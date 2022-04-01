Hé lộ lời mật ngọt thật sự của cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin trong đám cưới: Hóa ra cảm động thế này, thảo nào cô dâu không kìm được nước mắt!

Sao quốc tế 01/04/2022 18:13

Không còn là "fake" nữa, những lời thề nguyện ngọt ngào của Hyun Bin và Son Ye Jin đã chính thức được tiết lộ.

Siêu hôn lễ của cặp đôi tài tử giai nhân Hyun Bin - Son Ye Jin đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Rất nhiều thông tin về đám cưới của cặp đôi đều trở thành hot topic được bàn tán sôi nổi từ thiệp mời, danh sách khách mời, thực đơn, hình ảnh cặp đôi,... Đặc biệt, lời thề nguyện mà cô dâu chú rể dành cho nhau đang là điều mà mọi người mong chờ nhất. 

Hé lộ lời mật ngọt thật sự của cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin trong đám cưới: Hóa ra cảm động thế này, thảo nào cô dâu không kìm được nước mắt! - Ảnh 1
Khoảnh khắc ngọt ngào của cắp đôi trong ngày cưới Ảnh minh họa: Fresh Headline

Mới đây, một đoạn clip quay trong đám cưới của cặp đôi “Hạ Cánh Nơi Anh” đã được tung ra, cư dân mạng gần như bùng nổ với những lời mật ngọt siêu đáng yêu mà cô dâu chú rể dành cho nhau. Dưới sự chứng kiến của hàng trăm khách mời Song Ye jin đã gửi đến người chồng điển trai của mình lời chào vô cùng dễ thương: “Chào anh, anh yêu à. Cuối cùng cũng đã đến ngày cưới của chúng mình. Em vẫn chưa thể tin được điều này là thật.”

Nam tài tử Hyun Bin đã đáp lời một cách vô cùng chân thành: “Chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu nhau, tận hưởng  khoảnh khắc mà chúng ta đã có, cười thật nhiều và trân trọng những gì chúng ta được trao em nhé…”

Hé lộ lời mật ngọt thật sự của cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin trong đám cưới: Hóa ra cảm động thế này, thảo nào cô dâu không kìm được nước mắt! - Ảnh 2
Bộ phim kết duyên của Son Ye Jin và Hyun Bin - Ảnh: Internet

Được biết, cặp đôi nên duyên từ sau khi đóng chung với nhau trong bộ phim đình đám "Hạ Cánh Nơi Anh". Gần 2 năm hẹn hò, đám cưới ngày hôm qua chính là cái kết ngọt ngào nhất mà bất kể fan hâm mộ nào cũng trông đợi.

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