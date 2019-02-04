Giữa showbiz muôn vàn thị phi chẳng có mấy cuộc tình bền chặt, vẫn còn một cặp đôi khiến ai cũng phải ngưỡng mộ

Gần 10 năm bên nhau, Phạm Văn Phương – Lý Minh Thuận luôn là cặp vợ chồng kiểu mẫu của làng giải trí và được nhiều người yêu mến.
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Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận nên duyên sau khi đóng chung bộ phim “Thần điêu đại hiệp”. Năm 2009, cặp đôi tổ chức đám cưới và đón quý tử đầu lòng sau 5 năm kết hôn. Suốt quãng thời gian bên nhau, Phạm Văn Phương – Lý Minh Thuận luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì tình cảm mà họ dành cho đối phương.
Mới đây, khoảnh khắc con trai ra tận sân bay đón Lý Minh Thuận trong dịp cuối năm đã nhận được rất nhiều sự yêu mến của công chúng. Ngay khi hình ảnh này được đăng tải, đã có hàng trăm ngàn bình luận và yêu thích của cộng đồng mạng, đa số đều dành lời khen cho cậu bé và chúc gia đình Phạm Văn Phương luôn hạnh phúc.
Được biết, người dân Singapore cũng đón Tết âm lịch như ở Việt Nam. Bên cạnh đó, Phạm Văn Phương cho biết hai vợ chồng đã giảm tải khối lượng công việc, hủy bỏ nhiều lịch trình để có thể ở bên con trai trong dịp Tết cổ truyền.
Nữ diễn viên chia sẻ: “Chúng tôi thường bận rộn. Anh ấy chủ yếu dành thời gian đóng phim ở Trung Quốc. Trong khi đó, tôi ở Singapore chăm con trai và có công việc riêng. Vậy nên, chúng tôi chưa bao giờ bỏ lỡ những dịp đặc biệt bên nhau”. Phạm Văn Phương cũng không ngại tiết lộ về dự định trong năm tới: “Năm nay là năm rất đặc biệt với chúng tôi. Tháng 9 tới, chúng tôi sẽ tổ chức tiệc kỷ niệm tròn 10 năm ngày cưới”.
Trên trang cá nhân, Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc bên nhau, chứng minh tình yêu bền vững bất chấp thời gian của họ.