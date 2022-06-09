Hoa Nghị Huynh Đệ trên đà sụp đổ, nguyên nhân vì sao?

Theo Thời báo Kinh tế Bắc Kinh, trong vòng chưa đầy 20 năm, anh em Vương Trung Quân và Vương Trung Lỗi đã xây dựng Hoa Nghị Huynh Đệ thành đế chế giải trí hàng đầu Trung Quốc.

Nhưng giờ, Hoa Nghị Huynh Đệ đứng trước nguy cơ sụp đổ. Gã khổng lồ này đang đang chìm trong hố nợ 1 tỷ USD và đứng trên bờ vực vỡ nợ.

Theo Sina, sự xuất hiện của Hoa Nghị Huynh Đệ là bước ngoặt cho showbiz Trung Quốc. Đây là tập đoàn hoạt động đa diện trong lĩnh vực văn hóa - giải trí chuyên nghiệp đầu tiên ở xứ tỷ dân.

Hoa Nghị Huynh Đệ đứng trước nguy cơ sụp đổ. Gã khổng lồ này đang đang chìm trong hố nợ 1 tỷ USD và đứng trên bờ vực vỡ nợ - Ảnh: Internet

Vương Trung Quân (sinh năm 1960) và Vương Trung Lỗi (sinh năm 1970) là hai anh em doanh nhân nổi tiếng của giới giải trí Hoa ngữ. Họ thành lập tập đoàn Hoa Nghị Huynh Đệ vào năm 1994, với số vốn tự thân 100.000 NDT (15.000 USD) và 30 nhân viên giúp sức.

Theo Toutiao, Vương Trung Quân và Vương Trung Lỗi sinh ra trong gia đình có cha mẹ là quân nhân. Là con nhà lính, nhưng cả hai có niềm đam mê với nghệ thuật. Vương Trung Quốc thích vẽ tranh, còn Vương Trung Lỗi hứng thú với phim ảnh.

Trang Sina cho biết anh em nhà họ Vương là kỳ tài học tập của Trung Quân. Vương Trung Quân từng là "học bá" được Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh tranh giành, nhưng cuối cùng anh lựa chọn sang Mỹ du học ở Đại học Stonybrook. Trong khi, Vương Trung Lỗi tốt nghiệp Học viện Khoa học Chính trị Thanh niên Bắc Kinh.

Trên Nhật báo Tài chính Thượng Hải, Vương Trung Lỗi chia sẻ nhờ anh trai, tập đoàn Hoa Nghị Huynh Đệ mới tồn tại. Vương Trung Quân làm thêm 6-15 tiếng/ngày ở Mỹ để giúp em trai thực hiện nguyện vọng mở công ty điện ảnh và truyền hình.

Đến năm 1994, anh cả nhà họ Vương mới tích góp đủ tiền. Anh về nước và cùng em trai đặt nền móng đầu tiên cho Hoa Nghị Huynh Đệ.

Do không có đủ tài chính thuê nhân viên, Vương Trung Lỗi kiêm nhiệm 3 công việc viết bài quảng cáo, sản xuất video và tổ chức sự kiện. Trong khi Vương Trung Quân đảm nhận nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng.

Hoa Nghị Huynh Đệ từ công ty quảng cáo nhỏ, chỉ mất 4 năm để thoát khỏi cảnh chật vật và có tên trên bản đồ doanh nghiệp giải trí tầm cỡ của Trung Quốc.

Từ năm 1998, Hoa Nghị Huynh Đệ trở thành đế chế giải trí đứng đầu sau khi Vương Trung Quân mời được Vương Kinh Hoa - "đệ nhất quản lý nghệ sĩ" ở Trung Quốc - hợp tác. Thời điểm này, Hoa Nghị Huynh Đệ được định giá thị trường lên đến 100 tỷ NDT (gần 15 tỷ USD).

Theo Sina, việc mời được Vương Kinh Hoa về Hoa Nghị Huynh Đệ giúp anh em Vương Trung Quân và Vương Trung Lỗi trở thành những "ông trùm" của ngành giải trí.

Sự góp mặt của Vương Kinh Hoa biến Hoa Nghị Huynh Đệ trở thành điểm đáp lý tưởng của nhóm sao hạng A như Phạm Băng Băng, Châu Tấn, Thư Kỳ, Lý Băng Băng, Trần Đạo Minh, Lưu Gia Linh, Huỳnh Hiểu Minh, Nhậm Tuyền, Hồ Quân.

Phạm Băng Băng và ông chủ Hoa Nghị Huynh Đệ - Ảnh: Internet

Sau đó, anh em nhà họ Vương tiếp cận Phùng Tiểu Cương nhằm gia nhập Kinh Khuyên - nhóm thế lực cộm cán của giới văn nghệ sĩ Bắc Kinh.

Theo Sina, Vương Trung Lỗi phải chi ra 10.000 USD để mua tranh của họa sĩ Ngải Hiên - bạn thân Phùng Tiểu Cương, và trả cho đạo diễn Thiên hạ vô tặc mức lương 560.000 USD mới lấy lòng được Phùng.

Thời điểm đó, Phùng Tiểu Cương được xem là trụ cột của thế hệ điện ảnh thứ 5 tại Trung Quốc, nhân vật quan trọng trong Kinh Khuyên bên cạnh Từ Tịnh Lôi, Triệu Bảo Cương, Vương Sóc, Nghiệp Kinh.

Sau khi thành công lôi kéo hai nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất nhì Kinh Khuyên là Vương Kinh Hoa và Phùng Tiểu Cương, Hoa Nghị Huynh Đệ trở thành công ty bất khả xâm phạm.

Vào thời kỳ đỉnh cao năm 2009, tập đoàn của Vương Trung Quân và Vương Trung Lỗi nắm giữ nhiều tài nguyên hàng đầu, có quan hệ mật thiết với nhà đài lớn. Hơn một nửa ngôi sao trong giới giải trí Trung Quốc đều thuộc quyền quản lý của Hoa Nghị Huynh Đệ.

Theo Sina, Vương Trung Quân và Vương Trung Lỗi từng được xem là "vua". Họ nắm quyền sinh sát sự nghiệp của nghệ sĩ nhờ tài lực của Hoa Nghị Huynh Đệ và quyền lực từ Kinh Khuyên. Một đạo diễn họ Từ tiết lộ trong giới, không ai dám đắc tội với anh em họ Vương.

Truyền thông Trung Quốc cho biết ngày Hoa Nghị Huynh Đệ lên sàn chứng khoán, giá trị cổ phiếu của họ tăng gấp 100 lần chỉ trong vài tiếng. Con số này có được nhờ đạo diễn, diễn viên đầu ngành đổ xô mua cổ phần để lấy lòng hai ông chủ lớn.

Một thời công chúng nhìn thấy Thư Kỳ, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Chương Tử Di, Chân Tấn ngồi trò chuyện, rót rượu cho "song Vương". Các sao nữ hiếm ai dám phản kháng trước hành động thân mật, dễ gây hiểu nhầm của Vương Trung Lỗi dành cho họ.

Theo Sina, Hoa Nghị Huynh Đệ có 8 công ty con, đầu tư trên nhiều lĩnh vực ở trong và ngoài Trung Quốc.

Sự bành trướng chiếm lĩnh cả thị trường giải trí xứ tỷ dân trong hàng thập kỷ giúp Vương Trung Quân và Vương Trung Lỗi sở hữu khối tài sản kếch xù. Hoa Nghị Huynh Đệ từng được xem là "cây ATM" không bao giờ cạn đáy của hai doanh nhân.

Thời báo Kinh tế Bắc Kinh cho biết Vương Trung Quân sở hữu khu biệt thự rộng 20.000 m2, 500 gốc cổ thụ có giá 15.000 USD/cây. Anh còn xây dựng bảo tàng rộng 3.000 m2 để lưu giữ tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ có giá hàng chục tỷ NDT.

Theo Sina, Vương Trung Quân khoa trương sự giàu có của bản thân, nhưng kín tiếng đời tư, ít giao du trong giới. Anh chỉ làm việc nửa ngày ở Hoa Nghị Huynh Đệ, sau đó đến bảo tàng tư nhân của mình để nghiên cứu nghệ thuật.

Vương Trung Lỗi ngược lại. Anh hiếm khi phô bày cuộc sống xa xỉ, nhưng vướng tai tiếng tình ái với không ít minh tinh. Cử chỉ mập mờ của anh với các nữ nghệ sĩ bất chấp bản thân đã có vợ con, tốn nhiều giấy mực báo giới.

Theo Sina, Vương Trung Lỗi từng vướng nghi vấn ngoại tình với Lý Băng Băng. Trên mặt báo, anh ca ngợi nữ diễn viên là "đệ nhất mỹ nhân" trong 8 hoa đán hàng đầu Trung Quốc. Người đẹp sinh năm 1973 từng được gọi là "bà trùm nhỏ".

Sau Lý Băng Băng, Vương Trung Lỗi có mối quan hệ ồn ào với Hoắc Tư Yến. Vương Dã Văn - con gái ông trùm - từng đăng bài cảnh cáo hành vi "tiểu tam" của Hoắc Tư Yến vào đúng ngày sinh nhật nữ diễn viên: "Muốn tổ chức tiệc mừng sinh nhật trước hết hãy học cách làm người".

Lý Băng Băng và ông chủ Hoa Nghị Huynh Đệ - Ảnh: Internet

Theo Thanh Niên nhật báo, Vương Trung Quân và Vương Trung Lỗi hiện cố cứu lấy đế chế Hoa Nghị Huynh Đệ. Hai ông trùm bán tháo nhiều tài sản từ năm 2019. Sau khi nhận lệnh hạn chế chi tiêu xa xỉ năm 2020, Vương Trung Quân từ chức chủ tịch.

Tập đoàn Hoa Nghị Huynh Đệ và nhóm Kinh Khuyên từng thâu tóm ngành giải trí Trung Quốc. Nhưng giờ đây, họ đang trên đà sụp đổ.