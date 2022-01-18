Chưa xứng tầm đỉnh lưu, bom tấn 'Kính song thành' của Lý Dịch Phong - Trần Ngọc Kỳ hóa 'bom xịt'

Sự trở lại của Lý Dịch Phong trong phim cổ trang mới không được như kỳ vọng về cái tầm của “đỉnh lưu” khiến fan hâm mộ không khỏi thất vọng.
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Vào ngày 16/1, dự án cổ trang của Lý Dịch Phong và Trần Ngọc Kỳ, “Kính song thành” đã chính thức lên sóng, hứa hẹn mở đầu năm 2022 thật hoành tráng. Sau một thời gian dài vắng bóng khỏi màn ảnh xứ Trung, Lý Dịch Phong được fan hâm mộ vô cùng kỳ vọng vào màn trở lại này, thế nhưng “Kính Song thành” lại chưa thể gọi là xuất sắc như đúng kỳ vọng về cái tầm "đỉnh lưu" trước đây của nam diễn viên.
ch ấn tượng, nhưng màn comeback lần này của nam minh tinh “đỉnh lưu” có vẻ không gây được tiếng vang “ồn ào” cho lắm. Cụ thể theo ghi nhận của Tencent, Kính Song Thành thu về hơn 100 triệu lượt xem sau 4 giờ chiếu đầu tiên. Phim cũng nhanh chóng thống trị BXH phim chiếu mạng hot trong ngày của Vlinkage.
Thế nhưng với cái tầm của Lý Dịch Phong thì thành tích này vẫn chưa là gì so với tác phẩm cổ trang “Cổ kiếm kỳ đàm” đình đám trước đây, bộ phim mà đem tên tuổi của nam diễn viên 8X lên một tầm cao mới.
Cũng chính vì thành công của “Cổ kiếm kỳ đàm” quá lớn, mà nhiệt độ “bạo hồng” của Lý Dịch Phong vẫn thường được so sánh với “tình cũ màn ảnh” Dương Mịch. Nếu so với thành tích của Hộc Châu Phu Nhân do Dương Mịch đóng chính thì “Kính song thành” lại kém xa ở mọi mặt.
Còn nhớ thời điểm lên sóng, chỉ trong 3 giờ đầu tiên Hộc Châu Phu Nhân đã thu về 200 triệu lượt xem, gấp đôi những gì dự án của Lý Dịch Phong làm được trong 4 giờ. Ngoài ra, chỉ số hạng 1 của Hộc Châu Phu Nhân cũng cao hơn Kính Song Thành (85,89 so với 82,28). Có thể thấy nếu xét riêng về năng lực "gánh phim" của cặp đôi Cổ Kiếm Kỳ Đàm thì "nhà gái" vẫn có phần nhỉnh hơn.
Về phía fan Việt, Kính Song Thành đã phát sóng nhưng hiện tại độ bàn tán lại vô cùng yếu kém. Có lẽ vì quá lâu không có phim theo hướng "lưu lượng", Lý Dịch Phong đã mất đi một phần sức hút tại Việt Nam. Tuy nhiên, diễn xuất của Lý Dịch Phong được đề cập rất nhiều. Tái xuất với tạo hình cổ trang, tuy gương mặt có phần 'mũm mĩm' hơn so với trước nhưng năng lực của nam thần họ Lý vẫn ngoài sức tưởng tượng.
Kính Song Thành kể về nữ chính Bạch Anh lên đường tìm kiếm vùng đất Vân Hoang tưởng chỉ có trong truyền thuyết. Nào ngờ cô lại gặp Tô Ma - nam chính với quá khứ đau thương "ngập phốt" nhưng cũng là người khiến Bạch Anh mang trên mình chấp niệm khi đến Vân Hoang. Tuy nhiên, bộ phim cũng chỉ vừa mới lên sóng nên chưa thể đánh giá được đây là một “bom xịt” của một trong “Tứ đại đỉnh lưu”, vì vậy fan hâm mộ vẫn có thể hy vọng dự án cổ trang này của Lý Dịch Phong sẽ bứt phá tạo được tiếng vang lớn trong thời gian sắp tới.