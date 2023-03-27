HOT: Lưu Vũ Ninh thừa nhận từng kết hôn, nhưng vẫn phủ nhận 'chắc nịch' điều quan trọng này

Sao quốc tế 27/03/2023 11:26

Vào ngày 27/3, mạng xã hội Weibo của Trung Quốc râm ran tin đồn nam ca sĩ, diễn viên đình đám Lưu Vũ Ninh đã từng ly hôn và có với vợ cũ một cô con gái.

Vào sáng 27/3, mạng xã hội Weibo của Trung Quốc râm ran tin đồn nam ca sĩ, diễn viên đình đám Lưu Vũ Ninh đã từng ly hôn và có với vợ cũ một cô con gái.

Cụ thể, tin đồn xuất phát từ một blogger có tên "Siêu Năng Nhiếp Ảnh Gia Dương Dương", người này đăng weibo tiết lộ Lưu Vũ Ninh đã kết hôn với người lớn tuổi hơn vào tháng 4/2012 và hơn một năm sau đó, tháng 12/2023, cả hai chính thức ly hôn dù đã có với nhau một "tiểu công chúa". Điều khiến dân tình tò mò hơn chính là việc blogger "Siêu Năng Nhiếp Ảnh Gia Dương Dương" còn úp mở chuyện đang nắm trong tay chứng cứ mấu chốt.

HOT: Lưu Vũ Ninh thừa nhận từng kết hôn, nhưng vẫn phủ nhận 'chắc nịch' điều quan trọng này - Ảnh 1

Giữa lúc lùm xùm "nổ ra", trong buổi livestream mới nhất, Lưu Vũ Ninh đã thừa nhận thẳng thắn thông tin trên: “Tôi Lưu Vũ Ninh đã từng kết hôn, tất nhiên cũng đã ly hôn rồi, không có con”. Ngoài ra nam diễn viên cũng gửi lời xin lỗi tới vợ cũ bởi vì mình mà thông tin về con gái của cô bị nhiều người biết đến.

Động thái thẳng thắn thừa nhận không lòng vòng này của Lưu Vũ Ninh nhận được sự đồng tình rất lớn từ cư dân mạng.

HOT: Lưu Vũ Ninh thừa nhận từng kết hôn, nhưng vẫn phủ nhận 'chắc nịch' điều quan trọng này - Ảnh 2

Sinh năm 1990 tại Liêu Ninh, anh debut với tư cách giọng ca chính đến từ ban nhạc Modern Brothers. Năm 2018, Lưu Vũ Ninh nổi lên như một hiện tượng trên mạng xã hội nhờ những video cover các bài hát nổi tiếng ở nơi công cộng.

Không chỉ hát hay, Lưu Vũ Ninh còn sở hữu gương mặt điển trai và chiều cao 1m87. Nam diễn viên dần rẽ hướng sang diễn xuất khi góp mặt trong một số bộ phim như Tần Tặc Hữu Đạo, Giam Cầm Bí Mật, 95,... Trong Trường Ca Hành, Lưu Vũ Ninh vào vai Hạo Đô - một sát thủ đẹp trai nhưng lạnh lùng, tàn nhẫn. Hiện tại, nam thần sinh năm 1990 đang rèn luyện khả năng diễn xuất để có thể đi sâu hơn. Lưu Vũ Ninh là hình tượng điển hình của một nghệ sĩ tài năng, chịu khó và kiên trì với nghề.

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