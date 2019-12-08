Hiếm khi xuất hiện công khai cùng Cá Heo Nhỏ, Hoắc Kiến Hoa gây chú ý với hành động đặc biệt dành cho con gái

Loạt ảnh mới đây của nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa và con gái Cá Heo Nhỏ trên Weibo đang khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Mới đây, nam diễn viên Hoắc Kiến Hoa bị bắt gặp đưa con gái Cá Heo Nhỏ ra ngoài đi dạo và ăn uống. Qua những hình ảnh được phóng viên ghi lại, ông xã Lâm Tâm Như diện trang phục khá đơn giản và thoải mái. Trong khi đó, công chúa nhỏ lại diện áo thun sáng màu và quần kẻ ca rô vô cùng đáng yêu.

Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi giữa lịch trình bận rộn, Hoắc Kiến Hoa cùng con gái ra ngoài chơi - Ảnh: Internet

Dù không để lộ mặt Cá Heo Nhỏ nhưng nhiều người tinh ý nhận thấy con gái Hoắc Kiến Hoa sở hữu vẻ ngoài cao lớn phổng phao dù chỉ mới 3 tuổi.

Trong suốt quá trình di chuyển, Hoắc Kiến Hoa liên tục bế Cá Heo Nhỏ trên tay và tỏ ra vô cùng cưng chiều con gái. Bên cạnh đó, Hoắc Kiến Hoa còn thỉnh thoảng ôm hôn công chúa nhỏ theo cách vô cùng ngọt ngào, tình cảm. Nhiều cư dân mạng khi chứng kiến khoảnh khắc này đã vô cùng bất ngờ vì trước nay hình tượng của Hoắc Kiến Hoa vốn rất lạnh lùng.

Nam diễn viên liên tục bế công chúa nhỏ trên tay - Ảnh: Internet

Hoắc Kiến Hoa bỗng trở nên vô cùng ngọt ngào khi xuất hiện bên cạnh con gái - Ảnh: Internet

Có thể thấy, bên cạnh con gái, nam diễn viên đã trở thành một người hoàn toàn khác - một ông bố cực kỳ tuyệt vời.

Trước đây, trong một chương trình truyền hình, Lâm Tâm Như từng chia sẻ rằng Hoắc Kiến Hoa là người rất cuồng con. Thậm chí, nam diễn viên còn mong Lâm Tâm Như bận rộn hơn để anh có thời gian gần gũi, chăm sóc Cá Heo Nhỏ.

Rộ tin đồn Lâm Tâm Như bỏ hết công việc đưa ông xã Hoắc Kiến Hoa sang Mỹ phẫu thuật? Mạng xã hội xứ Trung đang lan truyền tin đồn Hoắc Kiến Hoa lâm bệnh nặng phải sang Mỹ chữa trị khiến nữ diễn viên Lâm Tâm Như vội bỏ dở công việc đi theo chăm sóc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hiem-khi-xuat-hien-cong-khai-cung-ca-heo-nho-hoac-kien-hoa-gay-chu-y-voi-hanh-dong-dac-biet-danh-cho-con-gai-345941.html