Giám khảo ‘Produce 101’ khoe body không chút mỡ thừa 'đốt mắt' fan sau khi sinh 2 con cho chồng đại gia

Sau nhiều năm kết hôn và sinh con, cựu thành viên After School - Kahi vẫn giữ được nét xinh đẹp, body quyến rũ như thời còn son trẻ. Thậm chí nhiều netizen cho rằng ở thời điểm hiện tại nữ ca sĩ còn gợi cảm hơn khi mới ra mắt. Mới đây nhất, nữ ca sĩ lại lần nữa khiến mọi người trầm trồ khi đăng lên trang cá nhân bức ảnh mặc bikini vô cùng gợi cảm.

Cựu thành viên After School 'đốt mắt' fan với body gợi cảm và đôi chân dài nuột nà - Ảnh: Instagram

Bộ bikini một mảnh với những đường cắt táo bạo giúp giám khảo “Produce 101” khoe trọn đường cong trên cơ thể và cơ bụng săn chắc. Chưa dừng lại ở đó, nữ ca sĩ 39 tuổi còn khiến mọi người kinh ngạc hơn khi tiết lộ chỉ mất 3 ngày detox cơ thể để mặc được bộ bikini này.

Dù đã sinh 2 con và chuẩn bị bước sang tuổi 40 nhưng Kahi vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và thân hình thon gọn - Ảnh: Instagram

Sinh năm 1980, Kahi từng là trưởng nhóm After School trước khi tách ra hoạt động solo. Kể từ khi ra mắt đến nay, cô được biết đến là một trong những nữ thần tượng sở hữu body gợi cảm bậc nhất Kbiz. Năm 2016, nữ ca sĩ chính thức lên xe hoa với doanh nhân có tiếng trong giới thời trang. Sau 3 năm kết hôn, Kahi đã sinh cho chồng đại gia 2 con. Hiện cả gia đình nữ ca sĩ đang sinh sống tại Bali.