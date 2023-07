Chưa xứng tầm đỉnh lưu, bom tấn 'Kính song thành' của Lý Dịch Phong - Trần Ngọc Kỳ hóa 'bom xịt'

Phim mới của Lý Dịch Phong đạt hơn 100 triệu lượt xem sau 4 giờ phát sóng đầu tiên

Bộ phim cũng xếp hạng 1 BXH chiếu mạng trong ngày

Thế nhưng với cái tầm của Lý Dịch Phong thì thành tích này vẫn chưa là gì so với tác phẩm cổ trang “Cổ kiếm kỳ đàm” đình đám trước đây, bộ phim mà đem tên tuổi của nam diễn viên 8X lên một tầm cao mới.

Tuy nhiên thành tích này vẫn chưa thực sự ấn tượng đúng tầm "đỉnh lưu" của Lý Dịch Phong

Cũng chính vì thành công của “Cổ kiếm kỳ đàm” quá lớn, mà nhiệt độ “bạo hồng” của Lý Dịch Phong vẫn thường được so sánh với “tình cũ màn ảnh” Dương Mịch. Nếu so với thành tích của Hộc Châu Phu Nhân do Dương Mịch đóng chính thì “Kính song thành” lại kém xa ở mọi mặt.