phim bị đá nh giá có kỹ xảo kém, cốt truyện lại quá kệch cỡm, cũ kĩ và phi logic. Cộng với sự xuất hiện quá nhiều của Trương Vũ Kiếm, đã vậy còn đọc thoại rất dở, diễn xuất cường điệu, biểu cảm kém. Tất cả khiến đây là trải nghiệm phim ảnh tệ hại trong năm qua dù mới ra mắt vào giữa tháng 12.

Hoan lạc tụng 3

"Hoan Lạc Tụng 3" khiến nhiều người khá thất vọng. Nhân vật hoàn toàn mới, cốt truyện mới không liên quan gì đến các phần trước đó. Không những thế, mối quan hệ với năm nữ chính trong kịch bản cũng giả đến mức không thể giả hơn.

"Hoan lạc tụng 3" bị đánh giá là sáo rỗng, thiếu thực tế. Các nhân vật đọc lời thoại đều là thơ cổ, điển tích điển cố, bất kể ngành nghề, bối cảnh của họ là gì. Phần 3 chỉ nhận được điểm đánh giá 4,8 trên Douban.

Dáng Hình Tình Yêu

"Dáng hình tình yêu" là phiên bản Trung của phim truyền hình Hàn Quốc "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" do Son Ye Jin và Jung Hae In thể hiện. Song, phim do Angelababy và Lại Quán Lâm bị đánh giá là một sản phẩm làm lại thất bại. Diễn xuất của Angelababy và đàn em kém 12 tuổi hạn chế khiến người xem thất vọng. Do đó, dự án chỉ đạt điểm Douban là 5,1/10.

Việc biên kịch xứ Trung còn thay đổi tình tiết, biến nam chính trở thành con trai của mẹ kế nữ chính khiến khán giả có cái nhìn thiếu thiện cảm với bộ phim. Họ là bạn từ thuở nhỏ, nhưng sau khi nam chính đi du học 4 năm, nữ chính lại không nhận ra anh. Tình tiết trong phim bị đánh giá là sáo rỗng, công thức, dễ đoán. Khán giả không hiểu được động cơ nào mà nam chính bỗng chốc nảy sinh tình cảm với người chị cùng nhà của mình. Do đó, phim bị đánh giá là bộ phim dở tiếp theo trong sự nghiệp của hai ngôi sao Angelababy và Lại Quán Lâm.