Giữa showbiz muôn vàn thị phi chẳng có mấy cuộc tình bền chặt, vẫn còn một cặp đôi khiến ai cũng phải ngưỡng mộ

Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận nên duyên sau khi đóng chung bộ phim “Thần điêu đại hiệp”. Năm 2009, cặp đôi tổ chức đám cưới và đón quý tử đầu lòng sau 5 năm kết hôn. Suốt quãng thời gian bên nhau, Phạm Văn Phương – Lý Minh Thuận luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì tình cảm mà họ dành cho đối phương.

Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận vẫn hạnh phúc sau 10 năm kết hôn - Ảnh: Internet

Mới đây, khoảnh khắc con trai ra tận sân bay đón Lý Minh Thuận trong dịp cuối năm đã nhận được rất nhiều sự yêu mến của công chúng. Ngay khi hình ảnh này được đăng tải, đã có hàng trăm ngàn bình luận và yêu thích của cộng đồng mạng, đa số đều dành lời khen cho cậu bé và chúc gia đình Phạm Văn Phương luôn hạnh phúc.