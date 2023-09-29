Hình ảnh hiếm hoi hé lộ diện mạo quý tử của 'cặp đôi vàng' Hyun Bin và Son Ye Jin

"Hiện tại tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi muốn chăm sóc cho con thật tốt và trở thành một người vợ tốt" - Son Ye Jin chia sẻ.

Đám cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin từng gây chấn động không chỉ showbiz Hàn mà còn người hâm mộ ngoài nước. Cặp sao quyền lực tổ chức đám cưới riêng tư tại Seoul với sự góp mặt của gia đình, họ hàng, người quen và bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Tháng 11/2022, cả hai đón con trai đầu lòng ra đời. Đám cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin từng gây chấn động không chỉ showbiz Hàn mà còn người hâm mộ ngoài nước Sau thời gian ở ẩn làm mẹ bỉm sữa, thời gian gần đây, Son Ye Jin rục rịch xuất hiện trở lại trong một chương trình YouTube chuyên về golf. Tại đây, nữ diễn viên cũng có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân và con trai nhỏ 10 tháng tuổi thu hút nhiều sự quan tâm.

Son Ye Jin tiết lộ ông xã Hyun Bin là tay golf cừ khôi và liên tục cười hạnh phúc khi nhắc đến người bạn đời. Bên cạnh đó, Son Ye Jin không ngần ngại khen ngợi chồng, cho biết Hyun Bin là người tốt bụng, yêu thương vợ con. Son Ye Jin không ngần ngại khen ngợi chồng, cho biết Hyun Bin là người tốt bụng, yêu thương vợ con Khi được hỏi về nỗi vất vả của việc nuôi con, nữ diễn viên "Hạ cánh nơi anh" thừa nhận sẽ có những chuyện mà cô chưa quen thuộc. Tuy nhiên, có con là niềm vui, niềm hạnh phúc đặc biệt quý giá mà cô chưa từng được cảm nhận trong cuộc đời.

“Sau 20 năm làm việc, giờ tôi như đang sống một cuộc đời khác. Hiện tại tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi muốn chăm sóc cho con thật tốt và trở thành một người vợ tốt. Tuy tốn nhiều năng lượng nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc" - Son Ye Jin chia sẻ. Hình ảnh đầu tiên về con trai Hyun Bin - Son Ye Jin đã vô tình bị Ye Jin để lộ khi cô xuất hiện tại sân bay. Bức ảnh màn hình điện thoại của cô thu hút sự chú ý lớn "Tình đầu quốc dân" Son Ye Jin còn cho biết có nhiều người nói rằng cậu bé giống cô và ông xã Hyun Bin đến kỳ lạ. Nữ diễn viên tiết lộ: “Phần trên mắt thì giống tôi còn phần dưới lại giống bố. Khuôn mặt của trẻ con thay đổi liên tục. Tôi rất vui vì bây giờ thằng bé trông giống tôi hơn". Cư dân mạng nhận định, thừa hưởng vẻ đẹp của cả bố lẫn mẹ thì chắc chắn cậu bé sẽ sở hữu nhan sắc cực phẩm, là tiểu soái ca trong tương lai. "Tình đầu quốc dân" Son Ye Jin còn cho biết có nhiều người nói rằng cậu bé giống cô và ông xã Hyun Bin đến kỳ lạ Từ khi con trai chào đời tới nay, Son Ye Jin chỉ chia sẻ hình ảnh về nhóc tì đúng 2 lần lên trang cá nhân nhưng chỉ chụp cận những đặc điểm đáng yêu của cậu bé. Qua đó, có thể thấy, Son Ye Jin và Hyun Bin rất coi trọng sự riêng tư, an toàn của con trai đầu lòng. Từ khi con trai chào đời tới nay, Son Ye Jin chỉ chia sẻ hình ảnh về nhóc tì đúng 2 lần lên trang cá nhân nhưng chỉ chụp cận những đặc điểm đáng yêu của cậu bé Nói thêm về kế hoạch trở lại màn ảnh, Son Ye Jin cho biết người hâm mộ rất mong sớm được thấy cô quay trở lại. Nữ diễn viên khẳng định chắc chắn sẽ sớm trở lại nhưng không phải hiện tại. "Tôi đang ở thời điểm cần tập trung vào gia đình mình" - Son Ye Jin chia sẻ.

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