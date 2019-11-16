Giám khảo ‘Produce 101’ khoe body không chút mỡ thừa 'đốt mắt' fan sau khi sinh 2 con cho chồng đại gia

Cựu thành viên After School - Kahi khiến netizen không khỏi trầm trồ khi khoe body không chút mỡ thừa dù đã sinh 2 con cho chồng đại gia.
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Sau nhiều năm kết hôn và sinh con, cựu thành viên After School - Kahi vẫn giữ được nét xinh đẹp, body quyến rũ như thời còn son trẻ. Thậm chí nhiều netizen cho rằng ở thời điểm hiện tại nữ ca sĩ còn gợi cảm hơn khi mới ra mắt. Mới đây nhất, nữ ca sĩ lại lần nữa khiến mọi người trầm trồ khi đăng lên trang cá nhân bức ảnh mặc bikini vô cùng gợi cảm.
Bộ bikini một mảnh với những đường cắt táo bạo giúp giám khảo “Produce 101” khoe trọn đường cong trên cơ thể và cơ bụng săn chắc. Chưa dừng lại ở đó, nữ ca sĩ 39 tuổi còn khiến mọi người kinh ngạc hơn khi tiết lộ chỉ mất 3 ngày detox cơ thể để mặc được bộ bikini này.
Sinh năm 1980, Kahi từng là trưởng nhóm After School trước khi tách ra hoạt động solo. Kể từ khi ra mắt đến nay, cô được biết đến là một trong những nữ thần tượng sở hữu body gợi cảm bậc nhất Kbiz. Năm 2016, nữ ca sĩ chính thức lên xe hoa với doanh nhân có tiếng trong giới thời trang. Sau 3 năm kết hôn, Kahi đã sinh cho chồng đại gia 2 con. Hiện cả gia đình nữ ca sĩ đang sinh sống tại Bali.
Mặc dù đã lập gia đình nhưng cựu thành viên After School vẫn thường xuyên tham gia các show truyền hình tại Hàn Quốc.