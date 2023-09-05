HOT: Top 5 bộ phim được Vân Hợp và Douyin chứng nhận là phim 'bạo khoản' hè 2023

Sao quốc tế 05/09/2023 15:41

5 bộ phim được Vân Hợp và Douyin chứng nhận là 'bạo khoản' của mùa hè 2023 gồm: Trường Phong Độ, Trường Tương Tư, Liên Hoa Lâu, Vụng Trộm Không Thể Giấu và Ngọc Cốt Dao.

Mùa hè 2023 năm nay, màn ảnh Hoa ngữ khởi sắc với sự đa dạng trong thể loại và nội dung phim ảnh. Rất nhiều phim hè thành công đã góp phần khẳng định vị thế của nhiều diễn viên kỳ cựu như Dương Tử, Triệu Lộ Tư, Thành Nghị, Trương Vãn Ý và là bệ phóng giúp nhiều diễn viên tiềm năng như Trần Triết Viễn, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ thăng hạng diễn xuất và mở rộng mức độ nhận diện. 

Mới đây, dữ liệu Vân Hợp và Douyin đã chứng nhận mùa hè 2023 có 5 bộ phim "bạo khoản" (ăn khách) trên màn ảnh Hoa ngữ trong thời điểm hiện tại. Theo đó, 5 bộ phim được Vân Hợp và Douyin chứng nhận là Trường Phong Độ, Trường Tương Tư, Liên Hoa Lâu, Vụng Trộm Không Thể Giấu, Ngọc Cốt Dao. Và các tiêu chí đánh giá bộ phim được chứng nhận là phim "bạo khoản của Vân Hợp và Douyin như sau: phim trên Vân Hợp xếp hạng S+, lượng phát sóng chủ đề chính thức phá 10 tỷ và lượng người hâm mộ tài khoản Douyin chính thức phá 1 triệu. 

HOT: Top 5 bộ phim được Vân Hợp và Douyin chứng nhận là phim 'bạo khoản' hè 2023 - Ảnh 1
5 bộ phim được Vân Hợp và Douyin chứng nhận là "bạo khoản" của mùa hè 2023 gồm: Trường Phong Độ, Trường Tương Tư, Liên Hoa Lâu, Vụng Trộm Không Thể Giấu và Ngọc Cốt Dao

Trường Phong Độ (Bạch Kính Đình, Tống Dật)

Trường Phong Độ là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Thư Bạch. Phim được xây dựng trên bối cảnh giả tưởng về một Đại Vinh vương triều đang trong giai đoạn sóng ngầm mãnh liệt, xoay quanh hành trình trưởng thành và tình yêu "cưới trước yêu sau" của Cố Cửu Tư (Bạch Kính Đình thủ vai) và Liễu Ngọc Như (Tống Dật thủ vai). Ngoài cặp chính, phim còn có sự góp mặt của nhiều cái tên quen thuộc như: Lưu Học Nghĩa, Lý Hân Trạch, Trương Duệ, Trương Duy Na, Triệu Viện Viện, Triệu Hoán Nhiên,...

HOT: Top 5 bộ phim được Vân Hợp và Douyin chứng nhận là phim 'bạo khoản' hè 2023 - Ảnh 2HOT: Top 5 bộ phim được Vân Hợp và Douyin chứng nhận là phim 'bạo khoản' hè 2023 - Ảnh 3

Trường Phong Độ sở hữu cốt truyện đơn giản, không nhiều tình tiết lắt léo. Tuy nhiên, chính sự  chân thật lại là điểm thu hút khán giả. Những xung đột của cặp vợ chồng cưới trước yêu sau đã giúp bộ phim ghi đậm dấu ấn với khán giả. 

Trường Tương Tư (Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ)

Trường Tương Tư là bộ phim cổ trang thần thoại chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Trường Tương Tư nối tiếp truyện "Từng thề ước", viết nên câu chuyện về thế hệ tiếp theo giữa nàng Tiểu Yêu (Dương Tử thủ vai) và ba chàng trai: Thương Huyền (Trương Vãn Ý thủ vai), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi thủ vai) và Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ thủ vai). 

Tiểu Yêu là con gái của Xi Vưu và Tây Lăng Hành của nước Cao Tân. Để giấu thân thế của con gái, Cơ vương Hiên Viên đã thay đổi dung mạo của Tiểu Yêu ngay từ lúc mới sinh ra và sống dưới thân phận của trưởng Cơ vương Cao Tân. Do cuộc phân tranh giữa các thị tộc, Tiểu Yêu đã phải lưu lạc nơi đại hoang, trải qua trăm năm gian khổ, cải trang thành nam nhi hành nghề y, lấy tên giả là  Văn Tiểu Lục và sống tại trấn Thanh Thuỷ.   

HOT: Top 5 bộ phim được Vân Hợp và Douyin chứng nhận là phim 'bạo khoản' hè 2023 - Ảnh 4HOT: Top 5 bộ phim được Vân Hợp và Douyin chứng nhận là phim 'bạo khoản' hè 2023 - Ảnh 5

HOT: Top 5 bộ phim được Vân Hợp và Douyin chứng nhận là phim 'bạo khoản' hè 2023 - Ảnh 6    

Biểu ca của Tiểu Yêu là Thương Huyền đã đi khắp nơi tìm cô, nhưng khi gặp lại ở Thanh Thuỷ, Thương Huyền lại không nhận ra Văn Tiểu Lục chính là Tiểu Yêu. Sớm đã đem lòng yêu thích Tiểu Yêu, Thương Huyền cố gắng chiếm lấy trái tim của cô nhưng thất bại. Vì thống nhất thiên hạ, Thương Huyền đã từ bỏ tư tình để đoạt lấy ngai vàng, bởi Thương Huyền biết, chỉ khi thiên hạ thái bình, Tiểu Yêu mới có thể hạnh phúc. Sau khi giúp Thương Huyền hoàn thành nghiệp lớn thống nhất thiên hạ, Tiểu Yêu rời đi cùng Đồ Sơn Cảnh mai danh ẩn tích.

Liên Hoa Lâu (Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy, Tiêu Thuận Nghiêu)

Liên Hoa Lâu là bộ phim kiếm hiệp pha lẫn trinh thám, nội dung xoay quanh hành trình phá án ly kỳ của Lý Liên Hoa/Lý Tương Di (Thành Nghị thủ vai), Địch Phi Thanh (Tiêu Thuận Nghiêu) và Phương Đa Bệnh (Tăng Thuấn Hy). Sau nhiều mâu thuẫn, khó khăn, ba cao thủ võ lâm đã đồng tâm hiệp lực để khám phá ra những bí mật giang hồ. 

HOT: Top 5 bộ phim được Vân Hợp và Douyin chứng nhận là phim 'bạo khoản' hè 2023 - Ảnh 7HOT: Top 5 bộ phim được Vân Hợp và Douyin chứng nhận là phim 'bạo khoản' hè 2023 - Ảnh 8

Dù không nổi đình nổi đám ngay từ lúc phát sóng, nhưng nhờ vào tác phẩm có kịch bản hay, diễn xuất của các diễn viên được đánh giá cao mà bộ phim đã dần khẳng định được sức hút riêng, càng về những tập cuối càng công phá mạnh mẽ các bảng xếp hạng. 

Ngọc Cốt Dao (Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn)

Ngọc Cốt Dao được cải biên chuyển thể từ tiểu thuyết "Chu Nhan" của nhà văn Thương Nguyệt. Bộ phim kể về Thời Ảnh (Tiêu Chiến thủ vai) - thế tử Không Tang cao ngạo lạnh lùng và Chu Nhan (Nhậm Mẫn thủ vai) - quận chúa Xích tộc tính tình phóng khoáng. Sau khi mẹ của Thời Ảnh là hoàng hậu của Không Tang bị đổ tội oan, Thời Ảnh bị đày đến núi để tu luyện, tại đây anh gặp quận chúa Xích tộc và hai người trở thành thầy trò.  

HOT: Top 5 bộ phim được Vân Hợp và Douyin chứng nhận là phim 'bạo khoản' hè 2023 - Ảnh 9HOT: Top 5 bộ phim được Vân Hợp và Douyin chứng nhận là phim 'bạo khoản' hè 2023 - Ảnh 10HOT: Top 5 bộ phim được Vân Hợp và Douyin chứng nhận là phim 'bạo khoản' hè 2023 - Ảnh 11

Tuy Ngọc Cốt Dao xảy ra không ít ý kiến trái chiều về cách tạo hình nhân vật, song bộ phim vẫn liên tục đạt được nhiều thành tích kỷ lục trước và sau khi công chiếu. 

Vụng Trộm Không Thể Giấu (Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn) 

Vụng Trộm Không Thể Giấu chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Bộ phim xoay quanh mối tình kéo dài từ thanh xuân vườn trường đến khi trưởng thành của cặp đôi Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư thủ vai) và Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn thủ vai).

Đoàn Gia Hứa là bạn thân của anh trai Tang Trĩ nên anh chăm sóc, bảo vệ Tang Trĩ như em gái. Sau khi Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học, vì một số hiểu lầm mà Tang Trĩ - Đoàn Gia Hứa xa cách. Đến khi Tang Trĩ thi đại học ở thành phố mà Đoàn Gia Hứa đang ở, hai người mới có cơ hội gặp lại và dần dần phát sinh tình cảm. 

HOT: Top 5 bộ phim được Vân Hợp và Douyin chứng nhận là phim 'bạo khoản' hè 2023 - Ảnh 12HOT: Top 5 bộ phim được Vân Hợp và Douyin chứng nhận là phim 'bạo khoản' hè 2023 - Ảnh 13HOT: Top 5 bộ phim được Vân Hợp và Douyin chứng nhận là phim 'bạo khoản' hè 2023 - Ảnh 14

Vụng Trộm Không Thể Giấu có mô-típ khá cũ nhưng phim có sự tham gia của nữ chính Triệu Lộ Tư là diễn viên có lưu lượng cao, nên thành tích phim lập kỉ lục không quá bất ngờ. Đây cũng là bộ phim hiện đại duy nhất được Vân Hợp và Douyin chứng nhận là phim "bạo khoản" của mùa hè 2023.  

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