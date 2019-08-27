Giữa lùm xùm ly hôn, diễn viên Angela Baby xuất hiện như nữ thần tại sự kiện mới

Bộ ảnh mới của nữ diễn viên Angela Baby tại một sự kiện mỹ phẩm do studio đăng tải đang khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa.
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Khoảng thời gian gần đây, truyền thông Hoa ngữ liên tục đăng tải thông tin về việc nữ diễn viên Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đã ly hôn. Suốt một năm qua, tin đồn cặp đôi vàng của làng giải trí Huỳnh Hiểu Minh – Angela Baby rạn nứt tình cảm khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng.
Theo đó, cả hai hiếm khi nhắc đến đối phương trên các phương tiện truyền thông, né tránh nhau khi dự sự kiện… Bên cạnh đó, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh còn vướng nghi vấn diễn cảnh ngọt để đập tan tin đồn ly hôn.
Giữa những ồn ào không hay này, Angela Baby bất ngờ xuất hiện đầy lộng lẫy tại sự kiện của một nhãn hàng mỹ phẩm. Những hình ảnh của nữ diễn viên được studio của cô đăng tải đang khiến netizen xứ Trung “bấn loạn” vì quá xinh đẹp.
Diện đầm vàng thướt tha với thiết kế cổ khoét sâu gợi cảm, Angela Baby khoe dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng mọi đường nét trên khuôn mặt bà xã Huỳnh Hiểu Minh đều vô cùng hoàn hảo. Vẻ đẹp này của Angela Baby được netizen ví như nữ thần, xứng danh mỹ nhân hàng đầu Cbiz.
Một số hình ảnh khác của Angela Baby:
Hiện tại, có nguồn tin cho biết vì tin đồn ly hôn mà Angela Baby đã mất đi nguồn tài nguyên lớn khiến sự nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.