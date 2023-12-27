Hiến Ngư của Trần Phi Vũ gặp 'kiếp nạn' mới, nguyên nhân xuất phát từ nhân vật này

Sao quốc tế 27/12/2023 09:52

Bộ phim Hiến Ngư của Trần Phi Phủ đang vô cùng 'bất ổn' bởi nữ chính của bộ phim đang đóng 2 phim cùng lúc.

Sau một thời gian im ắng vì scandal lộ ảnh giường chiếu, Trần Phi Vũ đang 'cật lực' đi theo con đường lưu lượng khi quay trở lại với drama cổ trang tiên hiệp. Điển hình là vai vị sư tổ phái Thanh Cốc Thiên - Tư Mã Tiêu trong dự án Hiến Ngư.

Hiến Ngư của Trần Phi Vũ gặp 'kiếp nạn' mới, nguyên nhân xuất phát từ nhân vật này - Ảnh 1
Trần Phi Vũ đang 'cật lực' đi theo con đường lưu lượng.
Hiến Ngư của Trần Phi Vũ gặp 'kiếp nạn' mới, nguyên nhân xuất phát từ nhân vật này - Ảnh 2
Trần Phi Vũ vào vai vị sư tổ phái Thanh Cốc Thiên - Tư Mã Tiêu trong dự án Hiến Ngư.

Hiện tại, Hiến Ngư chỉ mới khởi quay được 2 tuần nhưng lại vô cùng 'bất ổn'. Theo đó, một blogger tiết lộ phim khởi quay chưa đầy 2 tuần nhưng nam chính Trần Phi Vũ đã có 4 ngày không quay phim, về phần nữ chính Vương Ảnh Lộ thậm chí còn đang tham gia đoàn phim khác.

Hiến Ngư của Trần Phi Vũ gặp 'kiếp nạn' mới, nguyên nhân xuất phát từ nhân vật này - Ảnh 3
 Vương Ảnh Lộ thậm chí còn đang tham gia đoàn phim khác.

Thông tin này nhanh chóng trở thành một chủ đề được bàn luận sôi nổi, ngay lập tức người hâm mộ Trần Phi Vũ cho biết, anh mới chỉ vắng mặt 1 ngày do có lịch trình thương vụ từ trước. Còn những ngày khác nam diễn viên vẫn xuất hiện đều đặn trong đoàn phim. Sự thật là chỉ có nữ chính Vương Ảnh Lộ chỉ xuất hiện được 2 ngày ở đoàn phim Hiến Ngư, trong đó có 1 ngày khai máy. Thời gian còn lại cô diễn xuất trong đoàn phim Dị Nhân Chi Hạ 2.

Chính việc này đã khiến Vương Ảnh Lộ nhận nhiều chỉ trích từ khán giả, nhiều người cho rằng diễn viên cùng lúc tham gia nhiều đoàn phim sẽ gây ảnh hưởng nhất định tới lịch trình của các ekip, đồng thời không đảm bảo việc hóa thân vào vai diễn, đây chính là một điều cấm kỵ trong ngành. Tuy nhiên, fan của nữ diễn viên lại giãi bày rằng nhân vật của cô trong Dị Nhân Chi Hạ 2 có đất diễn rất ít, có thể sau khi hoàn thành vai diễn này sẽ tập trung sang đoàn Hiến Ngư. Trước sự công kích từ netizen, phía Vương Ảnh Lộ và đoàn phim vẫn chưa lên tiếng đính chính xác nhận.

Hiến Ngư của Trần Phi Vũ gặp 'kiếp nạn' mới, nguyên nhân xuất phát từ nhân vật này - Ảnh 4
Vương Ảnh Lộ nhận nhiều chỉ trích từ khán giả.
Hiến Ngư của Trần Phi Vũ gặp 'kiếp nạn' mới, nguyên nhân xuất phát từ nhân vật này - Ảnh 5
Vương Ảnh Lộ hiện đang diễn xuất trong đoàn phim Dị Nhân Chi Hạ 2.
Hiến Ngư của Trần Phi Vũ gặp 'kiếp nạn' mới, nguyên nhân xuất phát từ nhân vật này - Ảnh 6
Có thể sau khi hoàn thành vai diễn này sẽ tập trung sang đoàn Hiến Ngư.

Được biết, nguyên tác Hiến Ngư thuộc về tác giả Phù Hoa, bộ phim do đạo diễn Ôn Đức Quang 'cầm trịch'. Đây là một trong những tác phẩm được yêu thích hàng đầu trên các diễn đàn văn học xứ Trung. Nội dung kể về nữ chính Liêu Đình Nhạn từ thế giới hiện đại xuyên không thành đệ tử cấp thấp nhất của phái Thanh Cốc Thiên.

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Mới đây, Trần Phi Vũ đã chính thức gia nhập đoàn phim mới, có tên Hiến Ngư, đây cũng là một dự án lớn, chuyển thể từ đại IP Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ của tác giả Phù Hoa.

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