Tạo hình cổ trang của Trần Phi Vũ trong Hiến Ngư được dân tình bàn tán cực rôm rả, đẹp hơn cả thời đóng đam mỹ cùng La Vân Hi

Dự án phim chuyển thể của "Hiến Ngư" do nền tảng Youku sản xuất, Trần Phi Vũ đảm nhận vai nam chính sư tổ Tư Mã Tiêu, Vương Ảnh Lộ hóa thân thành nữ chính "cá muối" Liêu Đình Nhạn, một nữ đệ tử tu tiên nhưng bản thân lười nhác, hoàn toàn không có lý tưởng hay ước mơ gì.

Sau khi loạt ảnh ngày khai máy hôm 15/12 tung ra đã nhận về cơn mưa lời khen cho tạo hình "sư tổ" của Trần Phi Vũ. Mỹ nam sinh năm 2000 được khen là có khí chất phù hợp với cả dòng phim hiện đại lẫn cổ trang. Sở hữu ngoại hình cao gầy, gương mặt điển trai, Trần Phi Vũ được khán giả kỳ vọng sẽ vụt sáng trong dự án lần này.

Cùng với hoạt động làm lễ khai máy, tạo hình cổ trang đầu tiên của sao nam sinh năm 2000 trong Hiến Ngư cũng đã được hé lộ. Nhiều người nhận xét tạo hình của nam diễn viên trẻ lần này có tiến bộ, trạng thái tốt, hợp nhãn, thậm chí nhiều người còn cho rằng vẻ ngoài của Trần Phi Vũ lên hương hơn cả thời đóng phim đam mỹ cùng La Vân Hi. Được biết, Trần Phi Vũ và La Vân Hi từng đóng chung phim "đam cải" Hạo Y Hành. Tuy nhiên sau đó vì vướng lệnh cấm, nên phim mãi chưa thể lên sóng.

Nói về dự án Hiến Ngư, hay còn được biết với cái tên khác là "Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ" là một bộ truyện nổi tiếng của tác Phù Hoa, nội dung thuộc thể loại cổ đại xuyên không kết hợp yếu tố tu tiên.

Kịch bản xoay quanh nữ chính Liêu Đình Nhạn, một đệ tử pháp môn vai vế thấp bé, bẩm sinh không có chút thiên phú hay năng lực nào, vậy nhưng lại có thể khuất phục được sư tổ đại ma đầu vang danh tứ phương khiến người người khiếp sợ.

Phim do Youku cùng Ngân Hà Khốc Ngu, Bôn Thỏ Ảnh Nghiệp phối hợp sản xuất, được cầm trịch bởi đạo diễn Ôn Đức Quang (tác phẩm tiêu biểu: Diên Hi Công Lược, Cẩm Tâm Tựa Ngọc).