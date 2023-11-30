Hơn 8 triệu fan hóng chờ, đây đích thị là bộ phim được mong đợi nhất màn ảnh Hoa ngữ, nam chính là ‘cực phẩm’ diễn xuất

Sao quốc tế 30/11/2023 13:56

Bộ phim này đang được 8 triệu khán giả trông chờ, hứa hẹn bùng nổ khi lên sóng. Đặc biệt nam chính trong phim chính là “cực phẩm” diễn xuất nên lần lượt vượt mặt cả Anh Hùng Chí (Thành Nghị) hay Phàm Nhân Tu Tiên (Dương Dương).

Trong năm 2024, có hàng loạt phim đang chờ chiếu của các diễn viên nam Cbiz hiện nay, thuộc thể loại nam chủ (nhất phiên) như Anh Hùng Chí của Thành Nghị, Phàm Nhân Tu Tiên của Dương Dương hay Đại Phụng Đả Canh Nhân do Vương Hạc Đệ diễn chính,...

Hơn 8 triệu fan hóng chờ, đây đích thị là bộ phim được mong đợi nhất màn ảnh Hoa ngữ, nam chính là ‘cực phẩm’ diễn xuất - Ảnh 1
Khánh Dư Niên 2 của Trương Nhược Quân vượt qua Anh Hùng Chí của Thành Nghị. 

Tuy nhiên, trong cuộc khảo sát thì 3 ứng cử viên trên không đều không phải, ngôi vị "độc tôn" lần này thuộc về một nam diễn viên phái lưu lượng, chính là Trương Nhược Quân - phim Khánh Dư Niên 2.

Không chỉ thông qua số lượt bình chọn này, mà cách đây không lâu, Khánh Dư Niên 2 còn ghi nhận số lượng người đặt xem trước trên nền tảng Tencent lên tới 8 triệu, cao ngất ngưởng, tới cả Trường Tương Tư 2 (Dương Tử chủ diễn) hoặc như Dữ Phượng Hành (Triệu Lệ Dĩnh) cũng đọ không lại.

Hơn 8 triệu fan hóng chờ, đây đích thị là bộ phim được mong đợi nhất màn ảnh Hoa ngữ, nam chính là ‘cực phẩm’ diễn xuất - Ảnh 2
Khánh Dư Niên 2 còn ghi nhận số lượng người đặt xem trước trên nền tảng Tencent lên tới 8 triệu

Để ăn mừng thành tích 8 triệu lượt đặt trước, đoàn phim Khánh Dư Niên 2 còn gửi tặng khán giả video hậu trường chụp ảnh của cặp đôi diễn viên chính Trương Nhược Quân - Lý Thấm. Cả hai có nhiều khoảnh khắc dễ thương, ngọt ngào bên cạnh nhau, trong đó Lý Thấm "gây sốt" bởi dáng vẻ trẻ đẹp không khác gì 4 năm trước, còn Trương Nhược Quân vẫn rất "soái" trong tạo hình cổ trang.

Ngay từ khi lên sóng từ năm 2019, Khánh Dư Niên đã trở thành "cơn sốt" và được đánh giá là phim cổ trang hay nhất năm. Dự án giúp nam chính Trương Nhược Quân khẳng định được thực lực của mình, chiến thắng nhiều giải diễn xuất cá nhân. Tổng lượt view xem online xấp xỉ 14 tỷ, đồng thời cũng mang tới cơ hội "đổi đời" cho các diễn viên tham gia.

Hơn 8 triệu fan hóng chờ, đây đích thị là bộ phim được mong đợi nhất màn ảnh Hoa ngữ, nam chính là ‘cực phẩm’ diễn xuất - Ảnh 3
Khánh Dư Niên sau khi khởi chiếu đạt tổng lượt view xem online xấp xỉ 14 tỷ. 

Khánh Dư Niên sau khi để khán giả chờ đợi mòn mỏi suốt 4 năm trời ròng rã, đã chính thức khai máy cũng như tung poster dàn cast chính vào hồi tháng 5/2023 và đóng máy sau hơn 5 tháng ghi hình.

Các nhân vật được cho rằng mang tính 'linh hồn' của Khánh Dư Niên như Phạm Nhàn (Trương Nhược Quân), Lý Thấm (Lâm Uyển Nhi), Khánh đế (Trần Đạo Minh), Trần Bình Bình (Ngô Cương), Phạm Kiện (Cao Thự Quang), Phạm Tư Triết (Quách Kỳ Lân), Nhị Hoàng tử (Lưu Đoan Đoan), Trưởng công chúa (Lý Tiểu Nhiễm), Phạm Nhược Nhược (Tống Dật), Hải Đường Đóa Đóa (Tân Chỉ Lôi), Ngũ Trúc (Đồng Mộng Thực), Thái tử (Trương Hạo Duy), Vương Khởi Niên (Điền Vũ)... đều được giữ nguyên trong Khánh Dư Niên 2.

Hơn 8 triệu fan hóng chờ, đây đích thị là bộ phim được mong đợi nhất màn ảnh Hoa ngữ, nam chính là ‘cực phẩm’ diễn xuất - Ảnh 4
Dàn người đẹp mới gia nhập vào Khánh Dư Niên 2.

Ngoài đội ngũ kể trên, một số nhân vật mới xuất hiện cũng gây nhiều hứng thú cho khán giả, trong đó có thể kể đến dàn người đẹp mới gia nhập như Kim Thần thay thế Hàn Cửu Nặc vào vai Diệp Linh Nhi, Mao Hiểu Đồng vai Công chúa Bắc Tề, Vương Sở Nhiên vai Tang Văn, Vương Hiểu Thần vai Viên Mộng, Du Phi Hồng vai Hoàng Hậu, Cao Lộ vai Vương phu nhân (vợ Vương Khởi Niên)... Họ hứa hẹn sẽ mở mang nhiều tuyến truyện mới, quan hệ nhân vật mới cho Khánh Dư Niên 2.

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