'Hoa nữ vương' Châu Huệ Mẫn từng bị chồng 8 lần 'cắm sừng' vẫn quyết định tha thứ, không muốn sinh con, chỉ nuôi mèo và xem chúng như con

Sao quốc tế 09/06/2023 16:04

Đẹp, khí chất, từng được nhiều người theo đuổi nhưng Châu Huệ Mẫn lại chọn 'dừng chân' trong cuộc tình với nhà văn tai tiếng Nghê Chấn. Thậm chí, cô còn từng bị chồng 8 lần 'cắm sừng' nhưng vẫn quyết định tha thứ.

Châu Huệ Mẫn từng là ‘Hoa nữ vương’ của làng điện ảnh Hông Kông, vẻ đẹp, tài năng và khí chất khiến người người mê mẩn. Xuất thân từ một gia đình khó khăn nhưng với nhan sắc trời cho, tài năng âm nhạc và diễn xuất, cô trở thành siêu sao trong làng điện ảnh Hong Kong.

'Hoa nữ vương' Châu Huệ Mẫn từng bị chồng 8 lần 'cắm sừng' vẫn quyết định tha thứ, không muốn sinh con, chỉ nuôi mèo và xem chúng như con - Ảnh 1

Cô từng nổi tiếng với vai diễn Nguyễn Mai trong phim truyền hình Đại Thời Đại. Vai diễn này được đo ni đóng giày cho Huệ Mẫn, giúp cô đến gần hơn với công chúng Hong Kong. Sau đó, ngọc nữ Hong Kong còn có cơ hội hợp tác với nhiều nam diễn viên nổi tiếng như Lê Minh, Châu Tinh Trì, Trương Quốc Vinh...

'Hoa nữ vương' Châu Huệ Mẫn từng bị chồng 8 lần 'cắm sừng' vẫn quyết định tha thứ, không muốn sinh con, chỉ nuôi mèo và xem chúng như con - Ảnh 2

Đẹp, khí chất, Châu Huệ Mẫn từng được nhiều người theo đuổi. Nhưng khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, cô công khai hẹn hò với Nghê Chấn - một cây viết tai tiếng bất chấp sự phản đối của người hâm mộ.

Nghê Chấn được biết đến là con trai của nhà văn nổi tiếng Hông Kông Nghê Khương. Tuy nối nghiệp cha song Nghê Chấn lại được công chúng biết đến nhờ những chuyện tình ồn ào với các mỹ nhân. Anh từng hẹn hò với Lý Gia Hân, Trần Pháp Dung, Trần Dĩnh Nghiên và xung quanh anh không thiếu những bóng hồng xinh đẹp...

'Hoa nữ vương' Châu Huệ Mẫn từng bị chồng 8 lần 'cắm sừng' vẫn quyết định tha thứ, không muốn sinh con, chỉ nuôi mèo và xem chúng như con - Ảnh 3

Năm 1989, Nghê Chấn theo đuổi Châu Huệ Mẫn và nhận được lời chấp nhận từ cô. Thế nhưng, trong suốt thời gian ở bên nhau, nhà văn đào hoa này lại nhiều lần lừa dối mỹ nhân xứ Hương Cảng.

Theo truyền thông Trung Quốc, Nghê Chấn đã phản bội Châu Huệ Mẫn tới 8 lần, thậm chí còn bị cô bắt gian tại trận. Tuy vậy lần nào, nàng ngọc nữ cũng chấp nhận tha thứ cho người đàn ông đã làm cô đau khổ.

'Hoa nữ vương' Châu Huệ Mẫn từng bị chồng 8 lần 'cắm sừng' vẫn quyết định tha thứ, không muốn sinh con, chỉ nuôi mèo và xem chúng như con - Ảnh 4

Cụ thể, vào năm 2008, khi cả hai đang hẹn hò, Nghê Chấn gây rúng động cả Châu Á khi lộ ảnh thân mật với một nữ sinh đại học trong quán bar. Lúc này, Châu Huệ Mẫn hoàn toàn phát điên. Thậm chí, cô còn tổ chức họp báo để chia tay Nghê Chấn và cả hai quyết định trở thành bạn bè thay vì người yêu.

'Hoa nữ vương' Châu Huệ Mẫn từng bị chồng 8 lần 'cắm sừng' vẫn quyết định tha thứ, không muốn sinh con, chỉ nuôi mèo và xem chúng như con - Ảnh 5

Nhưng, 1 tuần sau, Châu Huệ Mẫn lại tái hợp với nhà văn tai tiếng. Thậm chí cả hai còn thông báo về một đám cưới trong thời gian tới. 1 năm sau đó, họ thực sự về chung một nhà. Châu Huệ Mẫn còn liên tục lên tiếng bênh vực Nghê Chấn trước truyền thông. Cô bất chấp những lời nhận xét là kẻ lụy tình.

Sau khi cưới, Châu Huệ Mẫn vẫn không ít lần bị Nghê Chấn lừa dối. Nhưng, người đẹp vẫn chấp nhận bỏ qua. Bất ngờ nhất là người đẹp này quyết định không sinh con. Sau 14 năm lấy chồng, cô dành thời gian chăm 5 chú mèo và xem chúng như con mình. Nghê Chấn cũng đồng ý với quyết định này của vợ.

'Hoa nữ vương' Châu Huệ Mẫn từng bị chồng 8 lần 'cắm sừng' vẫn quyết định tha thứ, không muốn sinh con, chỉ nuôi mèo và xem chúng như con - Ảnh 6

Châu Huệ Mẫn từng tiết lộ cô thấy may mắn khi tìm được một người bạn đời biết cảm thông và thấu hiểu như Nghê Chấn. Ngoài chăm mèo cưng, cô có đam mê với hội họa nên khi rảnh. Người đẹp dành thời gian vẽ tranh, đọc sách, vui chơi với đàn mèo con. Trong 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh, cô hầu như dành phần lớn thời gian ở trong nhà.

'Hoa nữ vương' Châu Huệ Mẫn từng bị chồng 8 lần 'cắm sừng' vẫn quyết định tha thứ, không muốn sinh con, chỉ nuôi mèo và xem chúng như con - Ảnh 7

Ở tuổi U60, Châu Huệ Mẫn không còn tham gia nhiều hoạt động của làng giải trí nhưng cô vẫn được nhiều nhãn hàng tín nhiệm lựa chọn là gương mặt đại diện. Thỉnh thoảng vì nhớ nghề, Châu Huệ Mẫn tổ chức các chương trình ca nhạc hay tham gia một số vai phụ trên màn ảnh.

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14 năm kết hôn và hơn 30 năm bên nhau, vợ chồng Châu Huệ Mẫn vẫn tình cảm như thuở ban đầu và đặc biệt cả hai có một cuộc hôn nhân không con cái.

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