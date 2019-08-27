Giữa lùm xùm ly hôn, diễn viên Angela Baby xuất hiện như nữ thần tại sự kiện mới

Khoảng thời gian gần đây, truyền thông Hoa ngữ liên tục đăng tải thông tin về việc nữ diễn viên Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đã ly hôn. Suốt một năm qua, tin đồn cặp đôi vàng của làng giải trí Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby rạn nứt tình cảm khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.

Cặp đôi được cho là đã bí mật ly hôn - Ảnh: Internet

Theo đó, cả hai hiếm khi nhắc đến đối phương trên các phương tiện truyền thông, né tránh nhau khi dự sự kiện… Bên cạnh đó, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh còn vướng nghi vấn diễn cảnh ngọt để đập tan tin đồn ly hôn.