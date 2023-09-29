Hình ảnh hiếm hoi hé lộ diện mạo quý tử của 'cặp đôi vàng' Hyun Bin và Son Ye Jin

Sao quốc tế 29/09/2023 12:54

"Hiện tại tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi muốn chăm sóc cho con thật tốt và trở thành một người vợ tốt" - Son Ye Jin chia sẻ.

Đám cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin từng gây chấn động không chỉ showbiz Hàn mà còn người hâm mộ ngoài nước. Cặp sao quyền lực tổ chức đám cưới riêng tư tại Seoul với sự góp mặt của gia đình, họ hàng, người quen và bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Tháng 11/2022, cả hai đón con trai đầu lòng ra đời.

Hình ảnh hiếm hoi hé lộ diện mạo quý tử của 'cặp đôi vàng' Hyun Bin và Son Ye Jin - Ảnh 1
Đám cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin từng gây chấn động không chỉ showbiz Hàn mà còn người hâm mộ ngoài nước

Sau thời gian ở ẩn làm mẹ bỉm sữa, thời gian gần đây, Son Ye Jin rục rịch xuất hiện trở lại trong một chương trình YouTube chuyên về golf. Tại đây, nữ diễn viên cũng có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân và con trai nhỏ 10 tháng tuổi thu hút nhiều sự quan tâm.

Son Ye Jin tiết lộ ông xã Hyun Bin là tay golf cừ khôi và liên tục cười hạnh phúc khi nhắc đến người bạn đời. Bên cạnh đó, Son Ye Jin không ngần ngại khen ngợi chồng, cho biết Hyun Bin là người tốt bụng, yêu thương vợ con.

Hình ảnh hiếm hoi hé lộ diện mạo quý tử của 'cặp đôi vàng' Hyun Bin và Son Ye Jin - Ảnh 2
Son Ye Jin không ngần ngại khen ngợi chồng, cho biết Hyun Bin là người tốt bụng, yêu thương vợ con

Khi được hỏi về nỗi vất vả của việc nuôi con, nữ diễn viên "Hạ cánh nơi anh" thừa nhận sẽ có những chuyện mà cô chưa quen thuộc. Tuy nhiên, có con là niềm vui, niềm hạnh phúc đặc biệt quý giá mà cô chưa từng được cảm nhận trong cuộc đời.

“Sau 20 năm làm việc, giờ tôi như đang sống một cuộc đời khác. Hiện tại tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi muốn chăm sóc cho con thật tốt và trở thành một người vợ tốt. Tuy tốn nhiều năng lượng nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc" - Son Ye Jin chia sẻ.

Hình ảnh hiếm hoi hé lộ diện mạo quý tử của 'cặp đôi vàng' Hyun Bin và Son Ye Jin - Ảnh 3
Hình ảnh đầu tiên về con trai Hyun Bin - Son Ye Jin đã vô tình bị Ye Jin để lộ khi cô xuất hiện tại sân bay. Bức ảnh màn hình điện thoại của cô thu hút sự chú ý lớn

"Tình đầu quốc dân" Son Ye Jin còn cho biết có nhiều người nói rằng cậu bé giống cô và ông xã Hyun Bin đến kỳ lạ. Nữ diễn viên tiết lộ: “Phần trên mắt thì giống tôi còn phần dưới lại giống bố. Khuôn mặt của trẻ con thay đổi liên tục. Tôi rất vui vì bây giờ thằng bé trông giống tôi hơn". Cư dân mạng nhận định, thừa hưởng vẻ đẹp của cả bố lẫn mẹ thì chắc chắn cậu bé sẽ sở hữu nhan sắc cực phẩm, là tiểu soái ca trong tương lai.

Hình ảnh hiếm hoi hé lộ diện mạo quý tử của 'cặp đôi vàng' Hyun Bin và Son Ye Jin - Ảnh 4
"Tình đầu quốc dân" Son Ye Jin còn cho biết có nhiều người nói rằng cậu bé giống cô và ông xã Hyun Bin đến kỳ lạ

Từ khi con trai chào đời tới nay, Son Ye Jin chỉ chia sẻ hình ảnh về nhóc tì đúng 2 lần lên trang cá nhân nhưng chỉ chụp cận những đặc điểm đáng yêu của cậu bé. Qua đó, có thể thấy, Son Ye Jin và Hyun Bin rất coi trọng sự riêng tư, an toàn của con trai đầu lòng. 

Hình ảnh hiếm hoi hé lộ diện mạo quý tử của 'cặp đôi vàng' Hyun Bin và Son Ye Jin - Ảnh 5
Hình ảnh hiếm hoi hé lộ diện mạo quý tử của 'cặp đôi vàng' Hyun Bin và Son Ye Jin - Ảnh 6
Từ khi con trai chào đời tới nay, Son Ye Jin chỉ chia sẻ hình ảnh về nhóc tì đúng 2 lần lên trang cá nhân nhưng chỉ chụp cận những đặc điểm đáng yêu của cậu bé

Nói thêm về kế hoạch trở lại màn ảnh, Son Ye Jin cho biết người hâm mộ rất mong sớm được thấy cô quay trở lại. Nữ diễn viên khẳng định chắc chắn sẽ sớm trở lại nhưng không phải hiện tại. "Tôi đang ở thời điểm cần tập trung vào gia đình mình" - Son Ye Jin chia sẻ.

Từ khóa:   Huyn Bin Son Ye Jin Hyun Bin - Son Ye Jin con trai son ye jin

TIN LIÊN QUAN

Vợ chồng Son Ye Jin hẹn hò ở sân golf, Hyun Bin còn làm "phó nháy" cho bà xã

Vợ chồng Son Ye Jin hẹn hò ở sân golf, Hyun Bin còn làm "phó nháy" cho bà xã

Vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin về nước, kết thúc chuyến du lịch kỷ niệm 1 năm ngày cưới

Vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin về nước, kết thúc chuyến du lịch kỷ niệm 1 năm ngày cưới

Vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin lộ tính cách thật qua lời kể của hàng xóm

Vợ chồng Hyun Bin - Son Ye Jin lộ tính cách thật qua lời kể của hàng xóm

Son Ye Jin lần đầu lộ diện công khai trước truyền thông hậu sinh con, vóc dáng mẹ bỉm ra sao khiến fan không khỏi xuýt xoa?

Son Ye Jin lần đầu lộ diện công khai trước truyền thông hậu sinh con, vóc dáng mẹ bỉm ra sao khiến fan không khỏi xuýt xoa?

Son Ye Jin khoe hình con trai 7 tháng tuổi, đặc biệt thế nào mà khiến công chúng phát sốt?

Son Ye Jin khoe hình con trai 7 tháng tuổi, đặc biệt thế nào mà khiến công chúng phát sốt?

Son Ye Jin hiếm hoi tiết lộ về cuộc sống hôn nhân, phản ứng cực mạnh trước nhận định 'bản thân may mắn hơn khi cưới được Hyun Bin'

Son Ye Jin hiếm hoi tiết lộ về cuộc sống hôn nhân, phản ứng cực mạnh trước nhận định 'bản thân may mắn hơn khi cưới được Hyun Bin'

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý