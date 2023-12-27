Hiến Ngư của Trần Phi Vũ gặp 'kiếp nạn' mới, nguyên nhân xuất phát từ nhân vật này

Hiện tại, Hiến Ngư chỉ mới khởi quay được 2 tuần nhưng lại vô cùng 'bất ổn'. Theo đó, một blogger tiết lộ phim khởi quay chưa đầy 2 tuần nhưng nam chính Trần Phi Vũ đã có 4 ngày không quay phim, về phần nữ chính Vương Ảnh Lộ thậm chí còn đang tham gia đoàn phim khác.

Vương Ảnh Lộ thậm chí còn đang tham gia đoàn phim khác.

Thông tin này nhanh chóng trở thành một chủ đề được bàn luận sôi nổi, ngay lập tức người hâm mộ Trần Phi Vũ cho biết, anh mới chỉ vắng mặt 1 ngày do có lịch trình thương vụ từ trước. Còn những ngày khác nam diễn viên vẫn xuất hiện đều đặn trong đoàn phim. Sự thật là chỉ có nữ chính Vương Ảnh Lộ chỉ xuất hiện được 2 ngày ở đoàn phim Hiến Ngư, trong đó có 1 ngày khai máy. Thời gian còn lại cô diễn xuất trong đoàn phim Dị Nhân Chi Hạ 2.

Chính việc này đã khiến Vương Ảnh Lộ nhận nhiều chỉ trích từ khán giả, nhiều người cho rằng diễn viên cùng lúc tham gia nhiều đoàn phim sẽ gây ảnh hưởng nhất định tới lịch trình của các ekip, đồng thời không đảm bảo việc hóa thân vào vai diễn, đây chính là một điều cấm kỵ trong ngành. Tuy nhiên, fan của nữ diễn viên lại giãi bày rằng nhân vật của cô trong Dị Nhân Chi Hạ 2 có đất diễn rất ít, có thể sau khi hoàn thành vai diễn này sẽ tập trung sang đoàn Hiến Ngư. Trước sự công kích từ netizen, phía Vương Ảnh Lộ và đoàn phim vẫn chưa lên tiếng đính chính xác nhận.